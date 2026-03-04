Goal.com
Portugal squadGetty/GOAL

Skuad Portugal untuk Piala Dunia 2026: Siapa saja pemain yang akan lolos ke turnamen utama di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada?

Semua yang perlu Anda ketahui tentang skuad Portugal untuk Piala Dunia FIFA 2026

Portugal akan menjadi tim yang menarik untuk ditonton di Piala Dunia FIFA 2026. Tim yang dipimpin oleh Cristiano Ronaldo ini berhasil meraih gelar juara Nations League kedua pada tahun 2025 dan saat ini merupakan salah satu tim terkuat di Eropa, meskipun memiliki kedalaman skuad yang sedikit lebih tipis dibandingkan dengan kekuatan Eropa lainnya seperti Inggris dan Prancis.

Mereka belum pernah memenangkan gelar Piala Dunia yang didambakan, dan ini mungkin menjadi kesempatan terakhir bagi Ronaldo legendaris untuk mewujudkan impian itu bagi negaranya.

Selain penyerang senior tersebut, Portugal memiliki skuad yang seimbang dengan pemain berkualitas di setiap lini.

Elemen emosional lain yang terkait dengan kampanye Piala Dunia Portugal tahun depan adalah kematian tragis penyerang Diogo Jota. Kabar kematian Jota mengejutkan dunia sepak bola. Ia baru berusia 28 tahun dan baru saja merayakan gelar Premier League bersama Liverpool serta kemenangan Nations League bersama Portugal.

Kehilangan ini sangat sulit diterima oleh seluruh komunitas sepak bola, terutama rekan-rekannya. Kehadirannya yang hilang mungkin menjadi motivasi tambahan bagi tim Portugal, yang akan bertekad memberikan segalanya dan mengangkat trofi sebagai penghormatan kepadanya.

Bagaimana komposisi skuad mereka menjelang turnamen? GOAL mengulas para pemain yang tersedia.

  • Cristiano Ronaldo Diogo Costa Portugal 2025Getty Images

    Penjaga gawang

    Portugal memiliki kekuatan yang solid di posisi kiper, dengan Diogo Costa dari Porto menjadi kandidat utama untuk menjadi kiper utama di turnamen besar tahun depan. Costa berperan penting dalam kesuksesan Portugal di Nations League 2025, dengan melakukan beberapa penyelamatan krusial sepanjang turnamen. Ketenangannya, kemampuan menghentikan tembakan, dan kepercayaan dirinya saat menguasai bola membuatnya menjadi sosok yang dapat diandalkan di bawah mistar gawang.

    Sementara itu, Jose Sa tetap menjadi opsi cadangan yang sangat baik. Kiper Wolves ini secara konsisten tampil apik di Premier League dan dapat menjadi aset berharga bagi tim Robert Martinez.

    PemainKlub 
    Diogo CostaPorto
    Jose SaWolves
    Rui SilvaSporting CP
    Rui PatricioAtalanta
    Joao CarvalhoBraga
  • Nuno Mendes Ruben Dias Portugal Nations League 2025Getty

    Para Pembela

    Bek tengahSecara defensif, Portugal memiliki formasi yang solid dan seimbang. Duet bek tengah Ruben Dias dan Goncalo Inacio telah tampil konsisten untuk tim Robert Martinez. Di area sayap, Portugal memiliki salah satu talenta terbaik di dunia sepak bola saat ini - Nuno Mendes.

    Bintang muda PSG ini telah tampil luar biasa baik untuk klub maupun negaranya, bermain sebagai bek kiri. Mendes menjadi tokoh kunci dalam kampanye treble-winning PSG pada musim 2024-25 dan juga untuk Portugal di Nations League. Di sisi kanan, Diogo Dalot, Nelson Semedo, dan Joao Cancelo adalah pilihan yang sangat baik dan telah tampil konsisten untuk klub masing-masing.

    Matheus Nunes dari Manchester City juga merupakan pilihan menarik untuk posisi kanan. Meskipun bukan bek kanan tradisional, Nunes sering bermain di posisi tersebut untuk tim Premier League. Antonio Silva dan Tomas Araujo dari Benfica juga merupakan aset berharga dan berpotensi masuk ke skuad akhir.

    PemainKlub
    Nuno MendesPSG
    Ruben DiasManchester City
    Mathues NunesManchester City
    Diogo DalotManchester United
    Goncalo InacioSporting CP
    Nelson SemedoFenerbahce
    Joao CanceloBarcelona
    Nuno TavaresLazio
    Renato VeigaVillarreal
    Tomas AraujoBenfica
    Francisco MouraPorto
    Toti GomesWolves
    Joao MarioAEK Athena
    Antonio SilvaBenfica
  • BRUNO FERNANDES-portugal-20241012(C)Getty Images

    Gelandang

    Sama seperti di lini belakang, Portugal juga memiliki kekuatan yang solid di area tengah lapangan. Joao Neves dan Vitinha tampil apik saat bermain untuk PSG di Ligue 1, dan sama seperti Nuno Mendes, keduanya berperan penting dalam kampanye treble-winning PSG.

    Sementara itu, bintang Premier League Bernardo Silva dan Bruno Fernandes telah menjadi pemain konsisten untuk tim Manchester masing-masing. Bruno, khususnya, menjadi satu-satunya harapan di tengah masa-masa sulit di Old Trafford dan terus tampil gemilang di bawah asuhan Michael Carrick.

    Ruben Neves juga menjadi kunci, bermain untuk tim super Al Hilal di Saudi Pro League. Renato Sanches dari PSG masih berada di ambang skuad dan dapat berperan dalam tim Martinez, jika ia terus tampil impresif saat dipinjamkan ke Panathinaikos. Pada 2016, Sanches berperan besar dalam kemenangan Portugal di Euro; namun, karier pemuda ini mengalami penurunan sejak saat itu.

    PemainKlub
    Joao NevesPSG
    VitinhaPSG
    Bernardo SilvaManchester City
    Joao PalhinhaTottenham Hotspur
    Pedro GonçalvesSporting CP
    Bruno FernandesManchester United
    Ruben NevesAl Hilal
    Andre GomesColumbus Crew
    Renato SanchesPanathinaikos
    Dario EssugoChelsea
  • Cristiano Ronaldo Portugal 2024Getty

    Penyerang

    Dalam serangan, Portugal akan sangat termotivasi oleh kehadiran Cristiano Ronaldo. Bintang Portugal ini akan berusia 41 tahun saat Piala Dunia dimulai.

    Meskipun sudah tidak berada di puncak kariernya, Ronaldo berhasil mencetak gol terbanyak di Nations League, membantu Portugal meraih gelar juara. Setelah memenangkan Euro 2016, Piala Dunia tetap menjadi trofi besar satu-satunya yang belum pernah diraih oleh nomor 7 ikonik ini, dan dia tidak akan sendirian dalam upayanya untuk meraih emas, terutama setelah menjalani musim yang produktif di Arab Saudi.

    Penyerang Serie A Rafael Leao dan Francisco Conceicao juga dalam performa apik dan akan memikul tanggung jawab besar di lini serang bersama Ronaldo. Francisco Trincao tampil luar biasa untuk Sporting di Primeira Liga dan bisa masuk dalam rencana Martinez untuk Piala Dunia.

    Pemain seperti Pedro Neto dan Goncalo Ramos juga merupakan opsi yang solid bagi Martinez untuk dipertimbangkan.

    PemainKlub
    Cristiano RonaldoAl Nassr
    Rafael LeaoAC Milan
    Goncalo RamosPSG
    Francisco TrincaoSporting CP
    Joao FelixAl Nassr
    Goncalo GuedesReal Sociedad
    Fabio SilvaBorussia Dortmund
    Fabio CarvalhoBrentford
    Geovany QuendaChelsea
    Pedro NetoChelsea
    Francisco ConceicaoJuventus
    Carlos ForbsClub Brugge
  • Portugal v Hungary - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Pemain bintang Portugal

    Portugal memiliki sejumlah pemain bintang yang siap bertanding di Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tahun depan. Cristiano Ronaldo tanpa diragukan lagi akan menjadi andalan utama tim tersebut, membawa beban harapan seluruh bangsa di pundaknya. Sementara itu, Rafael Leao dari AC Milan telah menjadi salah satu pemain terbaik di Serie A dan merupakan aset berharga bagi tim Portugal asuhan Roberto Martinez.

    Francisco Conceicao juga tampil gemilang di Juventus. Pemain berusia 23 tahun ini telah muncul sebagai salah satu talenta terbaik negara dalam beberapa tahun terakhir.

    Di lini tengah, semua perhatian akan tertuju pada Bruno Fernandes dan Vitinha, yang akan menjadi kunci dalam mengatur tempo permainan dan menciptakan peluang dari tengah lapangan.

    Beralih ke barisan belakang, Nuno Mendes akan menjadi figur krusial bagi Portugal, baik secara ofensif maupun defensif. Mendes sedang dalam performa terbaiknya di bawah asuhan Luis Enrique di PSG dan akan memainkan peran penting di Piala Dunia.

  • Portugal v France: Quarter-Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    Prediksi Susunan Pemain Utama Portugal untuk Piala Dunia 2026

    Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Diogo Costa diperkirakan akan menjadi kiper utama Portugal di Piala Dunia. Kiper Porto ini telah menjadi langganan di starting XI dan kemungkinan besar akan terus berperan dalam posisi tersebut di ajang bergengsi ini, dengan Jose Sa sebagai cadangannya.

    Di lini belakang, kuartet bek Nuno Mendes, Ruben Dias, Goncalo Inacio, dan Matheus Nunes menawarkan formasi yang seimbang. Kombinasi ini memberikan Portugal stabilitas pertahanan dan kebebasan menyerang dari area sayap.

    Di lini tengah, Vitinha diperkirakan akan memainkan peran kunci bersama Bruno Fernandes dan Bernardo Silva. Pemain muda berbakat Joao Neves juga berpotensi menjadi ancaman dari bangku cadangan, dan jangan abaikan Ruben Neves sebagai kunci kesuksesan.

    Di lini depan, Portugal diperkirakan akan memulai dengan Rafael Leao dan Francisco Conceicao di sayap, dengan Cristiano Ronaldo memimpin lini serang sebagai ancaman utama di depan gawang.

    Susunan pemain Portugal yang diprediksi (4-3-3): Costa; Mendes, Dias, Inacio, Nunes; Vitinha, Fernandes, Bernardo Silva; Leao, Ronaldo, Conceicao

