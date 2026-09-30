AFP
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Slaven Bilic mengecam Kroasia yang "tidak agresif" setelah kekalahan telak dari Spanyol
Kurangnya agresivitas membuat Bilic frustrasi
Pelatih kepala Kroasia itu melontarkan kritik pedas terhadap performa timnya setelah mereka menelan kekalahan telak di tangan Spanyol di Seville. Bilic tampak jelas kecewa dengan cara kekalahan itu terjadi, dan menyiratkan bahwa para pemainnya terlihat gentar oleh momen tersebut serta status lawan mereka. Mantan manajer West Ham itu mencatat bahwa meski skuadnya sedang menjalani fase transisi, kurangnya semangat kompetitif yang diperlihatkan di lapangan tidak bisa diterima bagi negara dengan sejarah sepak bola Kroasia yang membanggakan.
"Malam yang sulit bagi kami. Kami buruk dalam segala hal, kami kecewa. Kami bisa mencari sedikit alasan pada fakta bahwa ini adalah Spanyol, juara dunia, dan bahwa tim kami masih baru, tetapi kami tidak boleh bermain dengan agresivitas yang minim seperti itu, seolah-olah kami datang ke sini hanya untuk merayakan keberhasilan mereka menjuarai Piala Dunia. Kami tidak bisa datang ke sini hanya untuk menjadi bagian dari perayaan. Itu bukan diri kami," ujar Bilic.
- AFP
Masalah di lini pertahanan dan secercah penampilan individu yang menonjol
Pertandingan dimulai dengan cara yang buruk bagi Kroasia, yang hampir seketika tertinggal. Meski sempat muncul harapan ketika mereka mampu kembali ke dalam pertandingan, kelengahan di lini pertahanan menjadi penyebab kejatuhan mereka. Bilic menyoroti kegagalan tim untuk tetap disiplin pada momen-momen krusial, terutama saat menghadapi bola mati dan tekanan berkelanjutan yang diterapkan tim asuhan Luis de la Fuente. Lini belakang Kroasia kesulitan membendung pergerakan cair para penyerang Spanyol sepanjang pertandingan.
"Kami bisa mencari banyak alasan. Ketika Anda kebobolan pada menit pertama melawan juara dunia, Anda butuh beberapa menit untuk pulih. Kami menyamakan kedudukan, dan ketika kami membutuhkan kekuatan, ketenangan, dan kecerdasan untuk mengganggu mereka, kami kebobolan gol lain dari bola mati, dan mungkin seharusnya malah sebaliknya," tambah Bilic.
"Itu menunjukkan bahwa kami bermain buruk, terutama dalam bertahan. Pertahanan kami tidak bekerja. Tetapi selalu ada sesuatu yang positif. Terkadang kami berhasil mengatasi tekanan mereka dengan Kovacic dan Perisic, dan secara individu kami bisa menemukan beberapa hal bagus. Beljo bermain bagus, bukan hanya karena golnya."
Ujian realitas bagi generasi baru
Proyek pembangunan ulang Bilic menghadapi ujian realitas yang signifikan di Seville. Meski sang pelatih tetap yakin dengan kemampuan teknis para pemain yang ia pilih, ia mengakui bahwa penampilan mereka pada malam itu jauh dari standar yang dibutuhkan di level elite. Kesenjangan antara kedua tim terlihat bukan hanya dari skor akhir, tetapi juga dari eksekusi taktik dan intensitas fisik. Sang manajer menegaskan bahwa potensi skuad ini harus dibarengi dengan mentalitas yang lebih kuat di lapangan.
"Kami menyusun tim ini untuk suatu alasan. Di atas kertas, para pemain yang tampil malam ini punya segalanya, tetapi kami menunjukkan sangat sedikit," ujarnya.
- Getty Images Sport
Laga krusial pada hari Sabtu
Setelah kekalahan dari Spanyol, Kroasia mengalihkan fokus mereka ke duel krusial kontra Inggris pada Sabtu, ketika kedua tim sama-sama mengoleksi tiga poin dan mengejar tim kuat Spanyol yang saat ini memimpin grup dengan enam poin. Dengan Spanyol dijadwalkan menjamu Ceko pada Sabtu sebelum bertandang menghadapi Kroasia pada Selasa pekan depan, bentrokan mendatang antara tim asuhan Bilic dan Inggris ini memiliki arti yang sangat besar bagi kedua negara saat mereka berupaya menjaga asa lolos tetap hidup. Kemenangan untuk Kroasia tidak hanya akan membangkitkan kembali kampanye mereka setelah kemunduran melawan Spanyol, tetapi juga memungkinkan mereka unggul atas Inggris di klasemen sebelum kembali menghadapi pemuncak grup itu pada pekan depan.
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