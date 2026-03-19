"Sudah cukup!" Pelatih Liverpool Arne Slot kesal dengan perilaku para bintang Galatasaray

"Pada akhirnya, ini sudah cukup," kata pemain asal Belanda itu dengan nada marah setelah kekalahan telak di Anfield Road, menanggapi taktik mengulur waktu tim tamu yang menurutnya sudah keterlaluan: "Saya sudah terlalu sering mengalami hal ini, di mana kami berusaha membangun momentum dan masuk ke dalam permainan—lalu tiba-tiba ada lagi yang berbaring di lapangan selama setengah jam."

Slot ingin "melakukan sesuatu untuk mengatasinya" dan terlihat sering berdiskusi dengan wasit keempat - namun tanpa hasil. Dia tidak bisa berbuat apa-apa, "kecuali mungkin berlari-lari di sepanjang garis seperti orang gila". Faktanya, Slot tampak sangat bersemangat di pinggir lapangan sepanjang pertandingan, sesuatu yang menurutnya menular ke para penggemar The Reds, yang masih mencemooh tim pada akhir pekan lalu setelah hasil imbang 1-1 yang mengecewakan melawan Tottenham yang terancam degradasi.

"Sejak awal, saat mereka mencoba menghentikan momentum, para pendukung kami justru semakin bersuara," kata Slot dalam konferensi pers pasca-pertandingan: "Saya pikir kombinasi ini sangat penting malam ini. Itulah mengapa saya mungkin sedikit lebih bersemangat daripada biasanya. Karena kita harus bersama-sama melawan apa yang kita lihat malam ini."