Roma menyita banyak perhatian setelah membuka musim dengan dua kemenangan beruntun berskor 4-0, menjadikannya salah satu dari hanya 3 tim dalam sejarah Serie A yang mencetak minimal 8 gol tanpa kebobolan satu gol pun dalam dua pekan pertama.

Yang lebih menarik, tim terakhir yang mencapai 9 gol atau lebih tanpa kebobolan satu gol pun dalam 3 pertandingan pertama adalah Juventus pada musim 1983-1984, sehingga menempatkan Roma di depan peluang bersejarah jika mampu melanjutkan awal sempurnanya.

Namun Atalanta menjadi ujian sulit, sekaligus lawan yang selalu merepotkan, setelah berhasil menghindari kekalahan melawan Roma dalam 8 pertemuan terakhir di liga, dengan meraih 6 kemenangan dan 2 hasil imbang, yang merupakan rangkaian terpanjang dalam sejarah duel ini.

Selain itu, Roma hanya menang satu kali dalam 12 pertandingan terakhir di kandangnya melawan Atalanta, berbanding 6 hasil imbang dan 5 kekalahan.

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Di sisi lain, Atalanta dapat meraih kemenangan dalam 3 pertandingan pertama musim ini untuk pertama kalinya sejak musim 2020-2021. Donyell Malen juga menonjol dengan catatan mencolok, setelah mencetak 19 gol dalam 20 pertandingan pertamanya di Serie A, dan secara historis tidak ada yang mengunggulinya pada awal seperti ini kecuali Gunnar Nordahl dan Jose Altafini, yang keduanya mencapai 20 gol dalam 20 pertandingan pertama.

Sementara itu, Lazar Samardzic mencetak gol di setiap musim dari enam musim terakhirnya di Serie A, dan jika ia menciptakan sebuah gol melawan Roma, ia akan menjadi pemain termuda sejak musim 2004-2005 yang menggabungkan mencetak dan menciptakan gol dalam 6 musim berbeda.

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