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MIKEL MERINO SPAIN Getty Images
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Spanyol, comeback ala juara: Kroasia dikalahkan 2-1 di Split berkat Merino

Spain
M. Merino
Croatia vs Spain
Croatia
UEFA Nations League A

Kemenangan comeback untuk juara dunia

Spanyol tak terbendung, bahkan ketika jalannya laga tampak mulai memburuk. Di Split, La Furia Roja menderita, tertinggal dan menjalani babak pertama di bawah ekspektasi, tetapi pada akhirnya sekali lagi menemukan kekuatan untuk membalikkan semuanya. Laga berakhir 2-1 melawan Kroasia: kemenangan keempat beruntun di Nations League dan poin sempurna, 12 angka, sama seperti Portugal.


Tuan rumah memulai dengan lebih baik, terdongkrak setelah dihajar Inggris 7-0 yang sangat telak. Pada menit ke-17, Kroasia unggul: Unai Simón menepis tembakan pertama Stanišić, tetapi tak bisa berbuat apa-apa terhadap tap-in Perisic. Spanyol terpukul dan kembali berada dalam ancaman, sementara Yamal, yang tampil di bawah performa lalu kemudian diganti, dan Baena gagal menemukan celah yang tepat. Saat jeda, Kroasia unggul 1-0.

  • Titik balik terjadi pada babak kedua. Spanyol langsung memasukkan Merino, yang mengubah wajah pertandingan. Pada menit ke-61, ia mencetak gol penyeimbang, memanfaatkan assist Olmo dan mengembalikan laga ke posisi seimbang. Lalu, pada menit ke-89, gol indah yang menuntaskan kebangkitan: umpan lambung Zubimendi, kontrol sempurna dari Merino, dan penyelesaian tanpa cela yang mengecoh Livakovic dan membawa skor menjadi 2-1.


    Pada akhir laga, tensi dan sejumlah insiden tak terhindarkan: Perisic nyaris mencetak gol penyeimbang, sementara penyerang Kroasia itu sendiri diganjar kartu merah akibat dua kartu kuning, dengan kartu kuning kedua terlihat cukup keras.


    Spanyol melanjutkan laju triumfal mereka: empat kemenangan dari empat laga dan 12 poin di klasemen, diikuti Inggris dengan 9 poin, Kroasia dengan 3 poin, dan Republik Ceko tanpa poin.


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