Spalletti, mengenai penendang penalti dan Koopmeiners: keputusan yang kontroversial

Spalletti punya alasan dan pandangannya sendiri; dari sudut pandang rasional dan demi menghormati hierarki, argumennya sangat masuk akal: Locatelli adalah penendang penalti utama, dan memang seharusnya dia yang menendang penalti itu. Di sini, kami ingin juga menyebutkan alasan-alasan dari mereka yang berpendapat bahwa akan lebih baik jika penalti melawan Sassuolo ditendang oleh Yildiz. Pertama-tama, memang benar bahwa dari sudut pandang rasional dan hierarki, tendangan penalti seharusnya menjadi hak Locatelli, tetapi Spalletti sendiri telah mengajarkan kepada kita sepanjang kariernya bahwa sepak bola bukan hanya soal rasionalitas: sepak bola juga tentang emosi dan intuisi.





Dan mungkin momen pada menit ke-85 pertandingan Juventus-Sassuolo layak mendapatkan keputusan yang didasari oleh emosi dan intuisi. Locatelli baru saja melakukan beberapa kesalahan umpan, dan pada salah satunya penonton di Stadion pun bersuara tidak puas. Yildiz, di sisi lain, telah tampil luar biasa, bahkan mencetak gol yang menakjubkan: dia merasa siap, ingin membawa tim menuju kemenangan.





Situasi ini sangat berbeda dengan yang dialami Jonathan David sebagai protagonis yang kurang beruntung dalam laga Juventus-Lecce: pemain Kanada itu sudah lama tidak mencetak gol, ia sedang dalam kesulitan, dan pada malam itu Locatelli melakukan tindakan mulia, altruistik, dan layaknya seorang kapten, dengan menyerahkan tanggung jawab menendang penalti kepadanya. Yildiz, pada malam laga Juve-Sassuolo, berada dalam kondisi psikologis yang sepenuhnya berbeda dari David saat melawan Lecce.





Lalu ada juga soal nilai absolut para pemain yang sedang kita bicarakan. Kami sudah menulis ini sejak lama dan mengulanginya hari ini: nomor 10 Juventus seharusnya selalu menjadi penendang penalti pertama dan pilihan utama untuk tendangan bebas tim Bianconeri, seperti yang pernah terjadi pada masa lalu bagi Platini, Baggio, dan Del Piero. Jika tidak demikian, menurut kami, itu adalah masalah. Baik dari pemain maupun pelatih.



