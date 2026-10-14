Alessio Tacchinardi, mantan gelandang Juventus yang kini menjadi komentator, berbicara kepada Tuttosport tentang kondisi Juventus saat ini dan sejumlah pemainnya: "Kritik saya ditujukan kepada para pemain, bukan Spalletti. Dengan segala hormat, mereka harus memberikan lebih banyak. Mereka harus menjadikan 20 menit terakhir sebagai titik awal, ketika mereka bermain dengan kegigihan yang berbeda. Setelah itu, barulah kita bisa membicarakan taktik…".





Tentang Kolo Muani: "Saya mengkritiknya karena secara teknik ia bermain buruk. Namun, Randal bukan penyerang tengah murni, dan memasukkannya ke dalam Juventus ini, dengan cara bermainnya, sangatlah sulit. Pemain asal Prancis itu tidak pernah mengisi kotak penalti. Ketika lini pertahanan lawan sudah tertata, ia kesulitan dan tampak tidak sabar. Saran saya: bermainlah lebih lepas, kalau tidak, ia akan mengingatkan kita pada Openda dan David. Seragam mereka terasa seberat satu ton".