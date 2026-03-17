Sumber-sumber mengatakan kepada GOAL bahwa kesepakatan tersebut hampir rampung, dengan hanya tinggal menjalani tes medis untuk menyelesaikan transfer tersebut. Namun, sebagian besar proses negosiasi telah dilakukan selama musim dingin, ketika Fulham berupaya keras untuk menyelesaikan kesepakatan senilai $35 juta bahkan setelah sang striker mengalami patah lengan.

Persyaratan pribadi antara Pepi dan klub telah disepakati, sementara PSV siap meraup keuntungan dari sang striker setelah dua tahun berturut-turut menerima tawaran yang terus meningkat. Pada Januari 2025, PSV menerima tawaran senilai $20,7 juta dari sebuah klub Liga Premier, demikian yang disampaikan sumber kepada GOAL saat itu, sementara West Ham juga mengajukan tawaran pinjaman dengan opsi pembelian.

Pepi bukanlah pemain Amerika pertama yang bermain untuk Fulham. Klub ini saat ini diperkuat oleh bintang USMNT lainnya, Antonee Robinson, sementara pemain seperti Clint Dempsey, Brian McBride, dan Tim Ream juga pernah menjadi pahlawan di Craven Cottage.

Berita tentang kepindahan Pepi pertama kali dilaporkan oleh Fabrizio Romano.