Sementara itu, mantan kapten Liverpool itu menolak anggapan bahwa bekas klubnya sedang dilanda “krisis”. Usai The Reds kalah telak 4-1 dari PSV di Liga Champions pekan lalu, Gerrard berkata: “Setiap kekalahan, apalagi dengan cara seperti itu, memang membawa tim lebih dekat ke kondisi ‘krisis’."

"Tapi saya tidak suka menggunakan istilah itu karena bagi saya krisis adalah kondisi ketika suatu klub butuh bertahun-tahun untuk kembali ke papan atas, dan menurut saya Liverpool tidak berada di titik itu sama sekali. Mereka masih punya pemain-pemain hebat dan sebagian besar pemain di tim ini pernah juara Liga Inggris. Jadi menurut saya anggapan ‘krisis’ itu terlalu keras.”

Gerrard menambahkan: “Itu tidak cukup bagus. Tidak ada alasan untuk hasil seperti itu di klub ini. Semua orang tahu itu."

"Tapi menyebutnya krisis sangat tidak menghormati pemain yang sudah memberi banyak untuk klub ini, juga manajernya. Kalau ini terjadi enam bulan atau setahun ke depan, dan tim semakin jauh dari kesuksesan, barulah mungkin istilah itu layak digunakan."

"Tidak bisa dipungkiri tim ini sedang sangat kesulitan. Mereka dalam kondisi yang buruk, kepercayaan diri berada di titik nadir, dan mereka terus berdarah. Mereka kebobolan terus, terlalu mudah ditembus. Sampai manajer bisa menemukan solusi dan stabilitas, mereka akan terus seperti ini.”