Italia baru asuhan Roberto Mancini resmi dimulai dengan konferensi pers perkenalan sang pelatih timnas di Coverciano. Dalam daftar pemain yang dipanggil, ada beberapa nama yang absen, sebagian pada saat-saat terakhir seperti Federico Dimarco, tetapi salah satu yang paling banyak diperdebatkan adalah Marco Palestra, yang masih cedera. Pemain sayap eks-Cagliari itu jelas menjadi salah satu nama yang paling banyak dibicarakan sepanjang musim panas ini, tetapi petualangannya bersama Chelsea masih kesulitan untuk benar-benar meledak.
Tak ada Italia dan nol penampilan, bagaimana perjalanan Palestra di Chelsea
TRANSFER MUSIM PANAS
Kembali ke Atalanta setelah setahun dipinjamkan ke Cagliari, Palestra selama lebih dari sebulan bursa transfer menjadi incaran Inter, yang sama sekali tidak berusaha menutupi negosiasi yang sedang berlangsung dan ketertarikan mereka.
Namun pada akhirnya, setelah masuk pada detik-detik terakhir dengan tawaran baru di luar harga pasar, Chelsea-lah yang mengamankan pemain kelahiran 2005 tersebut dengan nilai total 60 juta euro termasuk bonus dan kontrak berdurasi 6 tahun senilai 5 juta euro bersih per musim.
Hype dan antusiasme besar
Angka-angka transfernya, kekecewaan Inter, dan kisah tentang satu lagi pemain Italia di Premier League tak pelak membuat hype dan antusiasme terhadap bek kanan itu meledak. Sejak awal, di bawah arahan Xabi Alonso, ia menunjukkan dalam laga-laga persahabatan musim panas bahwa dirinya mampu memenuhi apa yang diminta pelatih asal Spanyol itu darinya. Penampilan solid melawan Tottenham, Milan, dan Juventus memberi isyarat akan awal musim sebagai pilihan utama.
Cedera itu
Semuanya sudah siap untuk debut resmi melawan Fulham pada 24 Agustus lalu, tetapi beberapa hari sebelum pertandingan dimulai, cedera pun datang. Sebuah hambatan yang bagi Chelsea seharusnya hanya berupa kelelahan otot ringan namun sejak saat itu, pada kenyataannya, memaksa Palestra terus menunda hari debut resminya yang tak pernah tiba.
Masih absen akibat cedera
Meski Chelsea belum mengonfirmasi adanya cedera, satu-satunya pernyataan yang menunjukkan bahwa absennya pemain Italia itu serius diucapkan pelatih Xabi Alonso dalam konferensi pers.
Dalam konferensi pers prapertandingan laga Carabao Cup melawan Luton Town, pelatih asal Spanyol itu menegaskan bahwa "Untuk Palestra, mungkin kami harus mendalami masalah ini sedikit lebih jauh."
SIAP SETELAH JEDA
Hasil pemeriksaan kemudian mengonfirmasi adanya cedera tersebut dan konsekuensinya ia akan absen sepanjang bulan September. Dari tujuh pertandingan resmi yang dimainkan Chelsea, Palestra tidak memainkan satu pun.
"Cedera itu mengenai otot paha depan. Ia hampir memasuki fase akhir pemulihan" tutup Xabi Alonso beberapa hari lalu. Kepastiannya, akhir dari mimpi buruk itu kini tinggal selangkah lagi dan, setelah absen melawan Brentford, kini bidikan tertuju pada laga kontra Bournemouth usai jeda internasional.
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