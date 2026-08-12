Inter merekrut Djed Spence dari Tottenham, dalam kesepakatan senilai 31,5 juta euro sebagai bagian tetap yang seharusnya masih ditambah bonus hingga mencapai 34/35 juta euro. Gazzetta dello Sport mengulas kembali karier Spence, dan perkembangan nilai transfernya, dimulai dari saat pada 2024 ia dibeli oleh Genoa.
Pada Januari 2024, perekrutan pemain sayap itu membuatnya menjadi pemain Inggris pertama dalam 103 tahun terakhir dalam sejarah klub paling British di Italia itu (kini menjadi 105), dalam sebuah domino transfer, tulis harian tersebut, yang juga melibatkan nama Cambiaso, Dragusin, dan Juventus, selain Genoa dan Tottenham.