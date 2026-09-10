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Udinese Calcio v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport

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Statistik Calcio: Inter Siap Melibas Udinese, dan Pencapaian Bersejarah Menanti Amorim Bersama Milan

FEATURES
Sassuolo vs Juventus
Sassuolo
Juventus
Serie A
SSC Napoli vs Bologna
SSC Napoli
Bologna
Lazio vs AC Milan
Lazio
AC Milan
Inter vs Udinese
Inter
Udinese
Venezia vs Fiorentina
Venezia
Fiorentina
R. Amorim
Italia

Persaingan pekan keempat Serie A Italia, yang disiarkan di stc tv, dimulai pada Jumat malam, dengan digelarnya laga antara Venezia dan tamunya Fiorentina.

Para penggemar Calcio akan bertemu dengan laga puncak yang dinanti-nantikan antara Milan dan tuan rumah Lazio, lusa pada Sabtu, sementara Juventus bertandang ke markas Sassuolo, Minggu, dan Napoli menjamu lawannya Bologna.

Persaingan pekan ini ditutup dengan duel antara Inter Milan, sang juara bertahan, dan tamunya Udinese, pada Senin mendatang.

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Menurut jaringan statistik "Opta", Inter Milan menang dalam 18 dari 23 laga terakhirnya melawan Udinese di Serie A, berbanding dua hasil imbang dan 3 kekalahan. 

Tidak ada tim yang meraih kemenangan lebih banyak atas Udinese di kompetisi tersebut selama periode yang sama, sejak awal tahun 2015, selain Roma dengan koleksi 19 kemenangan.

Pada saat yang sama, Udinese memenangi laga tandang terakhirnya melawan Inter di Serie A, setelah kalah dalam tujuh laga tandang sebelumnya melawan mereka secara beruntun. 

Inter Milan memenangi tiga laga pertamanya di Serie A musim ini, dan mereka bisa meraih 4 kemenangan dalam 4 laga pertamanya di Calcio untuk kali kesembilan dalam sejarahnya, dan untuk kali keenam di abad ini, setelah musim 2002-2003, 2015-2016, 2017-2018, 2019-2020, dan 2023-2024.

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  • Juventus FC v US Sassuolo Calcio - Serie AGetty Images Sport

    Sassuolo, korban favorit Juventus

    Terkait laga Napoli dan Bologna, "Opta" menjelaskan bahwa Bologna menang dalam dua pertandingan terakhirnya melawan Napoli di Serie A, setelah sebelumnya hanya meraih satu kemenangan dari 11 pertemuan sebelumnya, dengan 4 hasil imbang dan 6 kekalahan.

    Napoli menang dalam 9 dari 12 pertandingan kandang terakhirnya melawan Bologna di Serie A, dengan 3 kekalahan.

    Napoli gagal mencetak gol dalam 3 dari 6 pertandingan terakhirnya melawan Bologna di Serie A, setelah sebelumnya mencetak gol dalam 20 pertandingan beruntun melawan mereka, sebuah rangkaian di mana Partenopei mencetak 55 gol, dengan rata-rata 2,75 gol per pertandingan.

    Bologna termasuk dalam 6 klub yang belum meraih satu kemenangan pun di Serie A musim ini, setelah sekali imbang dan dua kali kalah, serta hanya mencetak dua gol di musim ini.

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    Rasmus Hojlund, pemain Napoli, mencetak gol dalam 4 dari 5 penampilan terakhirnya di Serie A, termasuk dua pertandingan terakhirnya melawan Como dan Inter, dan ia bisa mencetak gol dalam setidaknya 3 pertandingan beruntun di liga untuk ketiga kalinya dalam kariernya di lima liga besar Eropa, setelah sebelumnya mencapai hal itu bersama Atalanta pada Januari 2023, ketika ia mencetak gol dalam 3 pertandingan beruntun, dan bersama Manchester United antara Desember 2023 dan Februari 2024, ketika ia mencetak gol dalam 6 pertandingan beruntun.

    Terkait laga Sassuolo dan Juventus, kedua tim bermain imbang 1-1 dalam pertemuan terakhir mereka di Serie A pada Maret, setelah sembilan pertemuan sebelumnya berakhir tanpa hasil imbang, di mana Juventus menang dalam 6 di antaranya, dan Sassuolo dalam 3.

    Sassuolo menang dalam dua dari 3 pertandingan kandang terakhirnya melawan Juventus di Serie A, dengan satu kekalahan, setelah sebelumnya hanya meraih satu kemenangan dalam 9 pertandingan pertama saat menjamu Bianconeri, dengan dua hasil imbang dan 6 kekalahan.

    Opta menjelaskan, "Juventus meraih kemenangan melawan Sassuolo lebih banyak daripada tim lain mana pun di Serie A, dengan total 16 kemenangan, dan juga mencetak gol lebih banyak daripada lawan lain mana pun, dengan total 56 gol".

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  • AC Milan v SS Lazio - Serie AGetty Images Sport

    Angka-angka jelang laga puncak antara Milan dan Lazio

    Terkait laga puncak yang dinantikan antara Lazio dan Milan, Lazio memenangi dua dari tiga pertemuan terakhirnya melawan Milan di Serie A, berbanding satu kekalahan. Jumlah itu sama dengan jumlah kemenangan yang mereka raih dalam sepuluh pertemuan sebelumnya, yang diwarnai satu hasil imbang dan tujuh kekalahan. 

    Selain itu, Lazio belum mampu memenangi dua pertandingan beruntun di Serie A melawan Milan sejak tahun 2012.

    Lazio kalah dalam 73 dari 166 pertemuan melawan Milan di Serie A, berbanding 33 kemenangan dan 60 hasil imbang.

    Sejak tahun 2012, Lazio memenangi tujuh dari 15 pertandingan yang dimainkannya di kandang sendiri melawan Milan di Serie A, berbanding 4 hasil imbang dan 4 kekalahan.

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    Milan kalah dalam sedikitnya satu dari empat pertandingan pertamanya di Serie A pada masing-masing tiga musim sebelumnya, antara 2023-2024 dan 2025-2026, setelah menjaga rekornya tanpa kekalahan dalam empat pertandingan pertamanya selama tiga musim sebelum itu, antara 2020-2021 dan 2022-2023.

    Ruben Amorim dapat menjadi pelatih Milan pertama yang memenangi tiga dari empat pertandingan pertamanya di Serie A sejak Fatih Terim pada tahun 2001. 

    Secara keseluruhan, Amorim dapat menjadi pelatih ke-12 dalam sejarah klub yang meraih sedikitnya 3 kemenangan dalam empat pertandingan pertamanya di Serie A.

    Mengenai laga Venezia dan Fiorentina, "Opta" menyebutkan bahwa Venezia meraih 11 kemenangan atas Fiorentina dalam 28 pertandingan di Serie A, berbanding 3 hasil imbang dan 14 kekalahan, sebuah jumlah kemenangan yang setidaknya empat lebih banyak dibanding kemenangan mereka atas tim mana pun lainnya di kompetisi tersebut. 

    Venezia juga memenangi 5 dari 9 pertandingan terakhir melawan Fiorentina di Serie A, berbanding satu hasil imbang dan 3 kekalahan.

    Selain itu, rangkaian kemenangan Venezia saat ini yang terdiri dari 5 kemenangan beruntun di kandang sendiri melawan Fiorentina merupakan yang terpanjang dalam sejarahnya di kandang melawan satu lawan di Serie A.

    Fiorentina kalah dalam tiga pertandingan pembuka mereka di Serie A pada musim ini, sebuah awal negatif yang hanya pernah terjadi satu kali sebelumnya dalam sejarah klub, pada musim 1935-1936, ketika mereka bermain imbang di pertandingan keempatnya di Calcio.

    Franco Mastantuono, pemain Real Madrid yang bermain dengan status pinjaman untuk Fiorentina, melepaskan 10 tembakan tanpa mencetak satu gol pun selama tiga pekan pertama musim 2026-2027 di Calcio.

    Di antara para pemain yang belum mencetak gol, Mastantuono menempati peringkat ketiga bersama dalam jumlah percobaan, sama dengan Mattia Zaccagni dan Douglas Luiz, dan hanya dilampaui oleh Paulo Dybala dengan 13 tembakan serta Arman Lorente dengan 16 tembakan.

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