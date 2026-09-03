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Santos v Palmeiras - Copa Do Brasil 2026Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

Diterjemahkan oleh

'Tak bisa dipercaya!' - Neymar kecam lapangan Santos setelah ketakutan cedera

Neymar
Santos FC
Palmeiras
Santos FC vs Palmeiras
Cup

Neymar melontarkan kritik keras terhadap kondisi lapangan di Vila Belmiro setelah mengalami cedera menyakitkan yang memaksanya keluar dalam laga Copa do Brasil Santos melawan Palmeiras. Superstar Brasil itu menangis setelah terpaksa ditarik keluar, lalu meluapkan kekesalan di media sosial untuk menyatakan ketidakpercayaannya terhadap kondisi yang disediakan oleh klubnya sendiri.

  • Neymar murka dengan kondisi Vila Belmiro

    Suasana di Santos menjadi panas setelah mereka tersingkir di perempat-final Copa do Brasil oleh rival Palmeiras. Meski hasil imbang 0-0 memastikan langkah mereka terhenti menyusul kekalahan 3-0 pada leg pertama, topik pembicaraan terbesar tetap soal kondisi Neymar, yang mengalami cedera hamstring kanan pada akhir babak pertama.

    Melalui Instagram untuk meluapkan frustrasinya, Neymar melontarkan kritik pedas kepada staf perawatan lapangan. "Saya ingin mengucapkan selamat kepada petugas lapangan kami di Vila Belmiro. Kemarin, itu adalah lapangan terburuk yang pernah terlihat di stadion ini, penuh lubang, karena mereka harus menggemburkannya sehari sebelum pertandingan. Tidak masuk akal! Selain bermain melawan lawan, kami juga melawan lapangan itu sendiri. Dan yang lebih parah, kami harus mengeluarkan tenaga ekstra saat berakselerasi dan mengerem karena permukaannya sangat tidak rata. Tidak heran tiga pemain mengalami cedera di babak pertama. Selamat, kalau begitu... Benar-benar pekerjaan yang sangat buruk."

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  • Santos v Palmeiras - Copa Do Brasil 2026Getty Images Sport

    Malam mimpi buruk bagi staf medis Santos

    Cedera yang dialami Neymar bukan insiden tunggal dalam leg kedua perempat-final yang berlangsung panas, sehingga memperkuat keluhannya soal kondisi lapangan. Lucas Verissimo juga terpaksa keluar lebih awal setelah mengalami cedera engkel, sementara Barreal menjadi pemain ketiga yang tumbang karena masalah fisik dalam babak pertama yang kacau.

    Menurut ESPN, Neymar masih diragukan dan diperkirakan tidak akan bermain melawan Internacional di Beira-Rio dalam Brasileiro pada Minggu ini. Dalam ketidakhadirannya, Arthur kemungkinan akan melakoni debutnya dalam peran yang lebih maju, beroperasi hampir seperti gelandang serang tradisional bernomor 10.

  • Palmeiras mengejek rival soal kualitas lapangan rumput

    Tak pernah melewatkan kesempatan untuk menyindir rival mereka, Palmeiras merespons keluhan Neymar dengan unggahan media sosial yang sangat sarkastis. Alviverde menyoroti kontras antara rumput alami di Vila Belmiro dan permukaan sintetis mereka sendiri di Nubank Parque, tempat leg pertama dimainkan.

    'Kami ingin mengucapkan selamat kepada mereka yang bertanggung jawab atas lapangan Nubank Parque... Tak peduli harinya, rumputnya selalu sempurna dan tanpa lubang, karena dirawat setiap hari. Kalian boleh percaya!' tulis klub itu pada Kamis. Mereka melanjutkan olok-olok tersebut dengan secara langsung mencerminkan keluhan Neymar: 'Selain menyediakan lapangan yang bagus untuk lawan, para pemain kami merasa lebih aman karena, saat berlari, permukaannya selalu rata. Bukan kebetulan Palmeiras menjadi klub Serie A dengan cedera paling sedikit dalam lima tahun terakhir... Selamat ya? Kerja bagus.'

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  • Santos v Palmeiras - Copa Do Brasil 2026Getty Images Sport

    Kesulitan terus berlanjut meski Neymar hadir

    Santos terus kesulitan musim ini meski Neymar ada di dalam skuad. O Peixe saat ini berada di peringkat ke-14 klasemen Brasileiro, hanya terpaut empat poin di atas zona degradasi dengan 14 pertandingan tersisa.

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