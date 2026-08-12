La Gazzetta mengulas kembali alurnya seperti ini. Juli 2022: Juventus merekrut Cambiaso dengan membayar kepada Genoa 6 juta euro plus hak kepemilikan penuh atas Radu Dragusin (yang belakangan pindah ke Fiorentina) serta 15% dari penjualan kembali bek sayap asal Liguria itu di masa depan. Dragusin menjalani beberapa musim dengan level yang sangat tinggi di Genoa, sampai membuat Tottenham - Januari 2024 - menggelontorkan hampir 30 juta euro sambil turut memasukkan peminjaman Spence selama enam bulan. Bukan pinjaman murni, melainkan dengan opsi pembelian yang dipatok sekitar 10 juta.





Entah berapa nilai pemain Inggris itu hari ini - tanya Gazzetta -, jika manajemen Genoa bisa mengaktifkannya, hak itu yang terhapus oleh masalah keuangan akibat ambruknya kepemilikan saat itu - 777 Partners - sementara A-Cap mengambil alih (tidak lama, mengingat masuknya pengusaha Rumania Sucu tak lama kemudian) kendali klub.





Yang pasti, harga Spence telah melonjak tiga kali lipat atau nyaris demikian dibanding 10 juta yang bisa dipakai Genoa untuk mempertahankannya.