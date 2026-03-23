Sonia B kontrak Millie Bright dan Sam Kerr semakin mendekati akhir, Sonia Bompastor berjanji Chelsea akan tetap 'ambisius'
Bompastor tetap bungkam soal kepergian para pemain
Pelatih kepala Chelsea dengan tegas menolak untuk mengonfirmasi apakah Bright dan Kerr akan tetap bertahan di klub setelah musim ini berakhir. Dengan kontrak kedua pemain yang akan berakhir pada musim panas, spekulasi pun semakin memanas mengenai langkah selanjutnya dari duo ternama ini dan kemungkinan mereka hengkang. Meskipun ada kemungkinan besar kehilangan dua pemain andalan yang telah menjadi penentu kesuksesan klub selama dekade terakhir, manajer asal Prancis itu berupaya meyakinkan para penggemar bahwa performa tim tetap akan terus meningkat. Ia menekankan bahwa The Blues akan terus bersaing untuk meraih gelar-gelar bergengsi di dunia sepak bola terlepas dari perubahan personel individu.
Percakapan pribadi sedang berlangsung dengan para pemain
Saat berbicara kepada media dalam konferensi pers prapertandingan, Bompastor memberikan keterangan terbaru yang lugas namun tetap berhati-hati mengenai situasi kontrak para pemain. Ia menekankan pentingnya untuk fokus pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pertandingan, bukan spekulasi di luar lapangan. "Tentu saja kami sedang melakukan banyak pembicaraan dengan para pemain, tetapi saya rasa (pembicaraan itu) lebih bersifat pribadi," kata sang manajer kepada para wartawan. "Saya rasa sangat penting bagi kami untuk fokus pada pertandingan besok. [Kerr dan Bright] saat ini masih terikat kontrak dengan Chelsea. Apa yang akan terjadi di masa depan bukanlah hal yang bisa saya komentari saat ini."
Janji untuk terus berambisi bagi Chelsea
Manajer tersebut berupaya mengalihkan fokus pembicaraan ke visi jangka panjang klub dan hasrat yang tak pernah padam untuk meraih trofi. Menekankan hal ini sebagai tanggapan atas spekulasi luas mengenai kemungkinan perombakan tim, ia menyampaikan pesan yang jelas kepada para pendukung terkait musim yang akan datang. "Menurut saya, hal utama yang perlu diketahui para penggemar adalah Chelsea akan tetap sangat ambisius [musim depan]," ujar Bompastor.
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Chelsea?
The Blues saat ini berada di posisi ketiga klasemen Liga Super Wanita dengan 37 poin setelah 18 pertandingan, tertinggal sembilan poin dari pemuncak klasemen Manchester City dan satu poin dari Manchester United yang berada di posisi kedua. Arsenal yang berada di posisi keempat hanya tertinggal dua poin dengan dua pertandingan tersisa. Baik di kompetisi domestik maupun Eropa, jadwal yang padat menanti mereka. Pada hari Selasa, mereka akan menghadapi The Gunners dalam leg pertama perempat final Liga Champions, diikuti dengan pertandingan liga yang sangat penting melawan Aston Villa pada hari Minggu. Mereka kemudian akan menjamu Arsenal untuk leg kedua di Eropa pada hari Rabu, sebelum menghadapi Tottenham Hotspur di perempat final Piala FA.