Tak ada Italia dan nol penampilan, bagaimana perjalanan Palestra di Chelsea

Kembali ke Atalanta setelah setahun dipinjamkan ke Cagliari, Palestra selama lebih dari sebulan bursa transfer menjadi incaran Inter, yang sama sekali tidak berusaha menutupi negosiasi yang sedang berlangsung dan ketertarikan mereka.

Namun pada akhirnya, setelah masuk pada detik-detik terakhir dengan tawaran baru di luar harga pasar, Chelsea-lah yang mengamankan pemain kelahiran 2005 tersebut dengan nilai total 60 juta euro termasuk bonus dan kontrak berdurasi 6 tahun senilai 5 juta euro bersih per musim.