Stadion Piala Dunia Akan Dibangun Di Atas Pencakar Langit, Arab Saudi Siapkan 15 Arena 'Canggih'

Tentu saja ide membangun stadion sepakbola di ketinggian gedung sangat 'liar', tetapi penggemar di media sosial menyukainya. Stadion yang disebut NEOM Stadium ini — satu dari 11 stadion baru yang direncanakan dibangun selama delapan tahun ke depan untuk melengkapi empat stadion lama yang akan direnovasi — sudah memiliki reputasi besar yang harus dipenuhi.

Buku penawaran Arab Saudi yang diserahkan ke FIFA menyatakan: "Neom Stadium akan menjadi stadion paling unik di dunia. Dengan lapangan terletak lebih dari 350m di atas tanah, pemandangan menakjubkan, dan atap yang dibuat dari kota itu sendiri, stadion ini akan menjadi pengalaman yang tiada duanya."

"Di dalam The Line, transportasi massal dan pribadi akan difasilitasi oleh jaringan kendaraan Otonom Cepat (Autonomous Rapid Transit) mirip trem dan Transportasi Cepat Pribadi (Personal Rapid Transit), yang beroperasi di lima koridor transportasi horizontal utama."

'The Line', yang diumumkan pada 2021, adalah proposal kota pintar dalam satu bangunan panjang berukuran 170 km kali 200 meter dan tinggi hingga 500 meter, dirancang tanpa mobil, jalan, atau emisi karbon, dan cukup besar untuk menampung sembilan juta orang — seperempat populasi Arab Saudi saat ini. Meski sudah dalam tahap konstruksi, penyelesaian penuh kota itu sendiri baru diharapkan pada 2045, 11 tahun setelah Piala Dunia.

Yang tidak jelas adalah apakah gambar konsep baru yang beredar ini merupakan bagian dari rencana resmi, karena stadion tersebut tampaknya tidak dimasukkan ke dalam tampilan 'The Line'.