Mantan bintang Tottenham Hotspur Son Heung-min mengungkap perjuangan pada awal kariernya setelah meninggalkan Korea Selatan untuk bergabung dengan Hamburg saat masih remaja. Berbicara di podcast The Late Run, penyerang itu membahas gegar budaya dan rasa terisolasi setelah pindah ke belahan dunia lain pada usia 16 tahun.

Son nyaris menolak jalan yang pada akhirnya membawanya pindah ke LAFC di MLS, dengan mengakui bahwa bertahun-tahun pendekatan dari klub Amerika itu mengubah pikirannya.

Namun, beradaptasi dengan kehidupan di Jerman terbukti menjadi kurva pembelajaran paling terjal baginya.