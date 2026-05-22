Skuad Sementara Timnas Indonesia Diumumkan, Bersiap Hadapi Kejutan Oman & Mozambik

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mengumumkan daftar 44 pemain yang dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan menjelang dua laga uji coba pada FIFA Matchday pada awal Juni mendatang. Skuad Garuda dijadwalkan akan menjamu Oman dan Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno sebagai bagian dari persiapan jangka panjang menuju Piala Asia 2027.

Arsitek asal Inggris tersebut memanggil banyak nama baru yang belum pernah dia tangani untuk bersaing dengan para pemain langganan tim nasional, seperti Alfharezzi Buffon, Brian Fatari, Eksel Runtukahu, dan Fajar Faturrahman. Kejutan lainnya adalah pemanggilan kembali para pemain yang sempat absen dalam beberapa laga terakhir Witan Sulaeman dan Saddil Ramdani. Persija Jakarta kembali menunjukkan dominasinya dengan mengirimkan wakil terbanyak. Tim berjuluk Macan Kemayoran tersebut menyumbangkan delapan pemain ke skuad timnas senior.