Skotlandia Lolos Piala Dunia! Scott McTominay, Kieran Tierney & Kenny McLean Cetak Gol Spektakuler, Tartan Army Hajar Denmark Di Laga Hidup Mati

Laga pertemuan Skotlandia dengan Denmark baru saja dimulai ketika salah satu gol paling luar biasa yang pernah terjadi di Hampden Park membuat penonton bersorak kegirangan. Gol itu datang dari McTominay, pemain yang selama ini dikagumi karena stamina dan komitmennya, namun jarang dikenal sebagai pencetak gol akrobatik. Namun, di sini ia melayang di udara, melakukan tendangan salto yang begitu bersih hingga Cristiano Ronaldo pun akan bangga melihatnya.

Pergerakan itu bermula dari Ben Gannon-Doak yang membaca upaya sapuan bola pemain Denmark. Ia memotong bola dengan percaya diri dan berputar menjauhi penjaganya dengan elegan. Ia kemudian melepaskan umpan silang kaki kiri ke dalam kotak penalti, sebuah pengiriman bola yang tampak tidak berbahaya sampai akhirnya McTominay mencetak gol ajaib tersebut.

Namun, hanya beberapa menit setelah kombinasi antisipasi dan seninya membantu terciptanya gol indah McTominay, Gannon-Doak ambruk ke rumput memegangi hamstring-nya. Ia membenamkan wajah di tangannya saat tim medis bergegas masuk membawa tandu. Ia tampil sangat eksplosif sejak peluit awal, dan penarikannya menyedot banyak energi awal dari performa Skotlandia. McLean, yang tenang dan berpengalaman, masuk menggantikannya. Namun perubahan dinamika permainan tak terelakkan karena Skotlandia kehilangan daya ledaknya.

Malam yang menegangkan di Hampden berubah drastis di awal babak kedua ketika Denmark mendapat hadiah penalti lewat bantuan VAR, memicu plot twist besar pertama dalam 45 menit yang penuh kegilaan. Pada menit ke-53, Gustav Isaksen merangsek ke tepi kotak penalti Skotlandia, berputar menjauhi Andy Robertson sebelum jatuh akibat tekel terlambat. Wasit di lapangan membiarkan permainan berlanjut, tetapi tayangan ulang memicu tinjauan VAR segera.

Setelah beberapa menit pertimbangan, keputusan pun tiba: penalti untuk Denmark. Frustrasi Skotlandia memuncak saat Craig Gordon melompat ke kiri sementara Rasmus Hojlund dengan tenang melengkungkan bola ke sudut yang berlawanan. Tepat ketika Denmark tampaknya akan membalikkan keadaan, permainan berubah arah lagi. Memasuki menit ke-61, John McGinn berputar melewati Rasmus Kristensen. Sang bek menjulurkan kaki, dan McGinn jatuh secara teatrikal. Wasit, yang yakin dengan jatuhnya McGinn, mengeluarkan kartu kuning kedua dan Denmark harus bermain dengan sepuluh orang.

Tiga menit setelah kartu merah, pelatih Steve Clarke mengambil risiko. Ryan Christie dan Lyndon Dykes ditarik keluar; masuklah dua penyerang murni, Che Adams dan Lawrence Shankland. Itu adalah pernyataan niat bahwa Skotlandia mengincar kemenangan. Perjudian itu terbayar. Pada menit ke-78, Skotlandia memenangkan sepak pojok di sisi kiri. Lewis Ferguson mengirimkan umpan tajam yang memantul mengenai Pierre-Emile Hojbjerg di tiang dekat. Shankland bereaksi secara naluriah, menyambar bola dari jarak dekat untuk mencetak gol.

Namun kegembiraan itu bertahan kurang dari tiga menit. Bermain dengan sepuluh orang namun menolak menyerah, Denmark menyusun serangan yang sangat tenang. Hojlund menahan bola dengan brilian, umpan silang Isaksen menyebabkan kepanikan, dan setelah Skotlandia gagal menyapu bola, Mattias Kristensen menyodorkan bola kepada Patrick Dorgu di tepi area penalti. Ia membuka ruang tembak dan menceploskan bola melewati Gordon dengan penyelesaian penuh kelas.

Tetapi Skotlandia kembali bangkit ketika Tierney mencetak gol dari jarak 25 yard (sekitar 22 meter) di masa injury time. Itu adalah tendangan luar biasa saat ia melengkungkan bola ke pojok atas gawang, membuat Hampden Park bergemuruh. Namun, penutup yang sempurna adalah gol McLean dari garis tengah lapangan saat ia melambungkan bola melewati Kasper Schmeichel yang berada jauh dari gawangnya.