Skuad Portugal untuk Piala Dunia 2026: Siapa saja pemain yang akan lolos ke turnamen utama di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada?

Portugal akan menjadi tim yang menarik untuk ditonton di Piala Dunia FIFA 2026. Tim yang dipimpin oleh Cristiano Ronaldo ini berhasil meraih gelar juara Nations League kedua pada tahun 2025 dan saat ini merupakan salah satu tim terkuat di Eropa, meskipun memiliki kedalaman skuad yang sedikit lebih tipis dibandingkan dengan kekuatan Eropa lainnya seperti Inggris dan Prancis.

Mereka belum pernah memenangkan gelar Piala Dunia yang didambakan, dan ini mungkin menjadi kesempatan terakhir bagi Ronaldo legendaris untuk mewujudkan impian itu bagi negaranya.

Selain penyerang senior tersebut, Portugal memiliki skuad yang seimbang dengan pemain berkualitas di setiap lini.

Elemen emosional lain yang terkait dengan kampanye Piala Dunia Portugal tahun depan adalah kematian tragis penyerang Diogo Jota. Kabar kematian Jota mengejutkan dunia sepak bola. Ia baru berusia 28 tahun dan baru saja merayakan gelar Premier League bersama Liverpool serta kemenangan Nations League bersama Portugal.

Kehilangan ini sangat sulit diterima oleh seluruh komunitas sepak bola, terutama rekan-rekannya. Kehadirannya yang hilang mungkin menjadi motivasi tambahan bagi tim Portugal, yang akan bertekad memberikan segalanya dan mengangkat trofi sebagai penghormatan kepadanya.

Bagaimana komposisi skuad mereka menjelang turnamen? GOAL mengulas para pemain yang tersedia.