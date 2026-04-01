Slot: Prestasi gemilang Liverpool sebagian besar berkat Salah... dan ini memang pantas dia dapatkan

Pelatih asal Belanda, Arne Slot, manajer teknis Liverpool, memuji penampilan bintang Mesir Mohamed Salah selama kariernya yang luar biasa bersama The Reds, setelah sang pemain mengumumkan keputusannya untuk hengkang dari tim pada akhir musim ini.

"Mo Salah" mengumumkan kepergiannya secara resmi dari The Reds pada akhir musim 2025-2026 ini, yang menandai akhir dari karier luar biasa yang berlangsung selama sembilan tahun di "Anfield".

Pengumuman tersebut disampaikan melalui video yang mengharukan yang diunggah Salah di akun media sosial resminya, bersamaan dengan pernyataan resmi dari klub yang menegaskan tercapainya kesepakatan yang memungkinkan penyerang Mesir tersebut meninggalkan tim sebagai pemain bebas transfer pada musim panas ini, meskipun kontraknya masih berlaku hingga musim panas 2027.

Salah (33 tahun) menggambarkan musim ini sebagai bagian pertama dari perpisahan, sambil mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada klub, kota, dan para penggemar yang telah menjadi bagian penting dalam hidupnya.

Tidak belajar dari Mbappé.. Sikap Real Madrid membuat Enzo kecewa

Usulan Flick tak akan terlaksana.. Piala Dunia mengubah rencana musim panas Barcelona