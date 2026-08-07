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Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Skenario mengejutkan: Transfer Rodri menempatkan bintang Barcelona dalam kesulitan

FEATURES
LaLiga
Barcelona
F. de Jong
H. Flick
Rodri
Spanyol

Kesepakatan dengan bintang Manchester City asal Spanyol, Rodri, membuka skenario tak terduga di lini tengah Barcelona.

Pelatih Barca, Hansi Flick, beberapa hari lalu menegaskan bahwa mendatangkan pemain di posisi ini bukanlah prioritas, tetapi klub menganggap kedatangan Rodri sebagai transfer strategis. 

Di antara faktor-faktor yang membantu keputusan ini adalah kepergian Marc Casadó yang sudah dekat, di samping cedera lutut yang dialami Frenkie de Jong, yang akan menempatkan pemain Belanda itu dalam situasi yang sangat rumit. 

Surat kabar "Sport" menjelaskan dalam laporannya bahwa de Jong mungkin menjadi pihak yang paling dirugikan oleh kedatangan Rodri, dalam jangka pendek dan menengah.

Bintang Belanda itu bisa mendapati dirinya tanpa tempat di susunan pemain utama, dan masa depannya kini benar-benar berada dalam ketidakpastian.

  • FBL-WC-2026-MATCH75-NED-MARAFP

    Cedera De Jong Picu Kemarahan Barcelona dan Flick

    Periode persiapan musim dimulai dengan buruk, akibat cedera mendadak yang dialami De Jong, setelah pemain itu tiba di kota olahraga dengan menderita cedera lutut, usai menghabiskan masa liburannya. 

    Hal ini menimbulkan kemarahan besar di dalam manajemen Barcelona, terutama dari pihak Flick, yang tidak memahami bagaimana pemain itu bisa menjalani menit-menit terakhir di Piala Dunia meski menderita cedera semacam ini.

    Ada kemarahan terhadap timnas Belanda, dan juga terhadap pemain itu sendiri, di samping kemunduran penting bagi tim yang mendapati dirinya tanpa gelandang inti yang jelas.

    Tim medis mendiagnosis cedera pemain itu sebagai robekan pada ligamen kolateral medial lutut kanan, dan kecenderungan di dalam Barca condong untuk melakukan operasi guna mengatasi masalah tersebut, dengan absen yang diperkirakan selama 4 bulan. 

    Namun pada akhirnya, dipilih penanganan konservatif selama sekitar dua bulan, yang merupakan jalur pengobatan yang tengah dijalani pemain itu saat ini. 

    Tidak ada seorang pun yang bisa memastikan apakah lutut itu akan pulih dengan cara ini, dan jika masalahnya berlanjut, maka pemain Belanda itu tidak akan memiliki pilihan lain selain menjalani operasi. Dan di sinilah masalah baru mungkin muncul.

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  • frenkie-de-jong(C)Getty Images

    Absennya De Jong Beri Ruang di Batas Gaji

    Barcelona akan menghormati penilaian medis serta perasaan dan kondisi De Jong, namun tak seorang pun menyembunyikan bahwa klub mungkin tertarik untuk melakukan operasi, apabila proses pemulihan tidak berjalan ke arah yang benar. Alasannya, klub bisa saja memasukkan De Jong ke dalam daftar absen dalam jangka waktu yang panjang, sehingga dapat memanfaatkan ruang pada batas gaji yang bisa digunakan untuk mendaftarkan pemain.

    Barcelona telah merampungkan sejumlah transfer dan mengeluarkan investasi besar, sehingga mereka perlu menyediakan ruang dalam anggaran gaji. 

    Hal ini akan semakin penting apabila mereka pada akhirnya mendatangkan seorang penyerang sekelas Julian Alvarez, meski topik ini belum dibahas hingga saat ini, namun bisa saja mencuat kapan pun.

    Baik De Jong menjalani operasi maupun tidak, ia tidak akan memulai LaLiga bersama Barcelona, sementara Rodri datang dalam kesiapan penuh, karena tindakan bedah ringan pada punggungnya tidak memerlukan periode absen yang berarti. 

  • Frenkie de JongGetty

    Tak Akan Ada Tempat bagi De Jong di Skuad Barcelona

    Sudah jelas bahwa gelandang Manchester City itu akan tiba di Barcelona untuk menjadi pemain inti di posisi yang biasa ditempati oleh pemain Belanda tersebut.

    Tampaknya satu posisi lain di skuad inti hampir dipastikan menjadi milik Pedri, sementara Flick biasanya mengandalkan gelandang ketiga yang lebih berorientasi menyerang, seperti Dani Olmo atau Fermin Lopez.

    Selain itu semua, harus diperhitungkan bahwa Marc Bernal, yang hingga kini menjadi salah satu andalan klub, mengisi posisi yang sama dengan Rodri, dan Gavi juga bisa bermain di posisi ini, sehingga tidak akan tersisa tempat untuk De Jong.

    Dalam skenario baru ini, akan menjadi penting untuk mengetahui apa yang akan terjadi, terlebih karena gaji De Jong tinggi, dan dengan tidak mendapatkannya menit bermain, situasinya bisa menjadi tidak berkelanjutan.

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