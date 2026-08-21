Stankovic ingin bertahan. Inter, dengarkan Capello: "Dia harus dipertahankan"

Di atas meja disebut sudah ada tawaran senilai 40 juta euro plus bonus 5 juta euro, tetapi Inter memilih untuk tidak mendalami negosiasi. Opsi peminjaman sempat dipertimbangkan, terutama mengingat ketertarikan Torino, tetapi sikap sang pemain turut menutup pintu bagi solusi tersebut.





Stankovic, memang, telah menyampaikan dengan jelas bahwa ia ingin tetap bertahan di Pinetina. Peminat di sekitar gelandang itu tidak sedikit: selain Torino, beberapa klub Italia dan luar negeri juga menunjukkan ketertarikan, termasuk beberapa yang akan tampil di Liga Champions musim depan.





Namun untuk saat ini, arahnya sudah jelas: Stankovic akan tetap di Milan setidaknya hingga Januari, dengan tujuan merebut ruang di skuad Inter. Hanya jika dalam beberapa bulan ke depan menit bermainnya ternyata sangat terbatas, pemain kelahiran 2005 itu bisa mulai mempertimbangkan solusi baru pada paruh kedua musim.







