Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Real Madrid v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

“Tak ada yang kebal!” Jose Mourinho beri peringatan tegas kepada skuad jelang ujian melawan RB Leipzig

J. Mourinho
Real Madrid
Real Madrid vs RB Leipzig
RB Leipzig
Champions League

Pelatih kepala Real Madrid, Jose Mourinho, menegaskan tidak ada pemain yang dijamin menjadi starter menjelang pertandingan Liga Champions melawan RB Leipzig pada Rabu. Pelatih asal Portugal itu juga memaparkan target yang ingin dicapai Real Madrid secara bertahap di Eropa musim ini.

  • Mourinho tuntut fokus terus terjaga meski tengah dalam tren impresif

    Pelatih kepala Real Madrid Jose Mourinho berbicara kepada pers menjelang laga fase liga Liga Champions UEFA melawan RB Leipzig di Santiago Bernabeu pada Rabu. Real Madrid menghadapi pertandingan ini setelah menang 4-1 atas Sevilla di La Liga dan meraih kemenangan dramatis 4-3 atas Roma di kompetisi Eropa.

    Meski meraih kemenangan dalam beberapa laga terakhir, Mourinho menegaskan bahwa hasil sebelumnya tidak berarti apa-apa saat Madrid membidik tempat di delapan besar.

    "Hanya karena Anda sudah menang tiga kali, bukan berarti Anda akan menang untuk keempat kalinya," Mourinho mengingatkan.

  • imago-sport-1084803908.jpgAlterphotos

    Pelatih Real Madrid menolak status 'tak tersentuh' bagi para pemain bintang

    Menanggapi pemilihan pemain dan persaingan di sektor sayap yang melibatkan Vinicius Junior serta mantan bintang Leipzig Yan Diomande, Mourinho menyampaikan pesan tegas kepada skuadnya. "Tidak ada pemain yang tak tergantikan," tegas Mourinho. "Saya tidak menyukai konsep pemain yang tak tergantikan."

    "Yang membuat seorang pemain tak tergantikan adalah penampilannya di lapangan," ujar pelatih asal Portugal itu.

    "Vinicius akan bermain di sayap kiri besok. Yan belum tahu apakah dia akan bermain besok atau tidak, jadi bayangkan saja," katanya.

  • Mourinho puji etos kerja skuad dan jabarkan target realistis

    Mourinho memuji dedikasi skuadnya, dengan menyoroti kebiasaan pemulihan Jude Bellingham dan Diomande, serta rekan setim mereka seperti Ibrahima Konate. "Jude memiliki budaya pemulihan dan sangat teliti dalam merawat diri. Diomande selalu datang pada sore hari bersama fisioterapis," ujar Mourinho.

    Mengenai ambisi di Eropa, Mourinho menyerukan ekspektasi yang realistis: "Target Real Madrid saat ini bukan menjuarai Liga Champions, melainkan lolos ke fase berikutnya."

    "Kami akan menjalaninya selangkah demi selangkah: pertama, berupaya finis di posisi 11 atau 12 besar, lalu mengerahkan segalanya untuk menjuarainya," tambahnya.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • imago-sport-1084588185.jpgInsidefoto

    Real Madrid bersiap menghadapi ujian dari Leipzig jelang El Clasico

    Menjelang laga besar melawan Barcelona di kompetisi domestik akhir pekan ini, Mourinho tetap fokus penuh untuk meraih tiga poin atas Leipzig, yang berusaha bangkit setelah kalah 6-1 dari Bayern Munich.

    Real Madrid memiliki catatan impresif saat menjamu tim-tim Jerman. Mereka selalu mencetak gol dalam 26 laga kandang beruntun di kompetisi Eropa melawan klub-klub Bundesliga.

    Real Madrid menjamu RB Leipzig pada Rabu pukul 20.00 GMT di Santiago Bernabeu.

Pertandingan berikutnya
RMA

RMA

Champions League

21 Okt 2026

RBL

RBL