Dalam konferensi pers jelang laga melawan NEC, yang berlaku untuk pekan pertama fase liga Europa League, Luciano Spalletti, pelatih Juventus, berbicara tentang hubungannya dengan tekanan yang harus mampu ditanggung tim seperti Juventus pada momen-momen sulit dalam sebuah musim: "Menerimanya adalah obat untuk belajar menjalani hidup dan saya memahaminya sejak dini, ketika pada usia sepuluh tahun saya pergi mencari dua hal untuk keluarga sepulang sekolah," tulis Gazzetta.it.
Getty Images
Diterjemahkan oleh
Spalletti dan tekanan: anekdot tentang apa yang ia lakukan saat berusia sepuluh tahun
"Bayangkan saja kalau itu mengganggu saya sekarang, ketika saya sudah membereskan banyak hal dalam hidup saya... Apa yang muncul setelah sebuah kekalahan adalah sesuatu yang tidak bisa saya kendalikan dan karena itu tidak menarik bagi saya. Di kepala saya, saya yang memutuskan pikiran mana yang saya beri ruang dan mana yang tidak. Untuk yang satu ini, saya tidak memberi banyak ruang", tambah Spalletti.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami