Insiden pengusiran Vinicius Junior, bintang Real Madrid, saat menghadapi Villarreal kemarin pada pekan kedelapan Liga Spanyol memicu perdebatan luas seputar keputusan hakim Isidro Diaz de Mera, setelah peristiwa itu mengingatkan kembali pada kejadian lain yang sangat mirip dan menguntungkan Real Madrid pada musim 2020-2021.

Laga kemarin yang dimenangi Real Madrid dengan skor 1-0 lewat gol Yan Diomande itu menyajikan situasi perwasitan yang langka, yakni kali pertama VAR membatalkan sebuah gol dan sekaligus mengusir pencetak gol tersebut pada waktu yang sama.

Vinicius menjambak rambut Nathan Salibah, pemain Villarreal, di dekat tengah lapangan saat para pemain berlari mengejar serangan yang berakhir dengan gol kedua Real Madrid yang dicetak pemain Brasil itu, sebelum situasi berbalik dengan pengusirannya melalui kartu merah langsung.

Apa yang dilakukan Vinicius Junior tampaknya tidak bisa dibela oleh Real Madrid maupun para pendukungnya, namun semua pertanyaan berkisar pada sejauh mana pemain Brasil itu layak atau tidak layak menerima kartu merah langsung.