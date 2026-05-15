"Saya rasa bisa dikatakan dengan pasti bahwa Thomas benar-benar membuat kami terkesan. Dia menyiapkan presentasi PowerPoint tentang cara menambahkan bintang kedua di jersey. Rencananya sangat matang, hingga detail harian untuk 18 bulan ke depan di St. George’s Park," kata Direktur Eksekutif FA Mark Bullingham.

Namun, pelatih asal Jerman itu tidak hanya memukau dengan isinya, tetapi juga dengan "semangat dan kefasihan yang ia tunjukkan saat mempresentasikannya. Itu brilian." Pertemuan tersebut dilaporkan berlangsung di sebuah ruangan yang disewa khusus di Bandara München, di mana semua pihak tiba dengan pesawat yang berbeda-beda agar tidak menarik perhatian. Pada akhirnya, Tuchel berhasil mengungguli sejumlah kandidat lain dan mendapatkan pekerjaan tersebut.

Bullingham mengungkapkan bahwa mereka mencari pelatih yang tepat melalui analisis data yang sangat mendetail. "Ada beberapa hal menakjubkan yang dapat dilakukan dengan data, seperti melihat pelatih mana yang pandai mengembangkan pemain, mana yang pandai dalam turnamen sistem gugur, dan sebagainya," kata bos FA tersebut.