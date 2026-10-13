Ada duel tersendiri di dalam pertandingan ini. Duel yang dimenangkan dengan sedikit dorongan untuk menebus diri dan penampilan yang lebih dari memuaskan di stadion yang pernah lama menjadi kandangnya. YannSommer menjadi sorotan khusus dalam laga Inter-Club Brugge, bukan hanya karena Inter melepasnya dengan status bebas transfer pada musim panas, tetapi juga karena di kubu seberang ada sosok lain yang tak kalah menjadi sorotan: pemain yang menggantikan posisinya, tetapi setahun lalu tak mendapat kesempatan untuk menggesernya, yakni Josep Martinez. Jika dinilai dari penampilan, meski tercipta tujuh gol dalam pertandingan yang berakhir 4-3, mantan pemain Inter itulah yang keluar sebagai pemenang.
Sommer lebih baik daripada Martinez: pamit dari San Siro lewat laga "khas Inter"
Pertandingan "ala Inter"
Sommer tampil baik sejak awal pertandingan, dengan penyelamatan atas tembakan Diouf dan Lautaro. Meski tergolong mudah karena ia sudah berada di posisi yang tepat, kedua penyelamatan itu menunjukkan kesiapannya.
Kiper asal Swiss itu sempat goyah saat menghadapi tembakan Calhanoglu, yang memang keras, tetapi tidak terlalu mengarah ke sudut gawang. Mistar gawang membantunya, sementara ia tak berdaya menghadapi tembakan Lautaro dari jarak dekat yang membuat skor untuk sementara menjadi 1-1.
Namun, pada babak kedua Sommer menunjukkan sekilas kemampuan terbaiknya. Pada menit ke-56, Lautaro mendapatkan bola hasil pantulan dan berhadapan satu lawan satu dengannya. Lautaro membuat Sommer terjatuh lalu melepaskan tembakan yang ia kira pasti berbuah gol, tanpa menyangka kiper asal Swiss itu masih bisa menjangkau bola dengan kakinya dan menyelamatkan gawangnya.
Sebuah penyelamatan luar biasa, yang juga terbantu oleh Lautaro. Namun, Sommer tak mampu mengulanginya saat Lautaro mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 3-2. Bola sampai kepada pemain asal Argentina itu setelah tepisan Sommer ke tengah atas tembakan Sucic.
Namun, penyelamatan yang benar-benar menentukan, meski kurang mendapat perhatian, terjadi pada menit ke-87, beberapa saat sebelum gol Vermant yang mengubah skor menjadi 4-2 dan akhirnya menjadi penentu. Sommer tidak terkecoh oleh tendangan voli Lautaro dari umpan silang Bonny dan membendung upaya Inter untuk bangkit, sebelum gol penentu itu tercipta dan Bonny kemudian memperkecil skor menjadi 4-3 lewat gol yang memang tak mampu dihentikan Sommer.
Lebih Baik daripada Martinez
Penampilan yang layak untuk Inter, dari seorang kiper yang mungkin masih bisa menjalani satu musim lagi tanpa kesulitan di bawah mistar gawang Inter. Di sinilah perbandingan dengan Josep Martinez menjadi semakin sulit, karena penyelamatan kiper asal Swiss itu berbanding terbalik dengan malam ketika kiper asal Spanyol tersebut melakukan satu lagi kesalahan besar dalam menilai situasi.
Di Madrid, kesalahannya bersifat teknis, ketika Valverde merebut bola darinya saat ia membangun serangan dari belakang. Hari ini, kesalahannya terletak pada pembacaan situasi, saat ia nekat keluar untuk mencoba membantu Dimarco pada jarak 40 meter dari gawangnya sendiri, sehingga membuka jalan bagi Tresoldi untuk mencetak gol yang mengubah skor menjadi 2-1.
Lalu ada penyelamatan-penyelamatannya. Dalam hal itu, ia memang mampu menjalankan tugasnya di bawah mistar. Namun, apakah itu benar-benar cukup untuk tim seperti Inter? Belum cukup untuk membuat mereka tidak merindukan Sommer, kiper mereka sebelumnya.
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