Solusi di luar kebiasaan: Mourinho berencana mengubah posisi 4 pemain

Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, terus melakukan beberapa penyesuaian pada susunan pemain dengan tujuan memaksimalkan potensi timnya.

Jaringan Defensa Central menyebutkan bahwa Mourinho sedang menguji sampai sejauh mana skuadnya mampu menampilkan performa yang lebih baik, terutama mengingat banyaknya peran yang bisa diisi oleh beberapa pemainnya.

Dalam konteks ini, nama-nama seperti Fede Valverde, Aurelien Tchouameni, Trent Alexander-Arnold, dan Arda Guler menjadi sorotan, karena mereka bisa diminta untuk berpindah posisi.

Saat menghadapi Villarreal, ketika skor masih 0-0, Mourinho memutuskan menurunkan Valverde di posisi bek kanan. Ia ingin menambah daya serang tim tanpa mengurangi kekuatan pertahanannya. Keputusan itu terbukti berhasil, setelah Valverde menciptakan satu-satunya gol dalam laga tersebut melalui assist kepada Diomande.

Mourinho memperhitungkan potensi tersebut dan tidak menutup kemungkinan mengubah posisi sejumlah pemain yang memiliki kemampuan menjalankan peran berbeda.

Ia bisa saja menggunakan opsi-opsi ini pada laga-laga mendatang, sesuai dengan absennya pemain yang mungkin dialami tim, atau ketika ia membutuhkan alternatif yang bisa membantu meningkatkan performa tim secara keseluruhan.