Meskipun demikian, kabarnya belum ada tawaran resmi dari pihak Real Madrid atau pembicaraan awal yang telah berlangsung. Namun, menurut pernyataan Mourinho, ada kemungkinan perkembangan baru dalam kasus ini pada minggu depan. Keputusan dalam waktu dekat pun tidak dapat dikesampingkan.

Pria berusia 63 tahun ini dianggap sebagai favorit utama untuk posisi pelatih kepala baru di Real Madrid, di mana pelatih saat ini, Alvaro Arbeloa, kemungkinan besar tidak akan diperpanjang kontraknya setelah musim panas ini akibat performa yang kurang memuaskan.

Baru-baru ini dilaporkan bahwa kepindahan Mourinho ke Los Blancos sudah hampir pasti, namun belum ada konfirmasi resmi dari pihak mana pun. Dalam beberapa hari terakhir, sudah ada indikasi kembalinya pelatih asal Portugal itu ke klub lamanya. "The Special One" memiliki klausul pelepasan sebesar tiga juta euro dalam kontraknya di Benfica yang masih berlaku hingga 2027.

Selain Mourinho, nama-nama lain yang juga disebut-sebut antara lain pelatih tim nasional Prancis yang akan mengundurkan diri, Didier Deschamps, dan Sebastian Hoeneß dari VfB Stuttgart.