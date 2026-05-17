"Kami tidak bisa menyembunyikan ketertarikan ini. Ada sesuatu yang sedang terjadi, tapi tidak langsung melibatkan saya. Saya butuh waktu untuk mengambil keputusan. Saya rasa minggu ini akan menjadi sangat penting," jelas 'The Special One' dalam konferensi pers setelah pertandingan terakhir Benfica musim ini melawan GD Estoril Praia (3-1).
"Tak bisa menyembunyikannya": Jose Mourinho bicara blak-blakan soal ketertarikan Real Madrid
Meskipun demikian, kabarnya belum ada tawaran resmi dari pihak Real Madrid atau pembicaraan awal yang telah berlangsung. Namun, menurut pernyataan Mourinho, ada kemungkinan perkembangan baru dalam kasus ini pada minggu depan. Keputusan dalam waktu dekat pun tidak dapat dikesampingkan.
Pria berusia 63 tahun ini dianggap sebagai favorit utama untuk posisi pelatih kepala baru di Real Madrid, di mana pelatih saat ini, Alvaro Arbeloa, kemungkinan besar tidak akan diperpanjang kontraknya setelah musim panas ini akibat performa yang kurang memuaskan.
Baru-baru ini dilaporkan bahwa kepindahan Mourinho ke Los Blancos sudah hampir pasti, namun belum ada konfirmasi resmi dari pihak mana pun. Dalam beberapa hari terakhir, sudah ada indikasi kembalinya pelatih asal Portugal itu ke klub lamanya. "The Special One" memiliki klausul pelepasan sebesar tiga juta euro dalam kontraknya di Benfica yang masih berlaku hingga 2027.
Selain Mourinho, nama-nama lain yang juga disebut-sebut antara lain pelatih tim nasional Prancis yang akan mengundurkan diri, Didier Deschamps, dan Sebastian Hoeneß dari VfB Stuttgart.
- AFP
Mourinho pernah menjabat sebagai pelatih Real Madrid
Mourinho diharapkan dapat menyatukan kembali skuad bintang Real Madrid yang terpecah belah dengan tangan besi, yang kini akan menutup musim tanpa gelar besar untuk kedua kalinya secara berturut-turut. Dalam beberapa pekan dan bulan terakhir, para pemain telah melakukan sejumlah pelanggaran disiplin, yang mencapai puncaknya yang memalukan dalam perselisihan serius antara Aurelien Tchouameni dan Federico Valverde.
Mourinho pernah duduk di bangku pelatih Madrid dari 2010 hingga 2013 dan masing-masing sekali menjadi juara liga serta juara piala. Baru-baru ini, Sky Sport melaporkan bahwa pria berusia 63 tahun itu dilaporkan mengajukan dua syarat untuk kembalinya dia. Dalam pembicaraan dengan pihak klub, dia disebut-sebut menuntut "kendali penuh" serta "hak suara yang besar dalam urusan transfer" sebelum dia setuju untuk kembali menangani tim.