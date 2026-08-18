AFP
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Tak ada lagi rahasia: penyiar Premier League siap mengungkap percakapan eksplosif di lapangan antara pemain dan wasit
Aturan siaran yang diperluas
Menurut laporan dari Daily Mail, Premier League telah menyetujui perubahan signifikan pada aturan penyiarannya. Mulai musim ini, pemegang hak siar televisi Sky Sports dan TNT Sports akan menyiarkan audio yang direkam oleh sistem RefCam selama pertandingan langsung.
RefCam, kamera yang dipasang pada headset wasit, diperkenalkan musim lalu untuk menampilkan sudut pandang mereka, tetapi kini cakupannya telah diperluas. Penyiar akan menayangkan audio dari hingga dua pertandingan per pekan, memperlihatkan percakapan persis antara para pemain dan wasit. Perkembangan ini berarti para penggemar akhirnya akan mendengar percakapan tanpa filter yang terjadi di lapangan pada momen-momen krusial dalam pertandingan.
- Getty Images Sport
Keputusan kolaboratif dan transparansi
Audio tersebut tidak akan disiarkan sepenuhnya secara langsung, melainkan akan ditayangkan sebagai bagian dari tayangan ulang instan hampir langsung sesaat setelah insiden-insiden terpilih terjadi. Situasi spesifik yang akan ditayangkan di televisi akan ditentukan secara kolaboratif oleh para penyiar, Premier League, dan badan wasit Pro Ref. Premier League menyatakan bahwa pemutaran audio ini akan "memberi para pendukung wawasan lebih jauh tentang bagaimana dan mengapa keputusan dibuat".
Selain itu, Panel Insiden Kunci Pertandingan independen, yang menilai apakah keputusan-keputusan besar seperti kartu merah dan penalti sudah benar, akan mulai menerbitkan putusan mingguan mereka langsung di situs web Premier League untuk meningkatkan transparansi.
Pembatasan terhadap ofisial pertandingan langsung
Terlepas dari dorongan untuk menghadirkan kejelasan yang lebih besar, audio langsung asisten wasit video dalam pertandingan tetap sepenuhnya tidak diizinkan dalam siaran ini karena regulasi yang berlaku dari International Football Association Board. Penawaran audio baru ini secara eksklusif hanya akan menampilkan rekaman mikrofon di lapangan, bukan komunikasi langsung dengan asisten wasit video.
Sementara itu, chief refereeing officer Howard Webb akan melanjutkan penampilan rutinnya dalam program Match Officials Mic'd Up untuk memberikan analisis komprehensif dan audio tanpa edit dari keputusan-keputusan yang memecah pendapat. Jumlah pertandingan yang disiarkan di televisi dengan teknologi RefCam diperkirakan akan meningkat signifikan dari 20 laga menjadi sekitar 45 pertandingan pada musim ini.
- Getty Images Sport
Menatap masa depan
Ke depan, Premier League dan Pro Ref secara aktif melobi International Football Association Board agar melonggarkan pembatasan yang mencegah siaran langsung komunikasi wasit asisten video. Meski eksperimen audio RefCam tidak akan hadir pada pekan pembuka, uji coba itu akan segera dilakukan sebelum diterapkan lebih luas sepanjang keseluruhan musim kasta tertinggi.
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