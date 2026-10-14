Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Alessio Tacchinardi of Juventus is tackled by Flavio Conceicao of Real MadridGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Tacchinardi: "Ada pemain yang punya semangat sejati Juventus, tetapi jarang bermain"

Juventus
F. Gatti
A. Tacchinardi
Serie A

Eks gelandang Juventus angkat bicara

Alessio Tacchinardi, mantan gelandang Juventus yang kini menjadi komentator, berbicara kepada Tuttosport tentang kondisi Juventus saat ini dan sejumlah pemainnya: "Kritik saya ditujukan kepada para pemain, bukan Spalletti. Dengan segala hormat, mereka harus memberikan lebih banyak. Mereka harus menjadikan 20 menit terakhir sebagai titik awal, ketika mereka bermain dengan kegigihan yang berbeda. Setelah itu, barulah kita bisa membicarakan taktik…".


Tentang Kolo Muani: "Saya mengkritiknya karena secara teknik ia bermain buruk. Namun, Randal bukan penyerang tengah murni, dan memasukkannya ke dalam Juventus ini, dengan cara bermainnya, sangatlah sulit. Pemain asal Prancis itu tidak pernah mengisi kotak penalti. Ketika lini pertahanan lawan sudah tertata, ia kesulitan dan tampak tidak sabar. Saran saya: bermainlah lebih lepas, kalau tidak, ia akan mengingatkan kita pada Openda dan David. Seragam mereka terasa seberat satu ton".

  • Mentalitas Juventus: "Sayangnya, saya merasa hanya sedikit yang memiliki mentalitas seperti itu. Masalahnya, ketika kita memikirkan cara bermain Juventus pada masa saya, atau mungkin Juventus yang meraih sembilan gelar Serie A. Kita semua terbiasa dengan hal itu, tetapi selama bertahun-tahun sebagian semangatnya telah hilang. Kita bisa kehilangan gambaran tentang keadaan yang sebenarnya. Tentu, masih ada yang mempertahankan mentalitas itu, tetapi ia jarang bermain".


    "Siapa? Federico Gatti. Menurut saya, ia mencerminkan karakter Juventus: ia ketus, dalam arti yang baik. Ia tangguh dan membangkitkan semangat orang-orang. Ia juga menyemangati rekan-rekan setimnya. Saya tidak tahu mengapa ia tidak bermain, tetapi ia tampak seperti sosok yang mampu menggerakkan tim. Kalau hanya sedikit yang seperti itu, setidaknya biarkan mereka turun ke lapangan".


    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Pertandingan berikutnya
CEL

CEL

Europa League

15 Okt 2026

JUV

JUV