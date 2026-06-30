Como hampir mencapai kesepakatan untuk merekrut Mattia Liberali dari Catanzaro dengan nilai transfer sebesar 6 juta euro yang memicu klausul pelepasan. Hal ini diungkapkan oleh Fabrizio Romano. Jika kesepakatan ini terwujud, Milan akanmenerima dana sebesar 3 juta euro, karena setahun yang lalu mereka telah menyepakati dengan Catanzaro untuk mendapatkan 50% dari hasil penjualan pemain kelahiran 2007 tersebut.





Menurut Romano, kesepakatan mengenai gaji telah tercapai, sementara detail akhir akan diselesaikan sepanjang minggu ini. Como tidak akan menunggu lama dan tidak ingin terjadi lelang.





Kasus Mattia Liberali pun menjadi intrik di bursa transfer: seperti yang diceritakan Fabrizio Romano, agen sang pemain siap melakukan panggilan video dengan Milan pada hari Selasa, langsung dengan Gerry Cardinale, menjelang keputusan akhir mengenai masa depannya. Como telah mencapai kesepakatan dengan Liberali dan siap membayar klausul pelepasan sebesar 6 juta euro, namun masih menunggu lampu hijau dari agennya (agen yang sama dengan Palestra, jelas Romano). Milan berencana mengadakan pertemuan dalam waktu 24 jam ke depan.



