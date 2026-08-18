Menurut laporan dari Daily Mail, Premier League telah menyetujui perubahan signifikan pada aturan penyiarannya. Mulai musim ini, pemegang hak siar televisi Sky Sports dan TNT Sports akan menyiarkan audio yang direkam oleh sistem RefCam selama pertandingan langsung.

RefCam, kamera yang dipasang pada headset wasit, diperkenalkan musim lalu untuk menampilkan sudut pandang mereka, tetapi kini cakupannya telah diperluas. Penyiar akan menayangkan audio dari hingga dua pertandingan per pekan, memperlihatkan percakapan persis antara para pemain dan wasit. Perkembangan ini berarti para penggemar akhirnya akan mendengar percakapan tanpa filter yang terjadi di lapangan pada momen-momen krusial dalam pertandingan.