Kembali ke Atalanta setelah setahun dipinjamkan ke Cagliari, Palestra selama lebih dari sebulan bursa transfer menjadi incaran Inter, yang tak pernah berupaya menyembunyikan negosiasi yang sedang berlangsung dan ketertarikannya.

Namun pada akhirnya, setelah masuk pada detik-detik terakhir dengan tawaran balasan di luar harga pasar, Chelsea-lah yang mengamankan pemain kelahiran 2005 itu dengan nilai keseluruhan 60 juta euro termasuk bonus dan kontrak berdurasi 6 tahun senilai 5 juta euro bersih per musim.