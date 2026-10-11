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Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Solusi di luar kebiasaan: Mourinho berencana mengubah posisi 4 pemain

FEATURES
LaLiga
Real Madrid
J. Mourinho
A. Guler
T. Alexander-Arnold
A. Tchouameni
F. Valverde
Spanyol

Pelatih asal Portugal itu ingin memanfaatkan keserbagunaan para pemain Real Madrid

Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, terus melakukan beberapa penyesuaian pada susunan pemain dengan tujuan memaksimalkan potensi timnya.

Jaringan Defensa Central menyebutkan bahwa Mourinho sedang menguji sampai sejauh mana skuadnya mampu menampilkan performa yang lebih baik, terutama mengingat banyaknya peran yang bisa diisi oleh beberapa pemainnya.

Dalam konteks ini, nama-nama seperti Fede Valverde, Aurelien Tchouameni, Trent Alexander-Arnold, dan Arda Guler menjadi sorotan, karena mereka bisa diminta untuk berpindah posisi.

Saat menghadapi Villarreal, ketika skor masih 0-0, Mourinho memutuskan menurunkan Valverde di posisi bek kanan. Ia ingin menambah daya serang tim tanpa mengurangi kekuatan pertahanannya. Keputusan itu terbukti berhasil, setelah Valverde menciptakan satu-satunya gol dalam laga tersebut melalui assist kepada Diomande.

Mourinho memperhitungkan potensi tersebut dan tidak menutup kemungkinan mengubah posisi sejumlah pemain yang memiliki kemampuan menjalankan peran berbeda.

Ia bisa saja menggunakan opsi-opsi ini pada laga-laga mendatang, sesuai dengan absennya pemain yang mungkin dialami tim, atau ketika ia membutuhkan alternatif yang bisa membantu meningkatkan performa tim secara keseluruhan.

  • Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Opsi memainkan Arnold di lini tengah

    Valverde bermain di posisi bek kanan sepanjang babak kedua laga melawan Villarreal, dalam upaya memberikan tim kedalaman serangan yang lebih besar dari sisi kanan. Ini merupakan salah satu opsi yang tersedia bagi Mourinho, yang juga bisa memainkan Arnold di lini tengah, sesuatu yang sebelumnya pernah dicoba saat menghadapi Inter Milan, namun eksperimen itu tidak membuahkan hasil yang diharapkan.

    Meski demikian, pemain Inggris itu bisa memberikan manfaat besar di lini tengah dalam kondisi yang berbeda. Sebab ketika Real Madrid menghadapi tim-tim yang menarik diri ke belakang dan mengandalkan kerapatan pertahanan, serta menyerahkan penguasaan bola kepada Los Blancos, Trent bisa menjadi elemen yang menentukan.

    Nilai pentingnya terletak pada kemampuannya mendistribusikan bola dan mengkreasikan serangan, terutama jika ia bermain berdampingan dengan pemain seperti Tchouameni, yang mampu menyediakan perlindungan defensif yang dibutuhkan. Penempatan seperti ini bisa membantu menemukan ruang di dalam pertahanan lawan sekaligus menembusnya.

  • Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Tchouameni opsi tambahan bagi Mourinho di jantung pertahanan

    Real Madrid tengah dilanda masalah dengan cedera Eder Militao dan Raul Asencio, sementara Ibrahima Konate baru saja kembali ke kondisi siap bermain. Ditambah lagi, kondisi fisik Antonio Rudiger sudah tidak memungkinkannya untuk tampil dalam jumlah menit yang banyak secara berturut-turut.

    Situasi tersebut bisa mendorong pelatih Mourinho untuk mencari pemain yang akan mendampingi Dean Huijsen di jantung pertahanan.

    Tchouameni tampaknya menjadi opsi yang dipilih, setelah pelatih tersebut mengamati penampilannya di posisi itu pada musim-musim sebelumnya.

    Mourinho yakin pemain asal Prancis itu mampu memberikan stabilitas yang besar bagi lini belakang. Ia juga lebih memilihnya daripada memanfaatkan salah satu pemain akademi klub, terutama mengingat pengalaman yang telah dikantongi Tchouameni dari bermain di posisi bek tengah.

  • Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Guler mungkin akan bergeser ke posisi yang lebih dalam di lapangan

    Arda Guler sebelumnya pernah bermain di posisi pengatur permainan, di sayap kanan, serta di samping gelandang bertahan.

    Mourinho pun menyadari bahwa pemain Turki itu bisa memberikan banyak hal ketika bergerak ke area tengah lapangan.

    Posisi yang kini ditempati Jude Bellingham merupakan salah satu area di mana Guler bisa bersinar lebih terang, berkat kemampuannya memberikan umpan kunci dan menciptakan peluang bagi rekan-rekannya.

    Yang pasti, pemain Inggris itu memberikan banyak kontribusi bagi tim, dan Mourinho saat ini tidak berpikir untuk mengeluarkannya dari susunan pemain utama.

    Meski begitu, pelatih asal Portugal itu bisa mencari alternatif berupa menurunkan Guler di beberapa pertandingan, atau memberinya kebebasan untuk meninggalkan sisi kanan dan bergerak ke area tengah.

    Valverde bisa mengambil keuntungan dari pergerakan tersebut, dengan mengisi posisi bek kanan dan naik ke depan di sisi lapangan, sehingga memungkinkan tim menjaga keseimbangan dan membagi peran-peran menyerang dengan cara yang berbeda.

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