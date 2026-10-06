Spanyol tak terbendung, bahkan ketika jalannya laga tampak mulai memburuk. Di Split, La Furia Roja menderita, tertinggal dan menjalani babak pertama di bawah ekspektasi, tetapi pada akhirnya sekali lagi menemukan kekuatan untuk membalikkan semuanya. Laga berakhir 2-1 melawan Kroasia: kemenangan keempat beruntun di Nations League dan poin sempurna, 12 angka, sama seperti Portugal.





Tuan rumah memulai dengan lebih baik, terdongkrak setelah dihajar Inggris 7-0 yang sangat telak. Pada menit ke-17, Kroasia unggul: Unai Simón menepis tembakan pertama Stanišić, tetapi tak bisa berbuat apa-apa terhadap tap-in Perisic. Spanyol terpukul dan kembali berada dalam ancaman, sementara Yamal, yang tampil di bawah performa lalu kemudian diganti, dan Baena gagal menemukan celah yang tepat. Saat jeda, Kroasia unggul 1-0.