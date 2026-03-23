Goal.com
Live
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Spalletti, mengenai penendang penalti dan Koopmeiners: keputusan yang kontroversial

Kesalahan Locatelli saat melawan Sassuolo masih terasa menyakitkan: seharusnya bisa diambil keputusan yang berbeda. Dan mengenai pemain asal Belanda itu...

Sudah dua hari berlalu sejak pertandingan Juventus vs Sassuolo yang berakhir imbang 1-1, namun insiden-insiden yang mewarnai laga tersebut masih menjadi bahan perbincangan, terutama tendangan penalti yang dilakukan Manuel Locatelli dan berhasil ditepis oleh Muric beberapa menit menjelang akhir pertandingan.


Kapten Juventus itu "sangat kecewa dengan hasil pertandingan", kata Tuttosport. Ia menghabiskan hari Minggu bersama keluarganya, sambil menerima pesan-pesan dukungan dan penghiburan dari rekan-rekannya (Perin, Pinsoglio, Gatti, Vlahovic, dan Yildiz) serta Luciano Spalletti. Sebuah dukungan yang menghangatkan hati di saat-saat sulit.


  • PERTAHANAN SPALLETTI

    Mengenai keputusan untuk mempercayakan tendangan penalti kepada Locatelli, meskipun Kenan Yildiz telah menyentuh bola di dekat titik penalti, Spalletti sangat jelas dalam konferensi pers pasca pertandingan: "Saya dengan senang hati akan menjelaskan insiden penalti itu… tapi mari kita bahas insiden tersebut secara normal. Siapa penendang penalti? Kali lalu kalian bertanya mengapa Locatelli tidak menendangnya dan mengapa orang lain yang menendangnya… David yang menendangnya… lalu mengapa dia yang menendangnya? Yildiz yang menendangnya… dan mengapa?… Sekarang Locatelli yang ditugaskan menendangnya, mengapa Locatelli yang menendangnya?".


    Dan lagi: "Maremma kacau balau: katakanlah pada kami bagaimana caranya, katakanlah pada kami kalau tidak kita akan gila, kita semua akan gila. Yildiz? Dia memegang bola… Mereka mengambil bola karena jelas mereka ingin menendangnya. Lalu saya bicara dengan Locatelli yang datang ke sana dan berkata: "Saya yang menendangnya". Jadi? Kalau kamu mau menendangnya, tendanglah sendiri, karena kamu penendang penalti… 'Aku yang menendangnya', bagus, pergi dan katakan bahwa aku sudah bilang kamu yang harus menendangnya. Itu hal yang sangat biasa… kalau tidak, kita buat koperasi… referendum lain tentang siapa yang harus menendang penalti…".

  • TEORI: SEBAIKNYA YILDIZ YANG MENENDANGNYA

    Spalletti punya alasan dan pandangannya sendiri; dari sudut pandang rasional dan demi menghormati hierarki, argumennya sangat masuk akal: Locatelli adalah penendang penalti utama, dan memang seharusnya dia yang menendang penalti itu. Di sini, kami ingin juga menyebutkan alasan-alasan dari mereka yang berpendapat bahwa akan lebih baik jika penalti melawan Sassuolo ditendang oleh Yildiz. Pertama-tama, memang benar bahwa dari sudut pandang rasional dan hierarki, tendangan penalti seharusnya menjadi hak Locatelli, tetapi Spalletti sendiri telah mengajarkan kepada kita sepanjang kariernya bahwa sepak bola bukan hanya soal rasionalitas: sepak bola juga tentang emosi dan intuisi.


    Dan mungkin momen pada menit ke-85 pertandingan Juventus-Sassuolo layak mendapatkan keputusan yang didasari oleh emosi dan intuisi. Locatelli baru saja melakukan beberapa kesalahan umpan, dan pada salah satunya penonton di Stadion pun bersuara tidak puas. Yildiz, di sisi lain, telah tampil luar biasa, bahkan mencetak gol yang menakjubkan: dia merasa siap, ingin membawa tim menuju kemenangan.


    Situasi ini sangat berbeda dengan yang dialami Jonathan David sebagai protagonis yang kurang beruntung dalam laga Juventus-Lecce: pemain Kanada itu sudah lama tidak mencetak gol, ia sedang dalam kesulitan, dan pada malam itu Locatelli melakukan tindakan mulia, altruistik, dan layaknya seorang kapten, dengan menyerahkan tanggung jawab menendang penalti kepadanya. Yildiz, pada malam laga Juve-Sassuolo, berada dalam kondisi psikologis yang sepenuhnya berbeda dari David saat melawan Lecce.


    Lalu ada juga soal nilai absolut para pemain yang sedang kita bicarakan. Kami sudah menulis ini sejak lama dan mengulanginya hari ini: nomor 10 Juventus seharusnya selalu menjadi penendang penalti pertama dan pilihan utama untuk tendangan bebas tim Bianconeri, seperti yang pernah terjadi pada masa lalu bagi Platini, Baggio, dan Del Piero. Jika tidak demikian, menurut kami, itu adalah masalah. Baik dari pemain maupun pelatih.


  • KOOPMEINERS BINGUNG

    Keputusan lain yang membingungkan dalam laga Juventus vs Sassuolo adalah penempatan Teun Koopmeiners. Masuk ke lapangan pada menit ke-62 menggantikan Khephren Thuram, pemain asal Belanda itu awalnya ditempatkan di posisi yang sangat maju, hampir seperti penyerang. Dengan punggung menghadap gawang, sebuah situasi yang berkali-kali ia akui tidak membuatnya nyaman. Dan memang, ia tidak menyentuh bola sama sekali. Kemudian, setelah masuknya Vlahovic dan Milik, Koopmeiners dipindahkan ke lini belakang. Di mana saja kecuali di lini tengah. Akhir yang menyedihkan bagi pemain yang dibeli seharga 61 juta euro, yang kini tampak kebingungan dalam peran sebagai pemain cadangan.


Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Genoa crest
Genoa
GEN