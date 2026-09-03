Suasana di Santos menjadi panas setelah mereka tersingkir di perempat-final Copa do Brasil oleh rival Palmeiras. Meski hasil imbang 0-0 memastikan langkah mereka terhenti menyusul kekalahan 3-0 pada leg pertama, topik pembicaraan terbesar tetap soal kondisi Neymar, yang mengalami cedera hamstring kanan pada akhir babak pertama.

Melalui Instagram untuk meluapkan frustrasinya, Neymar melontarkan kritik pedas kepada staf perawatan lapangan. "Saya ingin mengucapkan selamat kepada petugas lapangan kami di Vila Belmiro. Kemarin, itu adalah lapangan terburuk yang pernah terlihat di stadion ini, penuh lubang, karena mereka harus menggemburkannya sehari sebelum pertandingan. Tidak masuk akal! Selain bermain melawan lawan, kami juga melawan lapangan itu sendiri. Dan yang lebih parah, kami harus mengeluarkan tenaga ekstra saat berakselerasi dan mengerem karena permukaannya sangat tidak rata. Tidak heran tiga pemain mengalami cedera di babak pertama. Selamat, kalau begitu... Benar-benar pekerjaan yang sangat buruk."