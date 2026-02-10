Getty Images Sport
Spanyol menderita pukulan telak di Piala Dunia setelah striker yang telah mencetak 20 gol mengalami cedera robek ligamen anterior cruciate (ACL).
Pukulan telak bagi Aghehowa
Aghehowa terpaksa ditarik keluar pada babak pertama dalam laga puncak klasemen melawan Sporting CP di Liga Portugal pada Senin malam, pertandingan yang berakhir imbang 1-1. Porto mengumumkan dalam pernyataan pada hari berikutnya bahwa penyerang tengah tersebut mengalami keseleo lutut dan cedera ACL, sementara dilaporkan bahwa ia mengalami robekan ligamen, artinya ia harus absen dalam waktu yang cukup lama.
Porto menangani cedera
Pernyataan Porto menyebutkan: "Samu, yang diganti pada babak pertama dalam pertandingan melawan Sporting (1-1), mengalami cedera lutut kanan dengan robekan ligamen anterior cruciate. Pemain internasional Spanyol ini akan dievaluasi kembali oleh departemen medis FC Porto dalam beberapa hari ke depan."
Mimpi Samu untuk Piala Dunia hancur berantakan.
Meskipun ada kemungkinan kecil bahwa Samu dapat pulih sebelum Piala Dunia dimulai pada 11 Juni, kemungkinan besar ia akan absen selama sekitar setahun, yang tentunya akan mengeluarkannya dari rencana Spanyol untuk turnamen musim panas tersebut. Pemain berusia 21 tahun ini telah mencetak 47 gol dalam 77 penampilan untuk Porto, dan meskipun dia mungkin bukan pemain inti, dia akan menjadi aset yang berguna bagi La Roja di Amerika Utara.
Spanyol terpaksa membuat rencana alternatif.
Juara Eropa kini harus merencanakan alternatif untuk posisi striker cadangan mereka. Mikel Oyarzabal dari Real Sociedad telah menjadi striker utama mereka selama kualifikasi Piala Dunia dan kampanye Liga Bangsa-Bangsa 2025. De la Fuente tidak memiliki banyak opsi lain yang sedang dalam performa bagus, dengan veteran Alvaro Morata, Borja Iglesias dari Celta Vigo, dan Jorge de Frutos dari Rayo Vallecano sebagai pilihan yang tersedia baginya.
