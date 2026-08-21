Stankovic ingin bertahan. Inter, dengarkan Capello: "Dia harus dipertahankan"

Aleksandar Stankovictidak berniat meninggalkan Inter. Gelandang kelahiran 2005 itu ingin bertahan di Appiano Gentile dan memperjuangkan peluangnya bersama juara Italia, meski diminati kuat oleh sejumlah klub Italia dan luar negeri.
Menurut laporan Sky Sport, putra Dejan Stankovic itu tidak masuk pasar transfer, bahkan tidak dengan skema pinjaman. Keinginan ini juga sejalan dengan Inter, yang dalam beberapa pekan terakhir sudah menolak proposal penting dari Premier League, termasuk dari Brentford.