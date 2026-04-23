Menurut laporan Sky, baru-baru ini telah terjadi pembicaraan baru antara pihak Sancho dan BVB. Dalam pembicaraan tersebut, sang penyerang dilaporkan telah secara tegas menyampaikan kepada BVB bahwa ia siap untuk kembali pindah ke Dortmund.
Superstar tampaknya ingin bergabung dengan BVB! Kabar transfer mengejutkan di Borussia Dortmund semakin nyata
Dikabarkan bahwa kedua belah pihak kini telah membahas angka-angka secara konkret. Jelas bahwa Sancho harus menerima pemotongan gaji yang signifikan dibandingkan gajinya saat ini sebesar sekitar 15 juta euro per tahun. BVB dilaporkan telah memberi tahu pemain asal Inggris itu mengenai hal ini beberapa minggu yang lalu.
Sancho tampaknya bisa menerima hal tersebut dan, menurut Sky, meskipun ada banyak tawaran lain dari seluruh dunia, ia lebih memilih untuk bergabung dengan Dortmund. Di antara klub-klub lain, Juventus Turin juga sering dikaitkan dengan Sancho dalam beberapa waktu terakhir.
BVB tidak perlu membayar biaya transfer, karena kontrak Sancho di Manchester United akan berakhir pada akhir musim. Pemain berusia 26 tahun ini tidak memiliki masa depan lagi di Red Devils, dan hingga akhir Juni ia dipinjamkan ke Aston Villa dengan hasil yang kurang memuaskan.
Spekulasi mengenai kembalinya Jadon Sancho ke BVB sudah beredar sejak lama
Sancho pernah pindah dari akademi Manchester City ke Dortmund saat berusia 17 tahun, dan dalam beberapa tahun berikutnya ia berkembang menjadi salah satu pemain terbaik di Bundesliga bersama BVB. Pada 2021, United merogoh kocek sebesar 85 juta euro untuk mendatangkan Sancho, namun di Old Trafford ia tak pernah mampu memenuhi ekspektasi tinggi tersebut.
Setelah berselisih dengan pelatih United saat itu, Erik ten Hag, beberapa bulan sebelumnya, Sancho sempat kembali ke Borussia pada Januari 2024. Di Dortmund, ia kemudian menjalani masa terbaiknya sepanjang sisa musim tersebut, di tengah tahun-tahun sebelumnya yang sebagian besar mengecewakan. Di antara kontribusinya, Sancho turut berperan dalam perjalanan Dortmund hingga final Liga Champions; pada musim panas 2024, BVB sebenarnya ingin mengikatnya secara permanen. Namun, hal itu tidak memungkinkan secara finansial; sejak saat itu, Sancho dipinjamkan oleh United ke Chelsea FC terlebih dahulu, dan kemudian ke Villa.
Di Birmingham, Sancho memang belum bisa kembali ke performa terbaiknya, namun ia terus menunjukkan potensi yang menjanjikan. Sementara itu, spekulasi mengenai kembalinya ia ke Dortmund telah beredar secara rutin selama berbulan-bulan.
Niko Kovac dikabarkan mendukung kembalinya Jadon Sancho ke BVB
Pelatih BVB, Niko Kovac, dilaporkan telah memberi sinyal kepada pihak manajemen bahwa ia mendukung perekrutan Sancho. Seperti diketahui, pelatih asal Kroasia ini sangat mengutamakan disiplin dan kesediaan untuk bekerja keras dalam bertahan. Dalam kedua hal tersebut, Sancho memang tidak dikenal sebagai pemain teladan, namun tampaknya Kovac yakin dapat membimbingnya. Bahwa Sancho memiliki potensi untuk menjadi pemain penentu di lini serang Dortmund, sudah tidak diragukan lagi.
Mungkin saja pemain dengan kemampuan menggiring bola yang luar biasa ini akan mengambil alih posisi Julian Brandt, yang akan meninggalkan BVB tanpa biaya transfer pada musim panas dan saat ini sedang dibicarakan untuk bergabung dengan Atletico Madrid. Sementara itu, Sancho memiliki pendukung penting di Borussia, yaitu Presiden Hans-Joachim Watzke. "Dia menyukai Jadon Sancho," tulis Sky pada akhir Maret dan melaporkan bahwa Watzke secara intensif mendorong transfer pemain yang telah 23 kali membela timnas Inggris ini di belakang layar.
Mengenai upaya potensial untuk mendatangkan Sancho, Direktur Olahraga Dortmund Lars Ricken baru-baru ini mengatakan kepada Sport Bild: "Tentu saja kami mencari pemain serang yang memiliki kualitas, dapat langsung membantu kami, dan tidak meminta biaya transfer yang tidak realistis. Kami memeriksa apakah mereka dapat membuat kami lebih baik. Kami juga melakukan hal yang sama terhadap Jadon."
Jadon Sancho: Catatan statistiknya bersama BVB
Permainan
158
Gol
53
Assist
67