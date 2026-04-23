Superstar tampaknya ingin bergabung dengan BVB! Kabar transfer mengejutkan di Borussia Dortmund semakin nyata

Dikabarkan bahwa kedua belah pihak kini telah membahas angka-angka secara konkret. Jelas bahwa Sancho harus menerima pemotongan gaji yang signifikan dibandingkan gajinya saat ini sebesar sekitar 15 juta euro per tahun. BVB dilaporkan telah memberi tahu pemain asal Inggris itu mengenai hal ini beberapa minggu yang lalu.

Sancho tampaknya bisa menerima hal tersebut dan, menurut Sky, meskipun ada banyak tawaran lain dari seluruh dunia, ia lebih memilih untuk bergabung dengan Dortmund. Di antara klub-klub lain, Juventus Turin juga sering dikaitkan dengan Sancho dalam beberapa waktu terakhir.

BVB tidak perlu membayar biaya transfer, karena kontrak Sancho di Manchester United akan berakhir pada akhir musim. Pemain berusia 26 tahun ini tidak memiliki masa depan lagi di Red Devils, dan hingga akhir Juni ia dipinjamkan ke Aston Villa dengan hasil yang kurang memuaskan.