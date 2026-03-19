Pelatih Liverpool, Arne Slot, tampaknya sangat kesal dengan perilaku para pemain Galatasaray Istanbul dalam pertandingan babak 16 besar Liga Champions. Setelah kemenangan 4-0 pada leg kedua, ia melontarkan beberapa kritik pedas terhadap klub papan atas Turki tersebut.
"Sudah cukup!" Pelatih Liverpool Arne Slot kesal dengan perilaku para bintang Galatasaray
"Pada akhirnya, ini sudah cukup," kata pemain asal Belanda itu dengan nada marah setelah kekalahan telak di Anfield Road, menanggapi taktik mengulur waktu tim tamu yang menurutnya sudah keterlaluan: "Saya sudah terlalu sering mengalami hal ini, di mana kami berusaha membangun momentum dan masuk ke dalam permainan—lalu tiba-tiba ada lagi yang berbaring di lapangan selama setengah jam."
Slot ingin "melakukan sesuatu untuk mengatasinya" dan terlihat sering berdiskusi dengan wasit keempat - namun tanpa hasil. Dia tidak bisa berbuat apa-apa, "kecuali mungkin berlari-lari di sepanjang garis seperti orang gila". Faktanya, Slot tampak sangat bersemangat di pinggir lapangan sepanjang pertandingan, sesuatu yang menurutnya menular ke para penggemar The Reds, yang masih mencemooh tim pada akhir pekan lalu setelah hasil imbang 1-1 yang mengecewakan melawan Tottenham yang terancam degradasi.
"Sejak awal, saat mereka mencoba menghentikan momentum, para pendukung kami justru semakin bersuara," kata Slot dalam konferensi pers pasca-pertandingan: "Saya pikir kombinasi ini sangat penting malam ini. Itulah mengapa saya mungkin sedikit lebih bersemangat daripada biasanya. Karena kita harus bersama-sama melawan apa yang kita lihat malam ini."
- AFP
Cedera parah yang dialami para bintang Galatasaray saat melawan Liverpool
Namun, tidak semua insiden di mana seorang pemain Galatasaray terjatuh di lapangan berakhir tanpa cedera serius. Itu juga merupakan bagian dari kenyataan. Noa Lang mengalami cedera parah menjelang akhir pertandingan saat bertabrakan dengan Curtis Jones, yang mengakibatkan jarinya terjepit di papan iklan, dan harus menjalani operasi darurat di Liverpool.
Sementara itu, penyerang bintang Victor Osimhen mengalami patah tulang lengan bawah pada awal pertandingan saat bertabrakan dengan Ibrahima Konate, namun tetap bermain hingga babak pertama berakhir meskipun terlihat terganggu. Setelah babak kedua dimulai, ia digantikan oleh pemain tim nasional Leroy Sane.
Tanpa Osimhen, Galatasaray, yang sebelumnya secara sensasional memenangkan leg pertama dengan skor 1-0, tak berdaya di Anfield Road. Terkait hal ini, Slot juga merujuk pada Expected Goals kedua tim. Ia memuji para pemainnya yang telah menampilkan "pertandingan yang hampir sempurna": "Penampilan ini hampir mustahil diulang, karena 5,02 xGoals dalam satu malam Liga Champions dengan hanya 0,18 gol yang diharapkan masuk ke gawang kami... itu tidak akan mudah untuk diulang."
Liverpool bertekad membalas dendam atas kekalahan dari PSG
Dominik Szoboszlai (menit ke-25), Hugo Ekitike (menit ke-51), Ryan Gravenberch (menit ke-53), dan Mohamed Salah (menit ke-62) akhirnya mengakhiri perlawanan Galatasaray. Bagi Salah, itu adalah gol ke-50-nya di Liga Champions. Belum ada pemain Afrika lain yang mencapai tonggak sejarah ini. Pemain asal Mesir ini berada di atas legenda seperti Didier Drogba (44 gol) dan Samuel Eto’o (30 gol).
Di Liga Champions, Liverpool kini akan menghadapi juara bertahan Paris Saint-Germain di perempat final. Di sana, The Reds ingin membalas dendam, mengingat mereka gagal secara dramatis di babak 16 besar musim lalu saat kalah adu penalti dari PSG.
"Kami adalah satu-satunya tim yang memaksa mereka bermain hingga perpanjangan waktu dan adu penalti," jelas Slot menyoroti duel melawan klub top Prancis tersebut: "Tim ini telah menunjukkan pada musim ini bahwa mereka tidak kehilangan performa mereka, namun kami juga membuktikan malam ini bahwa kami masih bisa bermain di level yang kami tunjukkan di sebagian besar musim lalu. Penampilan ini memberi kami dan saya kepercayaan diri yang besar."
Gegründet wurde der Liverpool Football Club im Jahr 1892.
Der Liverpool FC befindet sich im Besitz der US-amerikanischen Fenway Sports Group. Führende Figur der Eigentümergruppe ist der Unternehmer John W. Henry als Mehrheitseigner.
Die FSG übernahm den Traditionsklub im Jahr 2010 und hält darüber hinaus Beteiligungen an weiteren Sportteams, darunter die Boston Red Sox aus der Major League Baseball.