Lebih Hebat Dari The Invincibles! Arsenal Catat Statistik Mencengangkan Usai Bekuk Bournemouth Dan Kokoh Di Puncak Liga Primer Inggris
Kemenangan di Pantai Selatan Angkat Asa Juara
Kredibilitas Arsenal sebagai calon juara diuji setelah kesalahan awal Gabriel Magalhaes membiarkan penyerang Bournemouth, Evanilson, mencetak gol pembuka pada menit kesepuluh. Namun, bek Brasil itu dengan cepat menebus kesalahannya, melesakkan gol penyeimbang dari kemelut di depan gawang hanya enam menit kemudian.
Declan Rice, yang kembali dari cedera lutut, mencetak gol pertamanya malam itu pada menit ke-54 dan melengkapi brace (dua gol) Liga Primer pertamanya pada menit ke-71, dengan percaya diri menyapu umpan tarik dari pemain pengganti Bukayo Saka.
Gol jarak jauh spektakuler dari pemain pengganti Bournemouth Eli Junior Kroupi pada menit ke-76 membuat akhir pertandingan menjadi menegangkan, tetapi Arsenal bertahan untuk mengamankan tiga poin penuh.
Kemenangan ini melanjutkan musim impresif Arsenal, menyoroti kemajuan signifikan dari musim-musim sebelumnya. Pada tahap musim ini, The Gunners tampil sangat baik dibandingkan dengan tim 'Invincible' (tak terkalahkan) mereka lebih dari dua dekade lalu:
Mereka meraih dua poin lebih banyak daripada tim pemenang gelar 2003/04 pada tahap yang sama, mencetak empat gol lebih banyak, dan hanya kebobolan satu gol lebih banyak daripada tim 2003/04 pada titik ini di musim tersebut.
Rice Puji Kemenangan yang Diraih dengan Susah Payah
Berbicara kepada Sky Sports setelah pertandingan, Rice berkata: "Melanjutkan momentum lawan Aston Villa, hal utama hari ini adalah membangun dari sana dan bermain untuk menang. Kemenangan melawan Aston Villa tidak akan berarti apa-apa jika kami tidak datang ke sini hari ini dan tidak mendapatkan apa-apa."
"Ini sangat penting sepanjang tahun ini, jadwalnya gila, pertandingan datang padat dan cepat. Jika Anda bisa memenangkan pertandingan di sekitar Natal, di atas apa yang sudah kami lakukan, itu akan menempatkan Anda di posisi yang sangat bagus. Kami harus terus membangun itu, menjaga mentalitas yang benar, terus mendorong, tetapi kami berada di tempat yang sangat bagus saat ini. Semoga terus berlanjut."
"Rasanya seperti mereka (Bournemouth) mengepung kami habis-habisan di babak pertama, tetapi kami adalah sebuah tim. Di babak kedua, ketika kami masuk ke ruang ganti saat jeda dan manajer berbicara serta kami berbicara satu sama lain, kami tahu kami memiliki kualitas dan kami tahu ruang itu ada untuk maju dan memenangkan pertandingan. Kami telah melakukan itu berkali-kali musim ini, jadi kredit untuk semua orang yang tampil di babak kedua karena itu tidak mudah di luar sana hari ini."
Arteta Puji Karakter The Gunners
Bos Arsenal juga berbicara setelah pertandingan. Arteta mengatakan: "Saya sangat senang, kami tahu sulitnya pertandingan ini, mereka adalah tim yang terus-menerus mengancam Anda. Mereka sangat bagus, membuatnya lebih sulit bagi kami sendiri dengan kebobolan gol pertama, tetapi saya suka karakter tim ini."
"Saya suka karakter Gabriel, cara dia mengatasi situasi itu sungguh luar biasa, itu berbicara banyak tentang seberapa besar kami telah berkembang. Tim menemukan cara untuk mengalahkan mereka dan ini adalah kemenangan besar."
Jalan Masih Panjang untuk Samai The Invincibles
Tidak diragukan lagi generasi bintang Arsenal saat ini memiliki kemampuan untuk menyamai para legenda yang mengangkat gelar Liga Primer pada 2004 — meski mereka telah kalah dua pertandingan musim ini.
Namun, untuk mengimbangi statistik kunci lainnya, mereka harus memenangkan setidaknya 42 poin lagi dari 18 pertandingan tersisa (meraih rata-rata 2,3 poin per pertandingan). Dalam melakukan hal itu, pertahanan mereka harus tetap sangat rapat dan hanya boleh kebobolan 12 kali lagi untuk menyamai pencapaian tim juara asuhan Arsene Wenger.
Mereka akan melanjutkan perburuan gelar dengan bentrokan kandang melawan juara bertahan Liverpool pada Jumat (9/1) dini hari WIB mendatang.
