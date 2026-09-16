"Bayangkan saja kalau itu mengganggu saya sekarang, ketika saya sudah membereskan banyak hal dalam hidup saya... Apa yang muncul setelah sebuah kekalahan adalah sesuatu yang tidak bisa saya kendalikan dan karena itu tidak menarik bagi saya. Di kepala saya, saya yang memutuskan pikiran mana yang saya beri ruang dan mana yang tidak. Untuk yang satu ini, saya tidak memberi banyak ruang", tambah Spalletti.