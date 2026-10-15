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Sofyan Amrabat dan Davy Klaassen beri peringatan keras setelah kekalahan menyakitkan Ajax: “Kami harus tersadar!”
Performa buruk membuat Ajax pulang dengan tangan hampa dari Kroasia
Ajax mengawali kiprahnya di fase liga UEFA Conference League dengan kekalahan mengecewakan 2-1 dari Hajduk Split di Stadion Poljud. Abdoulie Sanyang membawa tuan rumah unggul pada babak pertama setelah Ajax kehilangan bola di lini tengah, sebelum Davy Klaassen mencetak gol penyama kedudukan yang apik bagi raksasa Belanda itu pada babak kedua.
Namun, kesalahpahaman saat bertahan antara Jofre Torrents dan Youri Baas hanya dua menit kemudian memberi Marin Soticsk kesempatan untuk mencetak gol kemenangan Hajduk.
Pertandingan juga sempat dihentikan pada babak kedua akibat aksi piroteknik suporter tuan rumah, melengkapi malam yang buruk bagi tim tamu di Split.
- ANP
Michel dan Klaassen tanggapi kesalahan di lini pertahanan yang merugikan
Pelatih kepala Ajax, Michel, mengakui bahwa awal pertandingan yang lamban dan kesalahan individu timnya berakibat fatal. "Babak pertama benar-benar tidak cukup baik. Kami terlalu sering kehilangan bola," aku Michel. "Kami kekurangan energi dan tidak mampu memberikan tekanan yang cukup. Pada babak kedua, kami mendominasi dan pantas mendapatkan hasil lebih baik, tetapi kami kebobolan dua gol akibat dua kesalahan."
Pencetak gol Klaassen mengamini penilaian pelatihnya, dengan menekankan bahwa kelengahan di kedua kotak penalti harus dibayar mahal. "Kekalahan selalu menyakitkan, terutama ketika Anda ingin mengawali pertandingan dengan baik," kata Klaassen.
"Momen-momen di kedua kotak penalti menjadi pembeda, dan kami memang tidak cukup baik di sana. Jika Anda tidak bisa mendominasi, momen-momen di kotak penalti itulah yang menentukan."
Amrabat kobarkan semangat saat frustrasi kian memuncak
Gelandang Sofyan Amrabat mengungkapkan kekecewaan mendalam karena Ajax tak mampu mengubah peluang menjadi kemenangan, dan meminta rekan-rekan setimnya bertanggung jawab. "Ini hasil yang sangat pahit. Kami tidak memulai pertandingan dengan baik, sementara mereka tampil kuat sejak awal," ungkap Amrabat. "Hasil-hasil belum berpihak kepada kami. Kami menciptakan cukup banyak peluang, tetapi tetap tidak menang. Permainan kami belum berjalan sebagaimana mestinya."
"Kami harus tampil jauh lebih baik dan bekerja sangat keras. Kami harus tetap percaya, dan musim ini masih panjang," tambah Amrabat. "Kami harus tersadar, bangkit, dan mulai meraih poin."
Klaassen meminta skuad tetap tenang meski mengalami kemunduran tersebut. "Kami tidak boleh bereaksi berlebihan. Kami harus terus menganalisis dan tidak panik," ujarnya.
- ANP
Amrabat dan Klaassen menuntut respons jelang ujian di Eredivisie
Ajax harus segera kembali fokus ke kompetisi domestik menjelang laga melawan FC Groningen di VriendenLoterij Eredivisie pada Minggu.
Tim asal Belanda itu kemudian akan menjamu klub Italia Atalanta di Johan Cruyff ArenA dalam laga kedua mereka di Conference League pekan depan, dengan tekad mengembalikan kiprah mereka di Eropa ke jalur yang tepat.
Klaassen menegaskan bahwa skuadnya tidak bisa menjadikan faktor eksternal sebagai alasan. Ia menyimpulkan: "Atmosfer seharusnya tidak menjadi faktor. Kami pernah bermain di stadion yang lebih besar daripada ini. Kami sendiri yang membuat situasi ini terjadi."
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