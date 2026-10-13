Setelah pekan keenam Serie A, tepatnya seusai pertandingan Cagliari-Juventus 1-1, Hakim Olahraga menjatuhkan skorsing satu pertandingan kepada Fabio Pisacane, pelatih Cagliari, dan Luciano Spalletti, pelatih Juventus. Berikut alasannya.
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Spalletti dijatuhi skorsing, alasannya: "Sikap provokatif"
PISACANE Fabio (Cagliari): karena seusai pertandingan bereaksi terhadap perilaku provokatif pelatih tim lawan sehingga memicu ketegangan di antara personel di kedua bangku cadangan.
SPALLETTI Luciano (Juventus): karena seusai pertandingan bersikap provokatif terhadap pelatih tim lawan sehingga menimbulkan ketegangan di antara personel di kedua bangku cadangan.
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