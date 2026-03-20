Suzuki atau Corvi, siapa kiper utama Parma?

Selama sang kiper asal Jepang absen, wakilnya—yang lahir pada tahun 2001—tampil sangat baik dengan mencatatkan enam clean sheet; dan meskipun Vicente Guaita telah bergabung—yang didatangkan pada November, namun kontraknya diputus pada Januari—pihak klub dan pelatih selalu yakin akan kualitas Corvi,dengan kiper asal Spanyol itu bertindak sebagai cadangannya pada periode tersebut. Namun hingga saat ini, Suzuki tetap menjadi kiper utama, dan kesan yang muncul adalah bahwa jika kiper utama tersebut tidak melakukan kesalahan besar yang berisiko membuatnya kehilangan posisinya, Suzuki kemungkinan besar akan tetap menjadi kiper utama Parma.



