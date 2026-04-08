Sudut pandang yang menyesatkan... Komite Wasit Menentukan Penyebab Krisis Al-Ahly dan Ceramica

Pertandingan antara Al Ahly dan Ceramica Cleopatra memicu kontroversi besar terkait keputusan wasit, menyusul insiden kontroversial di mana para pemain "Al Ahly" menuntut penalti, dalam laga yang berakhir imbang, dan kembali memicu perdebatan mengenai keputusan VAR dalam pertandingan-pertandingan krusial di fase perebutan gelar.

Hasil imbang 1-1 menjadi penentu pertandingan Al Ahly melawan Ceramica di Stadion Othman Ahmed Othman, pada awal perjalanan kedua tim di fase perebutan gelar Liga Mesir Premier.

Pada masa injury time, para pemain Al-Ahly menuntut tendangan penalti, dengan alasan sentuhan tangan terhadap Ahmed Hani, pemain Ceramica, namun wasit Mahmoud Wafa memerintahkan permainan dilanjutkan, setelah meninjau tayangan ulang melalui teknologi video.

Jurnalis Mesir Ahmed Abdel Basset, melalui akun resmi Facebook-nya, mengungkap detail baru mengenai insiden kontroversial ini.

