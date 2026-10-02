Berikut para pemain yang tersedia bagi Luciano Spalletti untuk laga persahabatan yang dijadwalkan hari ini pukul 12.30 di Continassa melawan Cremonese. Di antara para pemain yang dipanggil Spalletti, yang harus tampil tanpa para pemain tim nasional, juga ada sejumlah pemain muda, termasuk dua putra dari mantan pesepak bola terkenal: Davide Marchisio, kelahiran 2009, dan Alfonso Montero, kelahiran 2007, masing-masing putra Claudio dan Paolo, dua legenda Juventus. Namun, rekrutan baru tidak ada,Norberto Neto, yang masih dalam fase pemulihan kebugaran



