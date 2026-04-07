Slot: Paris Enrique tidak memberi Anda kesempatan apa pun... dan inilah sikap Isaac

Pelatih asal Belanda itu menegaskan: Saya tidak memikirkan masa depan yang jauh

Pelatih Liverpool asal Belanda, Arne Slot, mengungkap kondisi penyerang Swedia Alexander Isak menjelang laga melawan Paris Saint-Germain setelah absen cukup lama akibat cedera.

Liverpool akan bertanding melawan Paris Saint-Germain besok, Rabu, di Stadion Parc des Princes, dalam leg pertama perempat final Liga Champions.

Pertandingan leg kedua dijadwalkan berlangsung di Stadion Anfield pada Selasa depan, untuk menentukan tim yang lolos ke semifinal Liga Champions.

    Sikap Isaac

    "Isaac telah mengikuti latihan bersama tim selama sekitar seminggu agar bisa bermain; kalau tidak, saya tidak akan memasukkannya ke dalam skuad," kata Slot dalam konferensi pers menjelang pertandingan melawan Paris.

    Dia menambahkan: "Kami sudah berbicara dengan pemain dan staf pelatih, jadi kami yakin dia sudah siap bermain sekarang, tapi bukan sebagai starter. Mari kita jelaskan."

    Isaac mengalami cedera parah pada Desember lalu, saat pertandingan melawan Tottenham di Liga Premier, dan sejak saat itu ia absen dari lapangan.


    Kekalahan dari Manchester City

    Mengenai kekalahan dari Manchester City (4-0) pada Sabtu lalu, di perempat final Piala FA, Slott mengatakan: "Terkadang dalam pertandingan sepak bola, Anda ingin menjalankan strategi dengan cara tertentu, tetapi tidak bisa karena berbagai alasan, termasuk tentu saja kebobolan gol padahal Anda merasa bermain bagus dan mengendalikan jalannya pertandingan."

    Dia menambahkan, seperti dilansir situs resmi Liverpool: "Biasanya, momen paling menyakitkan dalam sepak bola adalah menjelang akhir babak pertama dan segera setelahnya. Jadi, Anda masuk ke ruang ganti saat jeda, dan selama sebagian besar pertandingan Anda merasa menjadi lawan yang tangguh bagi Manchester City, lalu tiba-tiba Anda tertinggal dua gol."

    Dia melanjutkan: "Lalu, langsung setelah istirahat, kami kebobolan gol ketiga, kemudian dalam lima menit terakhir—dan kami mendapat dua peluang emas dari Mohamed Salah, ngomong-ngomong—pertandingan sangat terbuka, dan para pemain sedang kesulitan. Tapi hal baiknya bagi kami adalah setelah gol keempat, City tampak menerima hasilnya, dan kami terus menguasai bola, tapi kami tidak bisa menciptakan banyak peluang."

    Dia melanjutkan: "Saya tidak melihat para pemain menyerah pada periode pertandingan itu, dan saya pikir juga bagus bahwa reaksi kapten (Van Dijk) kuat dan tegas setelah pertandingan seperti ini, dan kami berharap hal itu tidak hanya terbatas pada sesaat setelah pertandingan, melainkan kami—sebagai tim—dapat menunjukkan reaksi yang kuat dan tegas besok malam."




    Laga Melawan Paris Saint-Germain

    Mengenai laga melawan PSG, Slot menjelaskan: "Kita tidak bisa sepenuhnya membandingkan Paris Saint-Germain dengan Manchester City, karena ketika kami mengendalikan jalannya pertandingan dan menguasai bola pada 35 menit pertama, hal itu juga terkait dengan fakta bahwa City bertahan di posisinya dengan lebih baik dan tidak menekan kami dengan keras."

    Dia melanjutkan: "Sementara Paris Saint-Germain dalam beberapa musim terakhir sejak Luis Enrique mengambil alih tim telah menunjukkan bahwa mereka tidak memberi Anda kesempatan untuk menguasai bola dengan mudah. Tekanan terus berlanjut sepanjang pertandingan."

    Dia melanjutkan: "Sisi positifnya adalah kami telah memperoleh pengalaman besar dalam menghadapi situasi sulit sepanjang tahun ini, berkat semua kemunduran yang kami alami musim ini."

    Dia menambahkan: "Saya pikir ketika Anda bermain di perempat final Liga Champions, posisi Anda di musim ini tidak terlalu penting—apakah Anda masih di Piala FA, Piala Liga, atau bahkan di liga domestik, ini selalu momen yang istimewa. Kita tidak boleh meremehkan perempat final Liga Champions, terutama jika menghadapi juara Eropa yang pantas memenangkan gelar musim lalu, dan yang tampil sangat luar biasa musim ini juga."

    Dia menjelaskan: "Saya tidak terlalu fokus pada posisi kami di musim ini. Saya hanya fokus pada tantangannya sendiri, dan ini adalah tantangan yang luar biasa, karena dalam sepak bola, terkadang indah mendapatkan kesempatan kedua. Dalam hidup secara umum, indah mendapatkan kesempatan kedua."

    Dia melanjutkan: "Seperti yang saya katakan, Manchester City dan Paris Saint-Germain sangat mirip, mengingat kualitas pemain dan gaya permainan mereka. Jadi, ini adalah kesempatan lain bagi kami untuk membuktikan bahwa kami bukanlah tim yang kami tunjukkan selama 20 menit yang lebih baik dilupakan di Stadion Etihad, melainkan tim yang kami tunjukkan dalam 35 menit pertama."

    Calon terfavorit

    Mengenai tim favorit yang akan lolos ke semifinal Liga Champions, Slot mengatakan: "Secara umum, saya tidak berpikir adanya tim favorit atau tidak akan membuat perbedaan besar, karena ini hanya dua pertandingan, dan segalanya bisa berubah drastis dalam dua pertandingan tersebut."

    Dia menambahkan: "Saya rasa kedua tim memiliki pemain-pemain hebat, dan mereka telah menunjukkan kemampuan untuk bersaing dengan kuat musim lalu. Ngomong-ngomong, kami pantas kalah di sini musim lalu dengan skor 4-0, bahkan jauh lebih pantas daripada yang kami dapatkan pada hari Sabtu dengan skor yang sama. Namun, dalam pertandingan itu, jika bukan karena Alisson, kami akan kalah 4-0, dan kami menang 1-0. Di Anfield, situasinya tidak jauh berbeda bagi saya. Kami tidak pantas menang dengan skor 4-0, tetapi kami pantas menang dalam pertandingan itu."

    Dia melanjutkan: "Namun, perbedaan besar antara kedua tim ini adalah Paris Saint-Germain mempertahankan seluruh skuadnya, dan saya rasa tim kami akan terlihat sangat berbeda, tidak sepenuhnya, tapi kami akan terlihat sangat berbeda dari tim yang ada di sini musim lalu."

    Liverpool pernah menang di kandang PSG (1-0) pada babak 16 besar Liga Champions musim lalu, lalu kalah di kandang sendiri, Anfield, dengan skor yang sama dan tersingkir dari turnamen melalui adu penalti.



  • Langkah menuju gelar juara

    Ketika ditanya apakah menghadapi Paris Saint-Germain akan memberi Liverpool dorongan yang sama seperti yang dirasakan tim Prancis itu saat mengalahkan The Reds dalam perjalanannya meraih trofi musim lalu, Slott menjawab: "Baiklah, saya tidak memikirkan masa depan yang jauh, terutama jika kami harus menghadapi Paris Saint-Germain. Seperti yang saya katakan, juara Eropa, yang memang pantas mendapatkannya, telah mempertahankan kekompakan tim musim ini. Dan seperti yang terbukti dalam sepak bola, semakin lama tim bermain bersama, semakin baik penampilannya."

    Dia melanjutkan: "Namun seperti biasa dalam sepak bola, detail kecil bisa membuat perbedaan besar. Siapa yang lebih baik dalam mengeksekusi tendangan penalti? Inilah yang membuat perbedaan musim lalu bagi Paris Saint-Germain untuk mengalahkan kami dan kemudian menjuarai gelar, dan biasanya tim perlu menang dalam adu penalti untuk memenangkan gelar. Hal yang sama berlaku untuk Piala Dunia dan Liga Champions."

    Dia melanjutkan: "Meskipun saya ingin percaya bahwa tidak ada ruang untuk keberuntungan dalam adu penalti, karena Anda bisa berlatih, mempersiapkannya, dan melakukan banyak hal, terkadang hal itu bisa terkait dengan sedikit keberuntungan bersama kiper, karena Gianluigi Donnarumma luar biasa."



