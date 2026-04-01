Slot: Prestasi gemilang Liverpool sebagian besar berkat Salah... dan ini memang pantas dia dapatkan

Pelatih asal Belanda itu memuji sang Firaun Mesir dan menyebutnya sebagai legenda

Pelatih asal Belanda, Arne Slot, manajer teknis Liverpool, memuji penampilan bintang Mesir Mohamed Salah selama kariernya yang luar biasa bersama The Reds, setelah sang pemain mengumumkan keputusannya untuk hengkang dari tim pada akhir musim ini.

"Mo Salah" mengumumkan kepergiannya secara resmi dari The Reds pada akhir musim 2025-2026 ini, yang menandai akhir dari karier luar biasa yang berlangsung selama sembilan tahun di "Anfield".

Pengumuman tersebut disampaikan melalui video yang mengharukan yang diunggah Salah di akun media sosial resminya, bersamaan dengan pernyataan resmi dari klub yang menegaskan tercapainya kesepakatan yang memungkinkan penyerang Mesir tersebut meninggalkan tim sebagai pemain bebas transfer pada musim panas ini, meskipun kontraknya masih berlaku hingga musim panas 2027.

Salah (33 tahun) menggambarkan musim ini sebagai bagian pertama dari perpisahan, sambil mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada klub, kota, dan para penggemar yang telah menjadi bagian penting dalam hidupnya.

Baca juga:

Tidak belajar dari Mbappé.. Sikap Real Madrid membuat Enzo kecewa

Usulan Flick tak akan terlaksana.. Piala Dunia mengubah rencana musim panas Barcelona



  • Reaksi terhadap perjalanan karier Salah bersama The Reds

    Dalam pernyataan yang dipublikasikan di situs resmi Liverpool FC, Slott berkomentar mengenai pengumuman Salah bahwa ia akan hengkang pada akhir musim: "Saya sudah tahu hal itu, jadi ini bukan hal baru bagi saya, tetapi saya rasa sangat luar biasa mendengar dan melihat reaksi rekan-rekan setimnya, serta dari seluruh dunia, terhadap apa yang telah ia berikan bagi klub ini dan sepak bola secara umum."

    Dia melanjutkan, "Saya mengikuti hal ini terutama sebagai seorang penggemar, dengan menonton sepak bola, dan melihatnya bermain bersama Liverpool serta meraih semua prestasi luar biasa bagi klub ini, dalam pertandingan melawan tim-tim seperti Manchester City, serta di semua pertandingan lainnya juga, di mana dia memecahkan rekor demi rekor."

  • Profesionalisme dan kebugaran fisik yang prima

    Slott melanjutkan, "Sejak hari pertama, saya terkesan dengan profesionalismenya, karena seperti halnya di musim mana pun, semuanya dimulai dengan tes yang menunjukkan seberapa keras mereka berlatih selama masa istirahat. Dia lulus semua tes dan menjadi pemain dengan kondisi fisik terbaik di antara para pemain yang kembali, dan saya yakin inilah situasi ideal yang diimpikan oleh setiap pelatih, yaitu bintang timnya kembali dengan kebugaran fisik yang sama seperti sebelumnya."

    Dia melanjutkan: "Dia tidak perlu membuktikan apa-apa, tapi dia harus membuktikan banyak hal kepada dirinya sendiri, karena Salah selalu merasa harus membuktikan sesuatu setiap tiga hari. Semangat ini tak pernah padam, dan itulah yang saya lihat sebagai keistimewaannya. Ada banyak pemain hebat di seluruh dunia, dan dia pasti salah satunya dalam sepuluh tahun terakhir; semua orang membicarakan dia sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa."

  • Semangat yang tak pernah padam dan pengaruh yang besar

    Slot menambahkan: "Menunjukkan semangat ini setiap tiga hari sekali, profesionalisme ini, dedikasinya terhadap klub dan tim, serta keinginannya yang tak pernah padam untuk mencetak gol dan bermain, bahkan ketika ia ditarik keluar tiga menit sebelum pertandingan berakhir, ia berkata: (Mungkin aku bisa mencetak gol lagi!), itulah yang membuatnya istimewa bagiku."

    Dia menjelaskan: "Setelah semua yang telah dia berikan kepada klub, namun sejak saat saya mulai bekerja dengannya, saya tahu setelah satu hari, apalagi beberapa minggu atau bulan, bahwa bukan kebetulan dia memiliki pengaruh sebesar itu di dunia sepak bola selama sepuluh tahun terakhir."

  • Warisan abadi di hati para penggemar

    Slott membahas pertandingan-pertandingan sulit yang akan dihadapi Mohamed Salah bersama Liverpool, melawan Manchester City di Piala FA, serta Paris Saint-Germain di perempat final Liga Champions.

    Pelatih The Reds itu berkata: "Kami berharap namanya akan terukir dalam sejarah klub dalam beberapa bulan ke depan, karena kami masih bersaing untuk meraih gelar yang istimewa. Salah akan tetap menjadi legenda di klub ini, karena kontribusi besar dalam performa klub selama musim-musim terakhir berasal dari apa yang telah ia berikan, baik mencetak gol maupun menciptakan peluang. Sebagai seorang penggemar, saya menyaksikannya, dan melihat trio penyerang bersama Mané dan Firmino; semua orang masih membicarakannya, dan ini benar-benar pantas dia dapatkan."

    Dia menambahkan: "Ketika saya mulai bekerja dengannya, saya tidak tahu apakah itu musim terbaiknya dari segi angka, tapi itu adalah musim yang luar biasa karena dia mencetak jumlah gol terbanyak dan menciptakan jumlah assist terbanyak, dan saya tidak tahu apakah dia pernah mencapai prestasi ini berkali-kali, apalagi dibandingkan dengan pemain lain di Liga Premier Inggris. Salah pasti akan pergi sebagai salah satu legenda klub ini".

  • Perpisahan yang layak bagi seorang legenda

    Pelatih Liverpool itu berkata: "Salah tentu saja layak mendapatkan perpisahan yang pantas dari para penonton. Jika mereka ingin mengulanginya di setiap pertandingan, saya sama sekali tidak keberatan, karena dukungan penonton biasanya memotivasi para pemain, tetapi akan lebih baik jika hal itu tidak hanya terbatas pada Salah saja."

    Slott menyimpulkan: "Mereka berhak sepenuhnya untuk fokus pada Mohamed Salah, mengingat kontribusinya bagi klub ini, tetapi kami bermain untuk sesuatu yang istimewa, dan saya yakin setiap pemain membutuhkan dukungan para penggemar kami di masa mendatang. Salah pasti akan mendapatkan dukungan ini, dan saya selalu merasa bahwa semua pemain kami merasakan dukungan ini selama pertandingan. Kami membutuhkan dukungan ini karena kami memiliki pertandingan-pertandingan yang sulit."

