PISACANE Fabio (Cagliari): karena seusai pertandingan bereaksi terhadap perilaku provokatif pelatih tim lawan sehingga memicu ketegangan di antara personel di kedua bangku cadangan.





SPALLETTI Luciano (Juventus): karena seusai pertandingan bersikap provokatif terhadap pelatih tim lawan sehingga menimbulkan ketegangan di antara personel di kedua bangku cadangan.







