Pelatih kepala Real Madrid Jose Mourinho berbicara kepada pers menjelang laga fase liga Liga Champions UEFA melawan RB Leipzig di Santiago Bernabeu pada Rabu. Real Madrid menghadapi pertandingan ini setelah menang 4-1 atas Sevilla di La Liga dan meraih kemenangan dramatis 4-3 atas Roma di kompetisi Eropa.

Meski meraih kemenangan dalam beberapa laga terakhir, Mourinho menegaskan bahwa hasil sebelumnya tidak berarti apa-apa saat Madrid membidik tempat di delapan besar.

"Hanya karena Anda sudah menang tiga kali, bukan berarti Anda akan menang untuk keempat kalinya," Mourinho mengingatkan.