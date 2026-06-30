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Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Sungguh menarik! Como mendekati Liberali, namun Milan tak menyerah dan Cardinale menghubunginya

Como
Transfers
AC Milan
M. Liberali
Catanzaro

Kesepakatan mengenai gaji telah tercapai dengan Como, namun Rossoneri masih berharap

Como hampir mencapai kesepakatan untuk merekrut Mattia Liberali dari Catanzaro dengan nilai transfer sebesar 6 juta euro yang memicu klausul pelepasan. Hal ini diungkapkan oleh Fabrizio Romano. Jika kesepakatan ini terwujud, Milan akanmenerima dana sebesar 3 juta euro, karena setahun yang lalu mereka telah menyepakati dengan Catanzaro untuk mendapatkan 50% dari hasil penjualan pemain kelahiran 2007 tersebut.


Menurut Romano, kesepakatan mengenai gaji telah tercapai, sementara detail akhir akan diselesaikan sepanjang minggu ini. Como tidak akan menunggu lama dan tidak ingin terjadi lelang.


Kasus Mattia Liberali pun menjadi intrik di bursa transfer: seperti yang diceritakan Fabrizio Romano, agen sang pemain siap melakukan panggilan video dengan Milan pada hari Selasa, langsung dengan Gerry Cardinale, menjelang keputusan akhir mengenai masa depannya. Como telah mencapai kesepakatan dengan Liberali dan siap membayar klausul pelepasan sebesar 6 juta euro, namun masih menunggu lampu hijau dari agennya (agen yang sama dengan Palestra, jelas Romano). Milan berencana mengadakan pertemuan dalam waktu 24 jam ke depan.


  • TAPI MILAN TIDAK MENYERAH

    Dalam beberapa jam terakhir, Milan pun mencoba kembali mendekati sang pemain untuk membawanya kembali ke Milan: bahkan pada malam ini, Liberali menerima telepon dari klub Rossoneri. Klub Rossoneri hanya perlu membayar 3 juta kepada Catanzaro dari total 6 juta yang tercantum dalam klausul tersebut. Dalam beberapa hari terakhir, gelandang serang tersebut (30 penampilan dan 4 gol bersama Catanzaro pada musim 2025-26) juga menarik minat Sassuolo asuhan Alberto Aquilani (pelatih baru Neroverdi, yang pernah melatih Liberali di Calabria), serta Juventus.


    Menurut kabar terbaru yang dilaporkan oleh Romano, Liberali telah memilih Como.


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