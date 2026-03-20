Zion Suzuki kembali menjadi starter di Parma, namun penampilannya kurang meyakinkan. Kiper asal Jepang ini telah pulih dari cedera patah tulang terbuka yang parah pada jari ketiga tangan kirinya dan tulang skafoid pada November lalu. Setelah beberapa kali duduk di bangku cadangan, ia kembali menjaga gawang Gialloblù dalam laga tandang melawan Torino, namun penampilannya kali ini jauh dari kata memuaskan. Empat gol kebobolan dan kemungkinan bahwa dalam pertandingan-pertandingan mendatang Edoardo Corvi akan menggeser Suzuki dalam hierarki Cuesta.
Suzuki atau Corvi, siapa kiper utama Parma?
Selama sang kiper asal Jepang absen, wakilnya—yang lahir pada tahun 2001—tampil sangat baik dengan mencatatkan enam clean sheet; dan meskipun Vicente Guaita telah bergabung—yang didatangkan pada November, namun kontraknya diputus pada Januari—pihak klub dan pelatih selalu yakin akan kualitas Corvi,dengan kiper asal Spanyol itu bertindak sebagai cadangannya pada periode tersebut. Namun hingga saat ini, Suzuki tetap menjadi kiper utama, dan kesan yang muncul adalah bahwa jika kiper utama tersebut tidak melakukan kesalahan besar yang berisiko membuatnya kehilangan posisinya, Suzuki kemungkinan besar akan tetap menjadi kiper utama Parma.
SIAPA PENJAGA GAWANG KETIGA PARMA?
Setelah Guaita hengkang setelah hanya dua bulan berkarier di Parma, kini kiper ketiga Gialloblù di belakang Suzuki dan Corvi adalah Filippo Rinaldi, kelahiran 2002 yang tumbuh besar di akademi muda Gialloblù dan kembali ke klub induknya setelah serangkaian masa peminjaman di Serie C bersama Aquila, Piacenza, Olbia, dan Feralpisalò. Ia hanya tampil sekali di Serie A, dalam laga besar melawan Napoli pada pertengahan Januari: debutnya berakhir dengan clean sheet, dalam pertandingan yang berakhir 0-0 dan di mana ia dipilih daripada Corvi.