Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
FBL-GER-BUNDESLIGA-AUGSBURG-HAMBURGER SVAFP
Alvino Hanafi

Diterjemahkan oleh

Son Heung-min mengungkapkan bagaimana menonton SpongeBob membantunya belajar bahasa Jerman di Hamburg

H. Son
Los Angeles FC
Hamburger SV
Bayer Leverkusen
Bundesliga

Son Heung-min berbicara terbuka tentang perjalanannya dari Korea Selatan ke Eropa saat masih remaja. Tampil di podcast The Late Run, penyerang itu mengenang kepindahannya ke Hamburg pada usia 16 tahun dan menggunakan serial animasi SpongeBob SquarePants untuk belajar bahasa Jerman.

  • Son mengenang kepindahan awalnya ke Eropa

    Mantan bintang Tottenham Hotspur Son Heung-min mengungkap perjuangan pada awal kariernya setelah meninggalkan Korea Selatan untuk bergabung dengan Hamburg saat masih remaja. Berbicara di podcast The Late Run, penyerang itu membahas gegar budaya dan rasa terisolasi setelah pindah ke belahan dunia lain pada usia 16 tahun.

    Son nyaris menolak jalan yang pada akhirnya membawanya pindah ke LAFC di MLS, dengan mengakui bahwa bertahun-tahun pendekatan dari klub Amerika itu mengubah pikirannya.

    Namun, beradaptasi dengan kehidupan di Jerman terbukti menjadi kurva pembelajaran paling terjal baginya.

    • Iklan
  • FBL-GER-BUNDESLIGA-LEVERKUSEN-TEAM-PRESENTATIONAFP

    SpongeBob memberikan terobosan di Jerman

    Menanggapi rumor tentang cara dia belajar bahasa, Son mengonfirmasi bahwa menonton SpongeBob SquarePants adalah alat utamanya untuk menguasai bahasa Jerman. Ia mengenang terus menatap layar meski para karakternya berbicara terlalu cepat untuk bisa diikuti oleh seorang pemula pada awalnya.

    Serial animasi itu memberikan konteks visual yang membantunya merangkai kosakata kata demi kata.

    "Itu benar sekali," kata Son saat ditanya soal kartun tersebut. "Sebagai kartun, saya rasa mereka berbicara sangat cepat sehingga pada awalnya saya tidak bisa mengerti, tetapi saya tetap melihat gambarnya dan mencoba memahaminya dalam pikiran saya."


  • Pengorbanan dan disiplin membangun fondasi karier

    Son mengakui bahwa jauh dari keluarganya di usia yang sangat muda merupakan tantangan tersulit dalam hidupnya. Terlepas dari rasa kesepian serta perubahan total dalam makanan dan lingkungan, disiplin yang didapatnya di Jerman menjadi fondasi bagi kesuksesannya di Spurs.

    Menoleh ke belakang, pemain internasional Korea Selatan itu menegaskan pengorbanan tersebut memang diperlukan untuk mewujudkan mimpinya.

    "Jauh dari keluarga saat berusia 16 tahun, itu benar-benar, benar-benar berat," aku Son. "Namun sekarang ketika saya memikirkannya, itu sepadan. Saya berbicara bahasa Jerman, saya mempelajari budayanya, jadi masa-masa sulit ini sepadan."

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • imago-sport-41269775.jpgAFLOSPORT

    Kenangan Tottenham Hotspur dan putusan GOAT

    Selain masa-masa awalnya di Jerman, Son kembali mengenang tahun-tahun terbaiknya di Tottenham Hotspur, dengan merefleksikan perjalanan ke final Liga Champions 2019, kemitraannya dengan Harry Kane, serta menyaksikan kemunduran Dele Alli.

    Saat diminta menyebut idolanya dalam perdebatan GOAT yang tak pernah usai, Son memilih Cristiano Ronaldo, sembari mengakui kebesaran Lionel Messi.

    Kini menikmati hidup di Amerika, Son mengaku terkejut bisa mengisi stadion-stadion berukuran NFL setiap pekan seiring ia melanjutkan kariernya di MLS.