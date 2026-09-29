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Spain v Croatia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Spanyol tak terbendung: hajar Kroasia 4-0 dengan dua gol dari Yamal

Spain vs Croatia
Spain
Croatia
UEFA Nations League A

Matchday kedua Nations League

Untuk matchday kedua Nations League, Spanyol, juara Eropa dan Dunia, menang 4-1 atas Kroasia di Sevilla, sekaligus mencatatkan laga ke-40 beruntun tanpa kekalahan. Untuk Spanyol, gol-gol dicetak oleh Yamal (dua gol), Pubill, dan Nico Williams, sementara untuk Kroasia gol penyama kedudukan sempat dicetak Beljo. Terutama pada babak pertama, Spanyol tak terbendung dan sempat memainkan sepak bola yang luar biasa. Babak kedua lebih berimbang, tetapi permainan para pemain Spanyol tetap memperlebar jarak. Menjelang akhir pertandingan, Modric juga masuk ke lapangan, dan kehadirannya disambut tepuk tangan meriah dari publik di Sanchez-Pizjuan.


Pada matchday pertama Grup 3 Liga A, Spanyol menang 3-2 di kandang Inggris, sementara Kroasia menang 2-1 atas Republik Ceko. Malam ini, tetap pada pukul 20.45, juga dimainkan laga Republik Ceko kontra Inggris yang berakhir 0-2. Klasemen, setelah dua pertandingan, adalah: Spanyol 6 poin, Inggris dan Kroasia 3, Republik Ceko 0.


SPANYOL-KROASIA 4-1

PENCETAK GOL: 2' Yamal (S), 28' Beljo (C), 31' Pubill (S), 63' Yamal (S), 89' Nico Williams (S)


  • GOAL Gol-golnya

    89' - Gerak tipu ganda Nico Williams lalu sepakan kaki kanan bagian dalam yang bersarang di tiang jauh


    63' - Yamal, menerima umpan dari Pedri, melepaskan tembakan ke tiang dekat dan sekali lagi memperdaya Livakovic yang bukannya tanpa kesalahan


    31' - Reaksi Spanyol dengan Yamal dari sisi kanan, bola ke dalam untuk pergerakan Pubill yang mencetak gol lewat sundulan


    28' - Gol Kroasia kembali datang dari sisi kiri: umpan silangnya dari Perisic, sundulan penentunya dicetak Beljo


    2' - Setelah aksi Cucurella dari sisi kiri, yang disempurnakan Fermin Lopez, Yamal tidak melakukan kesalahan di depan Livakovic. Spanyol sudah unggul

  • SPANYOL-KROASIA 4-1

    PENCETAK GOL: 2' Yamal (S), 28' Beljo (C), 31' Pubill (S), 63' Yamal (S), 89' Nico Williams (S)


    SPANYOL (4-2-3-1): Unai Simon; Pubill, Cubarsi, Huijsen, Cucurella; Zubimendi (72' Rodri), Fabian Ruiz (57' Pedri); Yamal (68' Munoz), Oyarzabal, Baena (68' Williams), Fermin Lopez (57' Merino). Pelatih: De La Fuente


    KROASIA (4-2-3-1): Livakovic; Smolcic, Pongracic (46' Vuskovic), Sutalo, Gvardiol; Misic, Kovacic (60' Mario Pasalic); Marco Pasalic, Sucic (81' Modric), Perisic (72' Ivanovic); Beljo (60' Budimir). Pelatih: Bilic


    KARTU MERAH:

    KARTU KUNING: Pongracic (C), Sucic (C), Baena (S), Pasalic (C), Misic (C)



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