Sudut pandang yang menyesatkan... Komite Wasit Menentukan Penyebab Krisis Al-Ahly dan Ceramica

Pertandingan antara Al Ahly dan Ceramica Cleopatra memicu kontroversi besar terkait keputusan wasit, menyusul insiden kontroversial di mana para pemain "Al Ahly" menuntut penalti, dalam laga yang berakhir imbang, dan kembali memicu perdebatan mengenai keputusan VAR dalam pertandingan-pertandingan krusial di fase perebutan gelar.

Hasil imbang 1-1 menjadi penentu pertandingan Al Ahly melawan Ceramica di Stadion Othman Ahmed Othman, pada awal perjalanan kedua tim di fase perebutan gelar Liga Mesir Premier.

Pada masa injury time, para pemain Al-Ahly menuntut tendangan penalti, dengan alasan sentuhan tangan terhadap Ahmed Hani, pemain Ceramica, namun wasit Mahmoud Wafa memerintahkan permainan dilanjutkan, setelah meninjau tayangan ulang melalui teknologi video.

Jurnalis Mesir Ahmed Abdel Basset, melalui akun resmi Facebook-nya, mengungkap detail baru mengenai insiden kontroversial ini.

Baca juga: Yang terbesar dalam sejarah.. Diab: Liga Mesir di ambang lompatan besar

  • Keputusan Penting Komite Wasit... Sudut Pandang yang Menyesatkan

    Abdul Basit mengatakan: "Informasi ini saya peroleh langsung dari dalam Komite Wasit," sambil menambahkan: "Apa yang saya sampaikan adalah apa yang terjadi secara harfiah melalui grup WhatsApp Komite Wasit Utama yang dipimpin oleh Oscar Ruiz."

    Dia melanjutkan: "Keputusan dan analisis Komite Wasit dengan suara bulat dari 9 anggotanya terkait pertandingan Al-Ahly dan Ceramica: Komite sepakat bahwa wasit VAR Mahmoud Ashour menampilkan situasi dari kamera belakang yang membuat setiap penonton biasa melihatnya sebagai tendangan penalti."

    Dia menambahkan: "Wasit Mahmoud Wafa meminta sudut 'offside' di mana kamera dipasang di belakang asisten wasit di bagian atas tribun dan meminta Ashour untuk memperbesar gambar permainan."

    Baca juga: Legenda Bayern provokasi Real Madrid: Hanya Barcelona yang bisa menyaingi kami

    Baca juga: Ledakan tak biasa dari Chouameni terhadap wasit laga Bayern

    Baca juga: Setelah kekalahan telak dari Bayern: Perdebatan mengejutkan tentang Mbappé.. Apakah Real Madrid lebih baik tanpa dia?

    • Iklan

  • Menentukan pihak yang bersalah

    Abdul Basit melanjutkan: "Ketika wasit melihat sudut pandang ini, ia menilai bahwa jarak antara tubuh pemain dan tangannya mengharuskan permainan dilanjutkan dan tidak ada tendangan penalti."

    Dia menambahkan: "Komite meninjau banyak kasus serupa di mana FIFA memutuskan untuk melanjutkan permainan (play on), dan kasus paling menonjol yang ditampilkan adalah dalam pertandingan sepak bola wanita di Olimpiade Paris antara Prancis dan Kolombia."

    Dia menyimpulkan: "Komite menilai bahwa keputusan Mahmoud Wafa 100% benar dan Mahmoud Ashour-lah yang salah."

    Baca juga: Video: Di tengah kontroversi tendangan penalti Al Ahly.. Wasit mantan mengungkapkan bukti ketidakbersalahan pemain Ceramica

