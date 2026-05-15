Seperti dilaporkan The Guardian, yang mengutip cuplikan buku Inside England karya Rob Draper dan Jonathan Northcroft, Tuchel berhasil meyakinkan para pengambil keputusan dalam sebuah pertemuan rahasia di Munich pada tahun 2024, sehingga mereka kemudian menunjuknya sebagai pelatih Timnas Inggris.
"Sungguh mengesankan": Thomas Tuchel memukau para petinggi sepak bola Inggris dalam pertemuan tertutup
"Saya rasa bisa dikatakan dengan pasti bahwa Thomas benar-benar membuat kami terkesan. Dia menyiapkan presentasi PowerPoint tentang cara menambahkan bintang kedua di jersey. Rencananya sangat matang, hingga detail harian untuk 18 bulan ke depan di St. George’s Park," kata Direktur Eksekutif FA Mark Bullingham.
Namun, pelatih asal Jerman itu tidak hanya memukau dengan isinya, tetapi juga dengan "semangat dan kefasihan yang ia tunjukkan saat mempresentasikannya. Itu brilian." Pertemuan tersebut dilaporkan berlangsung di sebuah ruangan yang disewa khusus di Bandara München, di mana semua pihak tiba dengan pesawat yang berbeda-beda agar tidak menarik perhatian. Pada akhirnya, Tuchel berhasil mengungguli sejumlah kandidat lain dan mendapatkan pekerjaan tersebut.
Bullingham mengungkapkan bahwa mereka mencari pelatih yang tepat melalui analisis data yang sangat mendetail. "Ada beberapa hal menakjubkan yang dapat dilakukan dengan data, seperti melihat pelatih mana yang pandai mengembangkan pemain, mana yang pandai dalam turnamen sistem gugur, dan sebagainya," kata bos FA tersebut.
Tuchel baru-baru ini mendapat kritikan di Inggris
Direktur teknis, John McDermott, juga memuji Tuchel: "Dia memancarkan kehangatan dan kejelasan. Dia mencintai sepak bola, dia mencintai sepak bola Inggris. Dia mengajukan sejuta pertanyaan kepadaku."
Tuchel mengambil alih jabatan di tim Three Lions pada 1 Januari 2025, setelah Garath Southgate mengundurkan diri dari jabatannya akibat kekalahan di final Euro 2024 melawan Spanyol.
Dalam dua belas pertandingan sejauh ini, mantan pelatih Borussia Dortmund dan FC Bayern München ini mencatatkan sembilan kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan. Setelah hasil yang sangat kuat di awal dan kualifikasi Piala Dunia yang sempurna, Tuchel semakin sering mendapat kritik dalam beberapa bulan terakhir. Hal ini disebabkan oleh dua pertandingan persahabatan terakhir - kekalahan 0-1 melawan Jepang dan hasil imbang 1-1 melawan Uruguay. Beberapa keputusan rotasi pemain yang diambil pelatih asal Jerman ini juga tidak disambut baik.
Di Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, Inggris akan bertanding di Grup L melawan Kroasia, Panama, dan Ghana.