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Gianluca Minchiotti

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Stankovic ingin bertahan. Inter, dengarkan Capello: "Dia harus dipertahankan"

Inter
Transfers
A. Stankovic

Untuk putra seorang mantan pemain itu, Inter telah menolak tawaran penting. Dan datang sebuah kepercayaan yang tidak main-main

Aleksandar Stankovictidak berniat meninggalkan Inter. Gelandang kelahiran 2005 itu ingin bertahan di Appiano Gentile dan memperjuangkan peluangnya bersama juara Italia, meski diminati kuat oleh sejumlah klub Italia dan luar negeri.


Menurut laporan Sky Sport, putra Dejan Stankovic itu tidak masuk pasar transfer, bahkan tidak dengan skema pinjaman. Keinginan ini juga sejalan dengan Inter, yang dalam beberapa pekan terakhir sudah menolak proposal penting dari Premier League, termasuk dari Brentford.


  • Ingin bertahan

    Di atas meja disebut sudah ada tawaran senilai 40 juta euro plus bonus 5 juta euro, tetapi Inter memilih untuk tidak mendalami negosiasi. Opsi peminjaman sempat dipertimbangkan, terutama mengingat ketertarikan Torino, tetapi sikap sang pemain turut menutup pintu bagi solusi tersebut.


    Stankovic, memang, telah menyampaikan dengan jelas bahwa ia ingin tetap bertahan di Pinetina. Peminat di sekitar gelandang itu tidak sedikit: selain Torino, beberapa klub Italia dan luar negeri juga menunjukkan ketertarikan, termasuk beberapa yang akan tampil di Liga Champions musim depan.


    Namun untuk saat ini, arahnya sudah jelas: Stankovic akan tetap di Milan setidaknya hingga Januari, dengan tujuan merebut ruang di skuad Inter. Hanya jika dalam beberapa bulan ke depan menit bermainnya ternyata sangat terbatas, pemain kelahiran 2005 itu bisa mulai mempertimbangkan solusi baru pada paruh kedua musim.



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  • Saran Capello

    Yang juga memperkuat gagasan untuk bertaruh pada gelandang muda itu adalah pendapat Fabio Capello. Mantan pelatih AC Milan, Juventus, dan Roma yang kini menjadi komentator itu berbicara kepada Gazzetta dello Sport, sambil menyoroti pula masa depan putra mantan pemain tersebut.


    Bukan tanpa alasan, harian itu memilih judul yang gamblang: "Yang kurang hanya Jones. Inter tanpa rival. Dan Stankovic harus dipertahankan".


    Sebuah dukungan penting bagi pemain muda Inter itu, yang kini akan mendapat kesempatan untuk membuktikan di lapangan bahwa ia layak atas kepercayaan Inter.




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