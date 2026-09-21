Era baru Italia asuhan Roberto Mancini resmi dimulai lewat konferensi pers perkenalan sang pelatih tim nasional di Coverciano. Dalam daftar pemain yang dipanggil terdapat beberapa absensi, sebagian terjadi pada saat-saat terakhir seperti Federico Dimarco, tetapi salah satu yang paling banyak memicu perdebatan adalah Marco Palestra, yang masih cedera. Winger eks-Cagliari itu jelas menjadi salah satu nama yang paling banyak dibicarakan sepanjang musim panas ini, tetapi petualangannya bersama Chelsea masih kesulitan untuk benar-benar meledak.
Tak ada Italia dan nol penampilan, bagaimana kiprah Palestra di Chelsea
TRANSFER MUSIM PANAS
Kembali ke Atalanta setelah setahun dipinjamkan ke Cagliari, Palestra selama lebih dari sebulan bursa transfer menjadi incaran Inter, yang tak pernah berupaya menyembunyikan negosiasi yang sedang berlangsung dan ketertarikannya.
Namun pada akhirnya, setelah masuk pada detik-detik terakhir dengan tawaran balasan di luar harga pasar, Chelsea-lah yang mengamankan pemain kelahiran 2005 itu dengan nilai keseluruhan 60 juta euro termasuk bonus dan kontrak berdurasi 6 tahun senilai 5 juta euro bersih per musim.
Hype besar dan penantian tinggi
Angka-angka transfernya, kekecewaan Inter, dan kisah satu lagi pemain Italia di Premier League tak terelakkan membuat hype dan antusiasme di sekitar bek kanan itu meledak. Sejak awal, di bawah arahan Xabi Alonso, ia menunjukkan dalam laga-laga uji coba musim panas bahwa dirinya mampu memenuhi apa yang diminta pelatih asal Spanyol itu darinya. Penampilan solid melawan Tottenham, Milan, dan Juventus membuatnya diperkirakan akan mengawali musim sebagai starter mutlak.
Cedera
Semuanya sudah siap untuk debut resmi melawan Fulham pada 24 Agustus lalu, tetapi beberapa hari sebelum pertandingan dimulai, cedera pun datang. Sebuah gangguan yang bagi Chelsea seharusnya hanya berupa kelelahan otot ringan namun sejak saat itu, pada kenyataannya, memaksa Palestra terus menunda hari debut resminya yang tak pernah tiba.
Masih di kotak penalti
Meskipun Chelsea belum mengonfirmasi adanya cedera, satu-satunya pernyataan yang menunjukkan bahwa absennya pemain Italia itu serius diucapkan oleh pelatih Xabi Alonso dalam konferensi pers.
Dalam konferensi pers prapertandingan laga Carabao Cup melawan Luton Town, pelatih asal Spanyol itu memang menegaskan bahwa "Untuk Palestra, mungkin kami harus menelaah persoalannya lebih jauh."
Siap setelah jeda internasional
Hasil pemeriksaan pun mengonfirmasi adanya cedera tersebut dan, akibatnya, ia dipastikan absen sepanjang bulan September. Dari tujuh pertandingan resmi yang dimainkan Chelsea, Palestra tidak memainkan satu pun.
"Cedera itu mengenai quadriceps. Dia hampir memasuki fase akhir pemulihan," tutup Xabi Alonso beberapa hari lalu. Yang pasti, akhir dari mimpi buruk itu kini tinggal selangkah lagi dan, setelah absen melawan Brentford, kini bidikan tertuju pada laga kontra Bournemouth usai jeda internasional.
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami