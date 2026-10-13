Sommer tampil baik sejak awal pertandingan, dengan penyelamatan atas tembakan Diouf dan Lautaro. Meski tergolong mudah karena ia sudah berada di posisi yang tepat, kedua penyelamatan itu menunjukkan kesiapannya.

Kiper asal Swiss itu sempat goyah saat menghadapi tembakan Calhanoglu, yang memang keras, tetapi tidak terlalu mengarah ke sudut gawang. Mistar gawang membantunya, sementara ia tak berdaya menghadapi tembakan Lautaro dari jarak dekat yang membuat skor untuk sementara menjadi 1-1.

Namun, pada babak kedua Sommer menunjukkan sekilas kemampuan terbaiknya. Pada menit ke-56, Lautaro mendapatkan bola hasil pantulan dan berhadapan satu lawan satu dengannya. Lautaro membuat Sommer terjatuh lalu melepaskan tembakan yang ia kira pasti berbuah gol, tanpa menyangka kiper asal Swiss itu masih bisa menjangkau bola dengan kakinya dan menyelamatkan gawangnya.

Sebuah penyelamatan luar biasa, yang juga terbantu oleh Lautaro. Namun, Sommer tak mampu mengulanginya saat Lautaro mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 3-2. Bola sampai kepada pemain asal Argentina itu setelah tepisan Sommer ke tengah atas tembakan Sucic.

Namun, penyelamatan yang benar-benar menentukan, meski kurang mendapat perhatian, terjadi pada menit ke-87, beberapa saat sebelum gol Vermant yang mengubah skor menjadi 4-2 dan akhirnya menjadi penentu. Sommer tidak terkecoh oleh tendangan voli Lautaro dari umpan silang Bonny dan membendung upaya Inter untuk bangkit, sebelum gol penentu itu tercipta dan Bonny kemudian memperkecil skor menjadi 4-3 lewat gol yang memang tak mampu dihentikan Sommer.