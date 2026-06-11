Di Madrid, pemain berusia 28 tahun ini memperkuat barisan pemain Jerman; kiper Merle Frohms dan gelandang Sara Däbritz sudah bermain untuk Real sejak tahun lalu.

Bagi Senß, ini adalah langkah pertama dalam kariernya di luar negeri. Setelah bermain untuk SV Meppen dan SGS Essen, ia bergabung dengan Bayer Leverkusen pada 2022, dan dua tahun kemudian pindah ke Frankfurt.