Lebih Hebat Dari The Invincibles! Arsenal Catat Statistik Mencengangkan Usai Bekuk Bournemouth Dan Kokoh Di Puncak Liga Primer Inggris

Kredibilitas Arsenal sebagai calon juara diuji setelah kesalahan awal Gabriel Magalhaes membiarkan penyerang Bournemouth, Evanilson, mencetak gol pembuka pada menit kesepuluh. Namun, bek Brasil itu dengan cepat menebus kesalahannya, melesakkan gol penyeimbang dari kemelut di depan gawang hanya enam menit kemudian.

Declan Rice, yang kembali dari cedera lutut, mencetak gol pertamanya malam itu pada menit ke-54 dan melengkapi brace (dua gol) Liga Primer pertamanya pada menit ke-71, dengan percaya diri menyapu umpan tarik dari pemain pengganti Bukayo Saka.

Gol jarak jauh spektakuler dari pemain pengganti Bournemouth Eli Junior Kroupi pada menit ke-76 membuat akhir pertandingan menjadi menegangkan, tetapi Arsenal bertahan untuk mengamankan tiga poin penuh.

Kemenangan ini melanjutkan musim impresif Arsenal, menyoroti kemajuan signifikan dari musim-musim sebelumnya. Pada tahap musim ini, The Gunners tampil sangat baik dibandingkan dengan tim 'Invincible' (tak terkalahkan) mereka lebih dari dua dekade lalu:

Mereka meraih dua poin lebih banyak daripada tim pemenang gelar 2003/04 pada tahap yang sama, mencetak empat gol lebih banyak, dan hanya kebobolan satu gol lebih banyak daripada tim 2003/04 pada titik ini di musim tersebut.