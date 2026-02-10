Meskipun ada kemungkinan kecil bahwa Samu dapat pulih sebelum Piala Dunia dimulai pada 11 Juni, kemungkinan besar ia akan absen selama sekitar setahun, yang tentunya akan mengeluarkannya dari rencana Spanyol untuk turnamen musim panas tersebut. Pemain berusia 21 tahun ini telah mencetak 47 gol dalam 77 penampilan untuk Porto, dan meskipun dia mungkin bukan pemain inti, dia akan menjadi aset yang berguna bagi La Roja di Amerika Utara.