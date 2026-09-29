Untuk matchday kedua Nations League, Spanyol, juara Eropa dan Dunia, menang 4-1 atas Kroasia di Sevilla, sekaligus mencatatkan laga ke-40 beruntun tanpa kekalahan. Untuk Spanyol, gol-gol dicetak oleh Yamal (dua gol), Pubill, dan Nico Williams, sementara untuk Kroasia gol penyama kedudukan sempat dicetak Beljo. Terutama pada babak pertama, Spanyol tak terbendung dan sempat memainkan sepak bola yang luar biasa. Babak kedua lebih berimbang, tetapi permainan para pemain Spanyol tetap memperlebar jarak. Menjelang akhir pertandingan, Modric juga masuk ke lapangan, dan kehadirannya disambut tepuk tangan meriah dari publik di Sanchez-Pizjuan.





Pada matchday pertama Grup 3 Liga A, Spanyol menang 3-2 di kandang Inggris, sementara Kroasia menang 2-1 atas Republik Ceko. Malam ini, tetap pada pukul 20.45, juga dimainkan laga Republik Ceko kontra Inggris yang berakhir 0-2. Klasemen, setelah dua pertandingan, adalah: Spanyol 6 poin, Inggris dan Kroasia 3, Republik Ceko 0.





SPANYOL-KROASIA 4-1

PENCETAK GOL: 2' Yamal (S), 28' Beljo (C), 31' Pubill (S), 63' Yamal (S), 89' Nico Williams (S)



