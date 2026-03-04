Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Steven Gerrard mengkritik habis-habisan Liverpool yang tampil sangat buruk setelah kekalahan mengejutkan dari Wolves dan mendesak Arne Slot untuk memainkan Rio Ngumoha
- Getty Images Sport
Gerrard menuntut agar Ngumoha segera diturunkan sebagai starter.
Sasaran utama kemarahan Gerrard adalah kurangnya daya serang, yang membuatnya mendesak agar pemain muda berbakat Ngumoha dimasukkan ke dalam tim. Pemain berusia 17 tahun itu tampil sebentar namun berdampak besar, kontras dengan penampilan Gakpo yang kesulitan mempengaruhi jalannya pertandingan meskipun dibeli dengan harga £44 juta. Gerrard yakin bahwa pemain muda tersebut telah layak memimpin lini depan dalam laga ulangan Piala FA melawan tim Wolves asuhan Rob Edwards pada Jumat mendatang. "Selama 65 menit, Liverpool sangat buruk malam ini, benar-benar buruk," katanya saat bertugas sebagai analis untuk TNT Sports. "Mereka tidak bermain dengan tempo yang tepat, kualitas yang tepat. Dia melakukan lebih banyak dalam penampilan singkatnya daripada (Cody) Gakpo dalam 65 menit. Jadi dia layak mendapat kesempatan starter. (Slot) harus memainkan anak muda itu pada Jumat malam."
- Getty Images Sport
Kelemahan pertahanan menuai kritik tajam.
Di luar masalah serangan, Gerrard mengalihkan perhatiannya ke barisan belakang yang terlihat tidak biasanya rapuh saat menghadapi tim yang berjuang untuk menghindari degradasi. Gol pembuka Wolves khususnya membuat mantan manajer Rangers dan Aston Villa itu frustrasi, yang menyoroti kurangnya kesadaran pertahanan dasar dari Ibrahima Konate dan Virgil van Dijk. Gerrard juga mencatat kurangnya urgensi setelah kesalahan Alisson Becker yang menyebabkan gol kedua tuan rumah. "Wolves sangat nyaman, mereka mengendalikan Liverpool dengan baik," kata Gerrard. "Itu adalah umpan dasar ke penyerang target, mereka memiliki situasi dua lawan satu di sana, itu harus diatasi. Untuk gol kedua, itu adalah umpan buruk dari kiper (Alisson) dan tidak ada reaksi. Jika mereka ingin melaju di Piala FA, mereka harus bertahan jauh lebih baik. Mereka mengatakan 'kami tidak cukup baik di sepertiga akhir lapangan', tapi mereka juga harus bertahan dengan baik."
Slot dan Van Dijk menyoroti penderitaan di Molineux
Di dalam kamp, suasana hati sama suramnya saat kenyataan kekalahan mulai menyadarkan mereka. Manajer Slot menggambarkan hasil tersebut sebagai "kemunduran lain" dalam musim yang semakin tidak konsisten, sementara Van Dijk dengan jujur mengakui kelemahan teknis tim pada malam itu. "Permainan kami lambat, mudah ditebak, ceroboh dalam penguasaan bola, dan pengambilan keputusan yang salah," akui Van Dijk setelah peluit akhir berbunyi. The Reds kini menghadapi malam Rabu yang menegangkan, mengetahui bahwa kemenangan Chelsea atas Aston Villa akan membuat mereka menyalip Liverpool ke posisi lima besar berdasarkan selisih gol.
- Getty Images Sport
Jalan terjal menanti The Reds
Menavigasi jadwal padat di tengah berbagai kompetisi merupakan tugas yang menantang bagi Slot. Setelah pertandingan putaran kelima Piala FA melawan Wolves, Liverpool harus segera fokus kembali pada persaingan di kasta tertinggi dengan pertandingan kandang krusial melawan Tottenham Hotspur di Anfield pada Minggu depan. Dengan nasib Liga Champions yang masih belum pasti dan restu Gerrard yang kini secara tegas diberikan kepada Ngumoha, tekanan kini berada pada manajer untuk menemukan formula kemenangan.
Iklan