Senß bergabung dengan Los Blancos dari Eintracht Frankfurt dan menandatangani kontrak hingga tahun 2030. Kepindahan gelandang tersebut dari Frankfurt sudah diketahui sejak pertengahan Mei. Menurut laporan media, Real memanfaatkan klausul pelepasan senilai 200.000 euro.
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Di Madrid, pemain berusia 28 tahun ini memperkuat barisan pemain Jerman; kiper Merle Frohms dan gelandang Sara Däbritz sudah bermain untuk Real sejak tahun lalu.
Bagi Senß, ini adalah langkah pertama dalam kariernya di luar negeri. Setelah bermain untuk SV Meppen dan SGS Essen, ia bergabung dengan Bayer Leverkusen pada 2022, dan dua tahun kemudian pindah ke Frankfurt.