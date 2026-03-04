Steven Gerrard mengkritik habis-habisan Liverpool yang tampil sangat buruk setelah kekalahan mengejutkan dari Wolves dan mendesak Arne Slot untuk memainkan Rio Ngumoha

Di luar masalah serangan, Gerrard mengalihkan perhatiannya ke barisan belakang yang terlihat tidak biasanya rapuh saat menghadapi tim yang berjuang untuk menghindari degradasi. Gol pembuka Wolves khususnya membuat mantan manajer Rangers dan Aston Villa itu frustrasi, yang menyoroti kurangnya kesadaran pertahanan dasar dari Ibrahima Konate dan Virgil van Dijk. Gerrard juga mencatat kurangnya urgensi setelah kesalahan Alisson Becker yang menyebabkan gol kedua tuan rumah. "Wolves sangat nyaman, mereka mengendalikan Liverpool dengan baik," kata Gerrard. "Itu adalah umpan dasar ke penyerang target, mereka memiliki situasi dua lawan satu di sana, itu harus diatasi. Untuk gol kedua, itu adalah umpan buruk dari kiper (Alisson) dan tidak ada reaksi. Jika mereka ingin melaju di Piala FA, mereka harus bertahan jauh lebih baik. Mereka mengatakan 'kami tidak cukup baik di sepertiga akhir lapangan', tapi mereka juga harus bertahan dengan baik."