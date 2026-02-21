Luciano Spalletti: Musuh Terbesar Juventus Adalah Diri Sendiri, Kami Kehilangan Kepercayaan Diri

Pertandingan ini memperlihatkan secara jelas bagaimana sebuah tim yang kehilangan arah dapat dengan mudah didominasi oleh lawan. Spalletti mengungkapkan bahwa jalannya laga sangat dipengaruhi oleh insiden kebobolan di menit-menit awal yang langsung meruntuhkan skema permainan.

"Performa kami sangat ditentukan oleh gol pertama tersebut, karena insiden-insiden kecil di lapangan lah yang menjadi pembeda," ungkap Spalletti kepada DAZN Italia. "Kami sudah berusaha keras untuk kembali menguasai laga dengan menerapkan tekanan individual, namun kualitas serta penguasaan bola lawan memaksa kami untuk terus berlari mengejar bayang-bayang mereka."

Statistik memperlihatkan tren yang sangat memprihatinkan: ini merupakan kali ke-13 dalam ajang Serie A musim ini di mana Juventus kebobolan lewat tembakan tepat sasaran pertama dari lawan. "Ketika Anda kebobolan gol pembuka hingga 13 kali, Anda pasti menanggung akibatnya dalam jangka panjang," ujar Spalletti. Ia turut menyoroti beban psikologis besar yang membebani pemainnya. "Sempat ada masa di mana kami tampil penuh antusiasme. Namun ketika hal itu hilang, begitu pula dengan kepercayaan diri kami. Kesalahan kecil menjadi sangat merugikan dan sulit untuk bangkit secara psikologis."