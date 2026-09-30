Pelatih kepala Kroasia itu melontarkan kritik pedas terhadap performa timnya setelah mereka menelan kekalahan telak di tangan Spanyol di Seville. Bilic tampak jelas kecewa dengan cara kekalahan itu terjadi, dan menyiratkan bahwa para pemainnya terlihat gentar oleh momen tersebut serta status lawan mereka. Mantan manajer West Ham itu mencatat bahwa meski skuadnya sedang menjalani fase transisi, kurangnya semangat kompetitif yang diperlihatkan di lapangan tidak bisa diterima bagi negara dengan sejarah sepak bola Kroasia yang membanggakan.

"Malam yang sulit bagi kami. Kami buruk dalam segala hal, kami kecewa. Kami bisa mencari sedikit alasan pada fakta bahwa ini adalah Spanyol, juara dunia, dan bahwa tim kami masih baru, tetapi kami tidak boleh bermain dengan agresivitas yang minim seperti itu, seolah-olah kami datang ke sini hanya untuk merayakan keberhasilan mereka menjuarai Piala Dunia. Kami tidak bisa datang ke sini hanya untuk menjadi bagian dari perayaan. Itu bukan diri kami," ujar Bilic.