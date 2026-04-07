Slot: Paris Enrique tidak memberi Anda kesempatan apa pun... dan inilah sikap Isaac

Mengenai laga melawan PSG, Slot menjelaskan: "Kita tidak bisa sepenuhnya membandingkan Paris Saint-Germain dengan Manchester City, karena ketika kami mengendalikan jalannya pertandingan dan menguasai bola pada 35 menit pertama, hal itu juga terkait dengan fakta bahwa City bertahan di posisinya dengan lebih baik dan tidak menekan kami dengan keras."

Dia melanjutkan: "Sementara Paris Saint-Germain dalam beberapa musim terakhir sejak Luis Enrique mengambil alih tim telah menunjukkan bahwa mereka tidak memberi Anda kesempatan untuk menguasai bola dengan mudah. Tekanan terus berlanjut sepanjang pertandingan."

Dia melanjutkan: "Sisi positifnya adalah kami telah memperoleh pengalaman besar dalam menghadapi situasi sulit sepanjang tahun ini, berkat semua kemunduran yang kami alami musim ini."

Dia menambahkan: "Saya pikir ketika Anda bermain di perempat final Liga Champions, posisi Anda di musim ini tidak terlalu penting—apakah Anda masih di Piala FA, Piala Liga, atau bahkan di liga domestik, ini selalu momen yang istimewa. Kita tidak boleh meremehkan perempat final Liga Champions, terutama jika menghadapi juara Eropa yang pantas memenangkan gelar musim lalu, dan yang tampil sangat luar biasa musim ini juga."

Dia menjelaskan: "Saya tidak terlalu fokus pada posisi kami di musim ini. Saya hanya fokus pada tantangannya sendiri, dan ini adalah tantangan yang luar biasa, karena dalam sepak bola, terkadang indah mendapatkan kesempatan kedua. Dalam hidup secara umum, indah mendapatkan kesempatan kedua."

Dia melanjutkan: "Seperti yang saya katakan, Manchester City dan Paris Saint-Germain sangat mirip, mengingat kualitas pemain dan gaya permainan mereka. Jadi, ini adalah kesempatan lain bagi kami untuk membuktikan bahwa kami bukanlah tim yang kami tunjukkan selama 20 menit yang lebih baik dilupakan di Stadion Etihad, melainkan tim yang kami tunjukkan dalam 35 menit pertama."

