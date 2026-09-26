74' - SPANYOL BERHASIL MEMBALIKKAN KEADAAN LAGI, OYARZABAL MENCETAK GOL 3-2! Assist dan gol untuk Baena, salah satu langkah jitu dari bangku cadangan De La Fuente, demikian pula dengan penyerang tengahnya. Umpan brilian dari talenta Atletico Madrid itu untuk Oyarzabal, yang sangat cerdik menaklukkan Trafford dengan cungkilan untuk membalikkan keadaan bagi Spanyol.





61' - SPANYOL MENYAMAKAN SKOR LEWAT BAENA! Penyerang Atletico itu melepaskan tendangan kaki kanan akurat dari tepi kotak penalti yang menaklukkan Trafford dan mengubah skor menjadi 2-2.





60' - Serangan Spanyol sangat indah: Baena dengan tumit bertukar operan cepat di ruang sempit dengan Yamal, yang di depan Trafford nyaris mencetak gol penyama kedudukan,





55' - KANE GAGAL MENJALANKAN PENALTI, MEMBENTUR MISTAR! Kapten Inggris itu sedikit terpeleset dengan kaki tumpunya di atas gundukan rumput: tendangan kaki kanannya ke tengah sebenarnya sudah mengecoh Simon, tetapi bola membentur mistar.





53' PENALTI UNTUK INGGRIS! Rodri berebut bola dengan Bellingham. Pemain Spanyol itu tidak menyentuh bola, gelandang Real Madrid tersebut melakukan kontak dan terjatuh di kotak penalti. Massa tidak menunjuk titik putih, tetapi dipanggil VAR untuk meninjau kembali kejadian itu dan akhirnya memberikan penalti.





40' - INGGRIS MEMBALIKKAN KEADAAN, KANE!Three Lions bangkit dan membalikkan jalannya pertandingan hanya dalam empat menit. Pergerakan O'Reilly di sisi kiri diakhiri umpan silang ke kepala Kane, yang mengarahkannya ke gawang Spanyol. Ada andil Cucurella, yang gagal menyapu bola (dan hanya bisa membelokkannya), bola yang sebenarnya masih bisa dikendalikan itu masuk ke belakang Simon.





36' - INGGRIS MENYAMAKAN SKOR LEWAT GORDON! Serangan balik tim asuhan Tuchel berlangsung sempurna, menghukum Spanyol saat transisi lewat kombinasi Gordon-Bellingham. Eks Newcastle itu dengan tumit membuka laju serangan rekannya lalu berlari ke ruang kosong, menerima bola untuk melesat di area terbuka. Sentuhannya juga presisi untuk menaklukkan Simon dan memicu selebrasi di Wembley.





34' - Olmo nyaris mencetak gol lewat magis Yamal: tumit luar biasa untuk membebaskan rekannya di kotak penalti, yang melepaskan sepakan kaki kanan menyilang dari posisi yang tidak mudah dan nyaris mengenai sasaran.





16' - Kembali menjadi sorotan adalah sosok yang menentukan Piala Dunia terakhir: umpan terobosan Yamal mengejutkan pertahanan Inggris dan mengirim rekannya mengarah ke Trafford, yang sangat sigap menghentikannya saat keluar dari gawang,





8' - Keunggulan ganda Spanyol dianulir! Ruiz mengirim umpan silang menarik dari area sepertiga akhir menuju Cubarsí yang gagal menjangkaunya: bola pantul kemudian jatuh ke Ferran Torres, yang mencetak gol tetapi berada dalam posisi offside





2' - GOL SPANYOL, YAMAL! Spanyol hanya membutuhkan kurang dari dua menit untuk memecah kebuntuan di Wembley, tetapi kesalahan Guehi tak bisa dimaafkan. Saat membangun serangan, bek tengah Manchester City itu tidak menyadari tekanan dari belakang oleh Lamine Yamal, yang merebut bolanya dan melaju ke arah Trafford sebelum menaklukkannya dengan kaki kiri; bola sempat mengenai tiang bagian dalam sebelum masuk.