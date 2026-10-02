Berikut para pemain yang tersedia bagi Luciano Spalletti untuk laga persahabatan yang dijadwalkan hari ini pukul 12.30 di Continassa melawan Cremonese. Di antara para pemain yang dipanggil Spalletti, yang harus tampil tanpa para pemain tim nasional, juga ada sejumlah pemain muda, termasuk dua putra dari mantan pesepak bola terkenal: Davide Marchisio, kelahiran 2009, dan Alfonso Montero, kelahiran 2007, masing-masing putra Claudio dan Paolo, dua legenda Juventus. Namun, rekrutan baru tidak ada,Norberto Neto, yang masih dalam fase pemulihan kebugaran
getty
Diterjemahkan oleh
Skuad Juventus untuk laga melawan Cremonese: ada juga Davide Marchisio dan Alfonso Montero. Neto tidak ada
DAFTAR
3 Bremer
4 Gatti
6 Kelly
9 Kolo Muani
20 Cambiaso
22 McKennie
23 Pinsoglio
24 Rugani
40 Radu
44 Rizzo
47 Durmisi
49 Makiobo
51 Amaradio
52 Corigliano
53 Montero
54 Grelaud
55 Brancato
56 Ripani
57 Marchisio
58 Savio
59 Corradi
60 Guerra
61 Mangiapoco
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