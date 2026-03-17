AFP
Diterjemahkan oleh
Sumber: Bintang Timnas AS Ricardo Pepi hampir menyelesaikan transfer senilai $42 juta ke Fulham
- Getty Images Sport
Apa yang sedang terjadi
Sumber-sumber mengatakan kepada GOAL bahwa kesepakatan tersebut hampir rampung, dengan hanya tinggal menjalani tes medis untuk menyelesaikan transfer tersebut. Namun, sebagian besar proses negosiasi telah dilakukan selama musim dingin, ketika Fulham berupaya keras untuk menyelesaikan kesepakatan senilai $35 juta bahkan setelah sang striker mengalami patah lengan.
Persyaratan pribadi antara Pepi dan klub telah disepakati, sementara PSV siap meraup keuntungan dari sang striker setelah dua tahun berturut-turut menerima tawaran yang terus meningkat. Pada Januari 2025, PSV menerima tawaran senilai $20,7 juta dari sebuah klub Liga Premier, demikian yang disampaikan sumber kepada GOAL saat itu, sementara West Ham juga mengajukan tawaran pinjaman dengan opsi pembelian.
Pepi bukanlah pemain Amerika pertama yang bermain untuk Fulham. Klub ini saat ini diperkuat oleh bintang USMNT lainnya, Antonee Robinson, sementara pemain seperti Clint Dempsey, Brian McBride, dan Tim Ream juga pernah menjadi pahlawan di Craven Cottage.
Berita tentang kepindahan Pepi pertama kali dilaporkan oleh Fabrizio Romano.
- Getty
Pepi di PSV
Pepi telah muncul sebagai bintang di PSV sejak bergabung dengan klub tersebut pada tahun 2023. Selama periode itu, ia telah mencetak 39 gol dalam 95 penampilan, meskipun baru menjadi penyerang utama PSV pada musim ini.
Selama musim 2024-25, ia mencetak 11 gol hanya dalam 693 menit di Eredivisie, sementara 10 golnya musim ini tercipta dalam 935 menit. Selain itu, Pepi meninggalkan jejaknya dalam perjalanan PSV di Liga Champions, mencetak gol sebagai pemain pengganti melawan Napoli, Olympiacos, dan Atletico Madrid, sekaligus menyebabkan gol bunuh diri saat melawan Liverpool.
- Getty Images
Perjuangan untuk mendapatkan tempat di timnas AS
Setelah gagal lolos ke Piala Dunia 2022 meski menjadi bagian penting dalam siklus kualifikasi, Pepi kini mengincar turnamen musim panas mendatang dan tetap menjadi salah satu kandidat utama dalam persaingan ketat di posisi penyerang. Ia dipanggil ke pemusatan latihan USMNT bersama Folarin Balogun dan Patrick Agyemang untuk laga persahabatan bulan Maret melawan Belgia dan Portugal, sementara Haji Wright, yang absen dari pemusatan latihan karena cedera, juga masih berpeluang untuk masuk dalam daftar penyerang.
Secara total, Pepi telah mencetak 13 gol dalam 34 pertandingan bersama USMNT, namun ia hanya tampil sekali pada tahun 2025 akibat cedera.
- Getty
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Pepi dan PSV akan memainkan satu pertandingan lagi sebelum jeda internasional. Mereka akan menghadapi Telstar pada hari Minggu sebelum Pepi bertolak ke Atlanta, dengan PSV yang kini memimpin klasemen Eredivisie dengan selisih 16 poin. Setelah itu, semua mata akan tertuju pada timnas AS menjelang pertandingan mereka melawan Belgia pada 28 Maret.
Sedangkan Fulham, mereka akan menghadapi Burnley pada Sabtu dalam pertandingan terakhir mereka sebelum jeda internasional.
Iklan