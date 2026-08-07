Kesepakatan dengan bintang Manchester City asal Spanyol, Rodri, membuka skenario tak terduga di lini tengah Barcelona.

Pelatih Barca, Hansi Flick, beberapa hari lalu menegaskan bahwa mendatangkan pemain di posisi ini bukanlah prioritas, tetapi klub menganggap kedatangan Rodri sebagai transfer strategis.

Di antara faktor-faktor yang membantu keputusan ini adalah kepergian Marc Casadó yang sudah dekat, di samping cedera lutut yang dialami Frenkie de Jong, yang akan menempatkan pemain Belanda itu dalam situasi yang sangat rumit.

Surat kabar "Sport" menjelaskan dalam laporannya bahwa de Jong mungkin menjadi pihak yang paling dirugikan oleh kedatangan Rodri, dalam jangka pendek dan menengah.

Bintang Belanda itu bisa mendapati dirinya tanpa tempat di susunan pemain utama, dan masa depannya kini benar-benar berada dalam ketidakpastian.