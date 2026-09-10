Persaingan pekan keempat Serie A Italia, yang disiarkan di stc tv, dimulai pada Jumat malam, dengan digelarnya laga antara Venezia dan tamunya Fiorentina.

Para penggemar Calcio akan bertemu dengan laga puncak yang dinanti-nantikan antara Milan dan tuan rumah Lazio, lusa pada Sabtu, sementara Juventus bertandang ke markas Sassuolo, Minggu, dan Napoli menjamu lawannya Bologna.

Persaingan pekan ini ditutup dengan duel antara Inter Milan, sang juara bertahan, dan tamunya Udinese, pada Senin mendatang.

Menurut jaringan statistik "Opta", Inter Milan menang dalam 18 dari 23 laga terakhirnya melawan Udinese di Serie A, berbanding dua hasil imbang dan 3 kekalahan.

Tidak ada tim yang meraih kemenangan lebih banyak atas Udinese di kompetisi tersebut selama periode yang sama, sejak awal tahun 2015, selain Roma dengan koleksi 19 kemenangan.

Pada saat yang sama, Udinese memenangi laga tandang terakhirnya melawan Inter di Serie A, setelah kalah dalam tujuh laga tandang sebelumnya melawan mereka secara beruntun.

Inter Milan memenangi tiga laga pertamanya di Serie A musim ini, dan mereka bisa meraih 4 kemenangan dalam 4 laga pertamanya di Calcio untuk kali kesembilan dalam sejarahnya, dan untuk kali keenam di abad ini, setelah musim 2002-2003, 2015-2016, 2017-2018, 2019-2020, dan 2023-2024.

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