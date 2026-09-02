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FC Internazionale v SSC Napoli - Serie AGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Statistik Calcio: Ketangguhan Napoli Menantang Inter, dan Kutukan Membayangi Duel Puncak Juventus dan Milan

Inter vs SSC Napoli
Inter
SSC Napoli
Serie A
Roma vs Atalanta
Roma
Atalanta
Genoa vs Como
Genoa
Como
Udinese vs Lazio
Udinese
Lazio
Juventus vs AC Milan
Juventus
AC Milan
V. Osimhen
Italia
Nigeria

Rekor Osimhen dalam Ancaman

Klub-klub besar di Liga Italia memasuki persaingan pekan ketiga di tengah antisipasi untuk memperkuat sederet angka mencolok, yang bisa menempatkan sejumlah tim pada peluang untuk menciptakan momen bersejarah.

Segala perhatian tertuju khususnya pada tiga laga puncak yang mempertemukan Inter dengan Napoli, Roma dengan Atalanta, dan Juventus dengan Milan, setelah ketiga pertandingan tersebut menyimpan sederet angka yang membuat pekan ini berbeda secara statistik.

  • Peluang berharga: Inter Milan berburu rekor yang belum pernah tercapai

    Inter memiliki peluang untuk menorehkan lembaran baru dalam sejarah pertemuannya dengan Napoli, setelah mencetak gol dalam 16 pertandingan beruntun terakhir di antara kedua tim di Serie A.

    Menurut data jaringan Opta, "belum pernah ada tim yang mencetak gol dalam 17 pertemuan beruntun melawan Napoli", yang berarti satu gol dari Inter akan memberikannya rekor bersejarah ini secara tunggal.

    Inter juga mengincar kemenangan dalam 3 pertandingan pertama musim ini untuk pertama kalinya sejak musim 2023-2024, setelah meraih poin penuh dalam dua laga pertama.

    Hakan Calhanoglu menonjol di antara catatan-catatan individu terbaik, setelah mencetak gol dalam dua pertandingan pertama, dan ia bisa menjadi gelandang pertama dalam sejarah Inter yang mencetak gol dalam 3 pertandingan pertama dalam satu musim.

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    Adapun Napoli memasuki laga puncak ini dengan rangkaian 5 pertandingan beruntun tanpa kekalahan melawan Inter, dengan rincian satu kemenangan dan 4 hasil imbang, sementara mereka belum pernah mencapai 6 pertandingan beruntun tanpa kekalahan melawannya sejak rangkaian yang membentang antara 2013 dan 2015.

    Inter memiliki keunggulan historis dalam jumlah kemenangan atas Napoli, setelah meraih 70 kemenangan berbanding 48 kekalahan dan 42 hasil imbang, serta mencetak 229 gol dalam pertemuan-pertemuan tersebut, dan hanya Juventus yang mengunggulinya.

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  • Peluang bersejarah untuk Roma, sementara Atalanta punya masalahnya sendiri

    Roma menyita banyak perhatian setelah membuka musim dengan dua kemenangan beruntun berskor 4-0, menjadikannya salah satu dari hanya 3 tim dalam sejarah Serie A yang mencetak minimal 8 gol tanpa kebobolan satu gol pun dalam dua pekan pertama.

    Yang lebih menarik, tim terakhir yang mencapai 9 gol atau lebih tanpa kebobolan satu gol pun dalam 3 pertandingan pertama adalah Juventus pada musim 1983-1984, sehingga menempatkan Roma di depan peluang bersejarah jika mampu melanjutkan awal sempurnanya.

    Namun Atalanta menjadi ujian sulit, sekaligus lawan yang selalu merepotkan, setelah berhasil menghindari kekalahan melawan Roma dalam 8 pertemuan terakhir di liga, dengan meraih 6 kemenangan dan 2 hasil imbang, yang merupakan rangkaian terpanjang dalam sejarah duel ini.

    Selain itu, Roma hanya menang satu kali dalam 12 pertandingan terakhir di kandangnya melawan Atalanta, berbanding 6 hasil imbang dan 5 kekalahan.

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    Di sisi lain, Atalanta dapat meraih kemenangan dalam 3 pertandingan pertama musim ini untuk pertama kalinya sejak musim 2020-2021. Donyell Malen juga menonjol dengan catatan mencolok, setelah mencetak 19 gol dalam 20 pertandingan pertamanya di Serie A, dan secara historis tidak ada yang mengunggulinya pada awal seperti ini kecuali Gunnar Nordahl dan Jose Altafini, yang keduanya mencapai 20 gol dalam 20 pertandingan pertama.

    Sementara itu, Lazar Samardzic mencetak gol di setiap musim dari enam musim terakhirnya di Serie A, dan jika ia menciptakan sebuah gol melawan Roma, ia akan menjadi pemain termuda sejak musim 2004-2005 yang menggabungkan mencetak dan menciptakan gol dalam 6 musim berbeda.

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  • Bayang-bayang hasil imbang tanpa gol ketiga

    Duel Juventus melawan Milan tampak berbeda dari laga-laga puncak lainnya di giornata ini, setelah 4 dari 5 pertemuan terakhir antara kedua tim berakhir imbang 0-0, termasuk dua pertandingan terakhir. Belum pernah laga puncak ini berakhir dengan tiga hasil seri tanpa gol secara beruntun, sebagaimana pertemuan antara keduanya juga belum pernah menyaksikan rangkaian hasil imbang yang lebih panjang sejak 4 kali seri berturut-turut antara 1973 dan 1974.

    Juventus juga memiliki catatan pertahanan yang mencolok, setelah menjaga gawangnya tetap bersih dalam 6 pertandingan terakhir secara beruntun melawan Milan, dan ini merupakan rangkaian terpanjang bagi Milan tanpa mencetak gol ke gawang satu lawan menurut angka-angka historis kompetisi.

    Juventus, yang memenangi dua pertandingan pertama dengan skor 1-0 dan 2-0, mampu menjaga gawangnya tetap bersih dalam 3 pertandingan pertama musim ini untuk kedua kalinya saja dalam 10 musim terakhir.

    Sebaliknya, Milan berpeluang meraih kemenangan ketiga secara beruntun pada awal musim untuk keempat kalinya dalam 7 musim terakhir.

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    Nico Gonzalez membawa catatan positif melawan Milan, setelah terlibat dalam 3 gol dalam 4 pertandingan terakhirnya di kandang sendiri melawan Rossoneri, dengan rincian satu gol dan dua assist.

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  • Awal bersejarah bagi Lazio: Dovbyk mengejar Osimhen

    Lazio meraih kemenangan dalam dua pertandingan pertama musim ini dengan skor sama-sama 2-0, tanpa kebobolan satu gol pun, sebuah awal yang untuk pertama kalinya terjadi dalam sejarah klub dengan cara seperti ini.

    Tim ini kini mengincar kemenangan dalam 3 pertandingan pertama musim untuk ketiga kalinya saja, setelah sebelumnya berhasil melakukannya pada musim 1974-1975 dan 2012-2013.

    Mereka akan menghadapi Udinese yang tak terkalahkan melawan Lazio dalam 8 dari 10 pertemuan terakhir, namun Lazio memiliki rekor yang lebih kuat di kandang Udinese, karena tak terkalahkan dalam 12 dari 13 kunjungan terakhir, dengan meraih 8 kemenangan dan 4 hasil imbang.

    Dalam pertandingan Genoa melawan Como, Tasos Douvikas, pemain Como, akan berpeluang menyamai rekor Victor Osimhen, mantan bintang Napoli yang kini membela Galatasaray, setelah mencetak gol dalam 5 pertandingan tandang beruntun di Liga Italia, dan ia butuh mencetak gol di pertandingan keenam untuk menyamai rangkaian rekor Osimhen pada 2023.

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