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spalletti juve cmgetty
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Skuad Juventus untuk laga melawan Cremonese: ada juga Davide Marchisio dan Alfonso Montero. Neto tidak ada

Juventus
L. Spalletti

Daftar Spalletti untuk laga uji coba hari ini

Berikut para pemain yang tersedia bagi Luciano Spalletti untuk laga persahabatan yang dijadwalkan hari ini pukul 12.30 di Continassa melawan Cremonese. Di antara para pemain yang dipanggil Spalletti, yang harus tampil tanpa para pemain tim nasional, juga ada sejumlah pemain muda, termasuk dua putra dari mantan pesepak bola terkenal: Davide Marchisio, kelahiran 2009, dan Alfonso Montero, kelahiran 2007, masing-masing putra Claudio dan Paolo, dua legenda Juventus. Namun, rekrutan baru tidak ada,Norberto Neto, yang masih dalam fase pemulihan kebugaran


  • DAFTAR

    3 Bremer


    4 Gatti


    6 Kelly


    9 Kolo Muani


    20 Cambiaso


    22 McKennie


    23 Pinsoglio


    24 Rugani


    40 Radu


    44 Rizzo


    47 Durmisi


    49 Makiobo


    51 Amaradio


    52 Corigliano


    53 Montero


    54 Grelaud


    55 Brancato


    56 Ripani


    57 Marchisio


    58 Savio


    59 Corradi


    60 Guerra


    61 Mangiapoco



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