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“Tak ada yang kebal!” Jose Mourinho beri peringatan tegas kepada skuad jelang ujian melawan RB Leipzig
Mourinho tuntut fokus terus terjaga meski tengah dalam tren impresif
Pelatih kepala Real Madrid Jose Mourinho berbicara kepada pers menjelang laga fase liga Liga Champions UEFA melawan RB Leipzig di Santiago Bernabeu pada Rabu. Real Madrid menghadapi pertandingan ini setelah menang 4-1 atas Sevilla di La Liga dan meraih kemenangan dramatis 4-3 atas Roma di kompetisi Eropa.
Meski meraih kemenangan dalam beberapa laga terakhir, Mourinho menegaskan bahwa hasil sebelumnya tidak berarti apa-apa saat Madrid membidik tempat di delapan besar.
"Hanya karena Anda sudah menang tiga kali, bukan berarti Anda akan menang untuk keempat kalinya," Mourinho mengingatkan.
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Pelatih Real Madrid menolak status 'tak tersentuh' bagi para pemain bintang
Menanggapi pemilihan pemain dan persaingan di sektor sayap yang melibatkan Vinicius Junior serta mantan bintang Leipzig Yan Diomande, Mourinho menyampaikan pesan tegas kepada skuadnya. "Tidak ada pemain yang tak tergantikan," tegas Mourinho. "Saya tidak menyukai konsep pemain yang tak tergantikan."
"Yang membuat seorang pemain tak tergantikan adalah penampilannya di lapangan," ujar pelatih asal Portugal itu.
"Vinicius akan bermain di sayap kiri besok. Yan belum tahu apakah dia akan bermain besok atau tidak, jadi bayangkan saja," katanya.
Mourinho puji etos kerja skuad dan jabarkan target realistis
Mourinho memuji dedikasi skuadnya, dengan menyoroti kebiasaan pemulihan Jude Bellingham dan Diomande, serta rekan setim mereka seperti Ibrahima Konate. "Jude memiliki budaya pemulihan dan sangat teliti dalam merawat diri. Diomande selalu datang pada sore hari bersama fisioterapis," ujar Mourinho.
Mengenai ambisi di Eropa, Mourinho menyerukan ekspektasi yang realistis: "Target Real Madrid saat ini bukan menjuarai Liga Champions, melainkan lolos ke fase berikutnya."
"Kami akan menjalaninya selangkah demi selangkah: pertama, berupaya finis di posisi 11 atau 12 besar, lalu mengerahkan segalanya untuk menjuarainya," tambahnya.
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Real Madrid bersiap menghadapi ujian dari Leipzig jelang El Clasico
Menjelang laga besar melawan Barcelona di kompetisi domestik akhir pekan ini, Mourinho tetap fokus penuh untuk meraih tiga poin atas Leipzig, yang berusaha bangkit setelah kalah 6-1 dari Bayern Munich.
Real Madrid memiliki catatan impresif saat menjamu tim-tim Jerman. Mereka selalu mencetak gol dalam 26 laga kandang beruntun di kompetisi Eropa melawan klub-klub Bundesliga.
Real Madrid menjamu RB Leipzig pada Rabu pukul 20.00 GMT di Santiago Bernabeu.
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