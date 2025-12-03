Getty Images Sport
Arne Slot Mungkin DIPECAT, Steven Gerrard Diminta 'Standby' Jadi Manajer Baru Liverpool
Slot & Liverpool terseok-seok
Liverpool tengah berada dalam periode yang sangat mengkhawatirkan, sehingga masa depan Arne Slot di Anfield diragukan. Menang 2-0 atas West Ham United akhir pekan lalu memang mengakhiri rentetan tiga kekalahan beruntun dengan margin tiga gol, tetapi mereka masih terdampar di peringkat delapan Liga Inggris, tertinggal sembilan poin dari Arsenal di puncak klasemen. Legenda Manchester United Rio Ferdinand menilai situasi ini bisa berujung pada pergantian pelatih, dan menurutnya, Steven Gerrard adalah sosok yang paling mungkin dihubungi untuk meredam kekacauan.
- Getty Images Sport
Gerrard gantikan Slot?
Dalam kanal YouTube Rio Ferdinand Presents, ia berkata: “Saya sempat bilang padanya (Gerrard) saat makan bersama, ‘Dengar, kamu harus mengasah keterampilanmu, bung. Asah alat-alatmu dan persiapkan diri, karena mungkin kamu dipanggil kembali sebagai pelatih sementara.’ Itu yang ada di pikiran saya.”
“Dengan sederet pertandingan yang datang beruntun, saya merasa Slot tidak akan mampu melalui semuanya dalam kondisi yang cukup baik. Tekanan dari tribun dan para suporter bisa terlalu besar dan klub mungkin mengambil keputusan. Dalam situasi seperti itu, ada sosok Steven Gerrard, legenda klub. Lupakan masa jabatannya di klub-klub sebelumnya. Dia seorang legenda klub yang siap datang untuk menstabilkan kapal. Saya tidak akan kaget kalau Steven Gerrard mendapat telepon.”
Pandangan Gerrard
Sementara itu, mantan kapten Liverpool itu menolak anggapan bahwa bekas klubnya sedang dilanda “krisis”. Usai The Reds kalah telak 4-1 dari PSV di Liga Champions pekan lalu, Gerrard berkata: “Setiap kekalahan, apalagi dengan cara seperti itu, memang membawa tim lebih dekat ke kondisi ‘krisis’."
"Tapi saya tidak suka menggunakan istilah itu karena bagi saya krisis adalah kondisi ketika suatu klub butuh bertahun-tahun untuk kembali ke papan atas, dan menurut saya Liverpool tidak berada di titik itu sama sekali. Mereka masih punya pemain-pemain hebat dan sebagian besar pemain di tim ini pernah juara Liga Inggris. Jadi menurut saya anggapan ‘krisis’ itu terlalu keras.”
Gerrard menambahkan: “Itu tidak cukup bagus. Tidak ada alasan untuk hasil seperti itu di klub ini. Semua orang tahu itu."
"Tapi menyebutnya krisis sangat tidak menghormati pemain yang sudah memberi banyak untuk klub ini, juga manajernya. Kalau ini terjadi enam bulan atau setahun ke depan, dan tim semakin jauh dari kesuksesan, barulah mungkin istilah itu layak digunakan."
"Tidak bisa dipungkiri tim ini sedang sangat kesulitan. Mereka dalam kondisi yang buruk, kepercayaan diri berada di titik nadir, dan mereka terus berdarah. Mereka kebobolan terus, terlalu mudah ditembus. Sampai manajer bisa menemukan solusi dan stabilitas, mereka akan terus seperti ini.”
- Getty Images Sport
Selanjutnya buat Liverpool
Liverpool akan menjamu Sunderland, Kamis (4/12) dini hari WIB, dalam laga yang bisa menjadi tantangan berat bagi Slot. The Black Cats berada di atas The Reds, menempati peringkat keenam, dan telah memenangkan enam dari 13 pertandingan sejauh ini. Jika kalah, bisa jadi Gerrard mengganti mode senyap telepon genggamnya ke volume penuh.
Slot sendiri menegaskan ia tetap siap berjuang: “Ya, pembicaraannya masih sama seperti sejak saya datang. Entah saya sudah mengatakannya tadi malam atau belum, tapi kami akan terus berjuang dan mencoba memperbaiki diri, itulah yang kami semua coba lakukan. Yang jelas pembicaraannya tidak berbeda dari satu setengah tahun terakhir.”
Iklan