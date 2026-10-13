Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Spalletti JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Spalletti dijatuhi skorsing, alasannya: "Sikap provokatif"

Juventus
L. Spalletti
Serie A

Hakim Olahraga menskors pelatih Juventus dan Cagliari selama satu pertandingan.

Setelah pekan keenam Serie A, tepatnya seusai pertandingan Cagliari-Juventus 1-1, Hakim Olahraga menjatuhkan skorsing satu pertandingan kepada Fabio Pisacane, pelatih Cagliari, dan Luciano Spalletti, pelatih Juventus. Berikut alasannya.

  • PISACANE Fabio (Cagliari): karena seusai pertandingan bereaksi terhadap perilaku provokatif pelatih tim lawan sehingga memicu ketegangan di antara personel di kedua bangku cadangan.


    SPALLETTI Luciano (Juventus): karena seusai pertandingan bersikap provokatif terhadap pelatih tim lawan sehingga menimbulkan ketegangan di antara personel di kedua bangku cadangan.



    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Pertandingan berikutnya
CEL

CEL

Europa League

15 Okt 2026

JUV

JUV