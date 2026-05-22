Skuad Sementara Timnas Indonesia Diumumkan, Bersiap Hadapi Kejutan Oman & Mozambik
Kembalinya Wajah Lama & Kehadiran Debutan
Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mengumumkan daftar 44 pemain yang dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan menjelang dua laga uji coba pada FIFA Matchday pada awal Juni mendatang. Skuad Garuda dijadwalkan akan menjamu Oman dan Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno sebagai bagian dari persiapan jangka panjang menuju Piala Asia 2027.
Arsitek asal Inggris tersebut memanggil banyak nama baru yang belum pernah dia tangani untuk bersaing dengan para pemain langganan tim nasional, seperti Alfharezzi Buffon, Brian Fatari, Eksel Runtukahu, dan Fajar Faturrahman. Kejutan lainnya adalah pemanggilan kembali para pemain yang sempat absen dalam beberapa laga terakhir Witan Sulaeman dan Saddil Ramdani. Persija Jakarta kembali menunjukkan dominasinya dengan mengirimkan wakil terbanyak. Tim berjuluk Macan Kemayoran tersebut menyumbangkan delapan pemain ke skuad timnas senior.
Ujian Identitas Melawan Oman
Menghadapi Oman pada 5 Juni mendatang menjadi fokus utama bagi tim kepelatihan. Herdman secara eksplisit menyatakan dirinya memang mengincar lawan dari Pot 1 atau Pot 2 Asia untuk mengukur level permainan anak asuhnya. Oman, yang saat ini berada di peringkat 79 dunia, dianggap memiliki gaya bermain yang sangat relevan dengan kebutuhan taktis Indonesia.
“Saya pikir Oman memberi kami kesempatan yang sangat bagus. Kami memang menginginkan tim yang sebelumnya berada di Pot 1 atau Pot 2 di Piala Asia, dan PSSI berhasil mewujudkannya. Itu sangat penting,” kata Herdman.
Duel Melawan Mozambik Menjadi Tantangan
Setelah menghadapi Oman, Skuad Garuda akan meladeni tantangan Mozambik pada 9 Juni di tempat yang sama. Pertandingan ini dipandang sebagai tes mental untuk menghadapi lawan yang belum dikenal karakternya. Minimnya informasi mengenai peta kekuatan Mozambik justru menjadi tantangan tersendiri yang diinginkan Herdman guna menguji kemampuan adaptasi para pemainnya di lapangan.
“Mozambik memberi kami salah satu tim kejutan, di mana ketika Anda berada dalam sebuah kompetisi, Anda bisa menyiapkan seluruh rencana, tapi tidak selalu berjalan sesuai yang diharapkan. Mozambik memberi kami ujian itu di mana kami tak mengetahui mereka dengan baik,” jelasnya.
Daftar Skuad Sementara Timnas Indonesia
Kiper: Maarten Paes (Ajax), Emil Audero (Cremonese), Nadeo Argawinata (Borneo FC), Cahya Supriadi (PSIM Yogyakarta), Muhammad Riyandi (Persis Solo).
Belakang: Alfharezzi Buffon (Borneo FC), Brian Fatari (Dewa United), Dony Tri Pamungkas (Persija Jakarta), Elkan Baggott (Ipswich Town), Fajar Fathurrahman (Persija Jakarta), Hokky Caraka (Persita Tangerang), Jay Idzes (Sassuolo), Justin Hubner (Fortuna Sittard), Kevin Diks (Borussia Monchengladbach), Muhammad Ferrari (Bhayangkara FC), Nathan Tjoe-A-On (Willem II), Rizky Ridho (Persija Jakarta), Saddil Ramdani (Persib Bandung), Sandy Walsh (Buriram), Wahyu Prasetyo (Malut United), Yance Sayuri (Malut United).
Tengah: Arkhan Fikri (Arema FC), Calvin Verdonk (Lille), Egy Maulana Vikri (Dewa United), Ivar Jenner (Dew United), Joey Pelupessy (SK Lommel), Jordi Amat (Persija Jakarta), Marc Klok (Persib Bandung), Marselino Ferdinan (AS Trencin), Rayhan Hannan (Persija Jakarta), Ricky Kambuaya (Dewa United), Rivaldo Pakpahan (Borneo FC), Tim Geypens (FC Emmen), Witan Sulaeman (Persija Jakarta).
Depan: Beckham Putra (Persib Bandung), Eliano Reijnders (Persib Bandung), Eksel Runtukahu (Persija Jakarta), Jens Raven (Bali United), Mauro Ziljstra (Persija Jakarta), Ole Romeny (Oxford United), Ragnar Oratmangoen (FC Dender), Ramadhan Sananta (DPMM FC), Rizky Eka Pratama (PSM Makassar), Yakob Sayuri (Malut United).