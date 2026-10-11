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Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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"Sungguh memalukan": Setelah Marcelo dan Javi, kartu merah Vinicius membongkar standar ganda wasit Spanyol

Real Madrid vs Villarreal
Real Madrid
Villarreal
LaLiga
Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Gavi
Vinicius Junior
D. Ceballos
Spanyol
Brasil

Kartu merah Mujica dalam gambar: kejadian serupa, keputusan berbeda!

Insiden pengusiran Vinicius Junior, bintang Real Madrid, saat menghadapi Villarreal kemarin pada pekan kedelapan Liga Spanyol memicu perdebatan luas seputar keputusan hakim Isidro Diaz de Mera, setelah peristiwa itu mengingatkan kembali pada kejadian lain yang sangat mirip dan menguntungkan Real Madrid pada musim 2020-2021.

Laga kemarin yang dimenangi Real Madrid dengan skor 1-0 lewat gol Yan Diomande itu menyajikan situasi perwasitan yang langka, yakni kali pertama VAR membatalkan sebuah gol dan sekaligus mengusir pencetak gol tersebut pada waktu yang sama.

Vinicius menjambak rambut Nathan Salibah, pemain Villarreal, di dekat tengah lapangan saat para pemain berlari mengejar serangan yang berakhir dengan gol kedua Real Madrid yang dicetak pemain Brasil itu, sebelum situasi berbalik dengan pengusirannya melalui kartu merah langsung.

Apa yang dilakukan Vinicius Junior tampaknya tidak bisa dibela oleh Real Madrid maupun para pendukungnya, namun semua pertanyaan berkisar pada sejauh mana pemain Brasil itu layak atau tidak layak menerima kartu merah langsung.

  • Laporan pengadil pertandingan: Vinicius dan perilaku kasar

    Surat kabar Mundo Deportivo mengungkap detail laporan wasit pertandingan Real Madrid versus Villarreal, terkait insiden Vinicius, di mana ditulis bahwa pemain Los Blancos itu menjambak rambut Saliba tanpa adanya persaingan apa pun di antara keduanya untuk merebut bola, dan hal tersebut memicu spekulasi seputar lamanya hukuman larangan bermain yang menanti bintang Real Madrid tersebut.

    Para wasit VAR-lah yang mengarahkan perhatian wasit De Mira pada insiden tersebut setelah ia sebelumnya mengesahkan gol yang dicetak Vinicius, karena mereka memberitahunya tentang adanya pelanggaran yang masuk dalam kategori "perilaku kasar".

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  • 6 tahun ke belakang: insiden Marcelo

    Situs okdiario menyebut, "Kartu merah Vinicius mengingatkan kembali pada kejadian serupa yang dialami Marcelo, namun saat itu berlalu tanpa sanksi. Dalam laga Real Madrid versus Alaves pada November 2020, Laguardia menjambak rambut Marcelo di dalam kotak penalti Alaves, sebuah momen yang semestinya berbuah penalti dan kartu merah yang jelas, tetapi teknologi video tidak turun tangan."

    Situs tersebut menjelaskan, "Marcelo terjatuh ke tanah saat Real Madrid melakukan serangan, sementara sang pengadil membiarkan permainan terus berjalan, di tengah protes bek sayap Brasil itu yang tidak percaya dengan apa yang terjadi. Itu adalah momen yang semestinya diganjar kartu merah langsung, keputusan yang kemudian diterapkan pada momen-momen serupa setelahnya, seperti yang terjadi pada Vinicius."

    Situs yang sama berkomentar, "Di sinilah terlihat perbedaan standar. Tidak ada keraguan atas kebenaran keputusan dalam kasus Vinicius, tetapi kejadian Marcelo diabaikan pada waktu itu. Cordero Vega adalah pengadil lapangan, sementara Gonzalez Gonzalez yang menangani teknologi video."

    Situs itu menyebutkan bahwa laga Madrid versus Alaves berlangsung pada periode pembatasan kehadiran suporter akibat pandemi corona, dan saat itu Real Madrid kalah 1-2.

    Surat kabar AS menayangkan video kejadian Marcelo, dan menulis, "Real Madrid mengingat kembali sebuah preseden lama: rambut Marcelo dijambak dan penalti tidak diberikan meski teknologi VAR tersedia."

    AS melanjutkan, "Setelah gol Vinicius dianulir, banyak suporter Real Madrid mengingat kembali kejadian yang dialami pemain Brasil itu saat menghadapi Alaves pada 2020."

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  • Marcelo: Sungguh memalukan

    Dalam konferensi pers berikutnya yang dikhususkan untuk membahas kerja teknologi video, Clos Gomez, penanggung jawab proyek VAR di Spanyol, menjelaskan bahwa gambar yang menampilkan insiden Marcelo tidak tersedia bagi para pengadil saat pertandingan berlangsung.

    Ia mengatakan, sebagaimana dilansir situs El Espanol: "Semua kamera yang digunakan dalam produksi televisi tersedia bagi sistem VAR, tetapi ada pengecualian; sebab kadang-kadang terdapat kamera yang tidak memiliki saluran untuk mengirimkan gambar ke produksi televisi. Hal itu terjadi dalam pertandingan tersebut, dan pada saat jeda muncul sebuah tayangan yang tidak kami miliki, sehingga tidak mungkin dianalisis."

    Gomez menambahkan bahwa menjambak rambut dihukum sesuai dengan kekuatannya: "Jika ringan, dianggap pelanggaran dan diberikan kartu kuning, namun jika lebih keras maka layak mendapat kartu merah, baik bola sedang dalam permainan maupun tidak."

    Di sisi lain, Velasco Carballo, Presiden Komite Teknis Perwasitan, mengatakan bahwa kamera yang merekam tayangan tersebut tidak termasuk dalam sistem siaran yang sampai ke ruang VAR selama pertandingan, dan bahwa perusahaan produksi memulihkan gambar itu lalu menayangkannya kemudian. Ia menambahkan bahwa tidak sampainya gambar tersebut ke ruang video tidak memengaruhi kerja mereka, menurut ungkapannya.

    Sementara Marcelo sendiri saat itu berkata kepada wasit selama pertandingan, menurut percakapan yang diungkap jaringan Movistar ketika itu, dan dilansir AS: "Dia menjambak rambutku, bung! Dia menjambak rambutku." Wasit pun menjawab: "Dia hanya meletakkan tangannya padamu," lalu melanjutkan berlari, dan Marcelo menimpali: "Memalukan."

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  • Gavi dan Ceballos: Insiden kontroversial lainnya tanpa kartu!

    Pada final Piala Super Spanyol 2023 yang dimenangi Barcelona dengan skor 3-1 atas Real Madrid di Riyadh pada pertengahan Januari 2023, menit-menit terakhir pertandingan diwarnai insiden lain yang tidak ditindak sama sekali oleh wasit.

    Setelah wasit Ricardo de Burgos Bengoetxea memberikan tendangan bebas untuk Barcelona, Gavi menahan bola untuk menghentikan permainan, lalu Ceballos menjambak keras rambut pemain Barcelona itu dari belakang. Gavi membalas dengan mendorongnya, dan Robert Lewandowski serta Jules Kounde turun tangan untuk meredakan situasi, sementara Vinicius Junior juga ikut dalam keributan tersebut.

    Wasit tidak melihat kejadian awalnya, dan hanya memberikan teguran verbal kepada para pemain tanpa mengeluarkan kartu kuning maupun merah, meski teknologi VAR tersedia

  • Kasus serupa: Mujica diskors

    Di sisi lain, kompetisi LaLiga pernah menyaksikan insiden yang mirip dengan kejadian Vinicius, yakni pada pekan ke-37 musim lalu akibat aksi menjambak rambut, dalam laga antara Levante dan Mallorca. Saat itu, Mojica, yang kala itu bermain untuk Mallorca, menjambak rambut striker Levante, Brugue, setelah pemain tersebut terjatuh ke tanah. Pemain asal Kolombia itu pun diusir keluar lapangan, begitu juga Brugue, setelah ia bereaksi dan membalas dengan sebuah tamparan.

    Mojica dihukum larangan bermain dua pertandingan karena "perilaku kasar" terhadap lawan di luar konteks permainan, yaitu tanpa adanya perebutan bola di antara keduanya, hal yang bisa menjadi gambaran sanksi yang diperkirakan akan diterima Vinicius.


    Mojica absen pada penutup musim lalu, dan setelah kepindahannya musim ini ke Getafe, ia juga absen pada pertandingan pertama musim ini melawan Deportivo Alaves.

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