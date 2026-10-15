Ajax mengawali kiprahnya di fase liga UEFA Conference League dengan kekalahan mengecewakan 2-1 dari Hajduk Split di Stadion Poljud. Abdoulie Sanyang membawa tuan rumah unggul pada babak pertama setelah Ajax kehilangan bola di lini tengah, sebelum Davy Klaassen mencetak gol penyama kedudukan yang apik bagi raksasa Belanda itu pada babak kedua.

Namun, kesalahpahaman saat bertahan antara Jofre Torrents dan Youri Baas hanya dua menit kemudian memberi Marin Soticsk kesempatan untuk mencetak gol kemenangan Hajduk.

Pertandingan juga sempat dihentikan pada babak kedua akibat aksi piroteknik suporter tuan rumah, melengkapi malam yang buruk bagi tim tamu di Split.