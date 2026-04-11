Menanggapi sorakan terhadap Schlotterbeck, pakar Sami Khedira mengatakan kepada DAZN: "Menurut saya, klausul yang memungkinkan dia pergi lebih awal itu sendiri bukanlah masalah terbesarnya. Masalahnya adalah klausul itu berlaku mulai musim panas ini." Juara Dunia 2014 itu menjelaskan: "Jika kamu memperpanjang kontrak sekarang dan harus pergi tiga bulan kemudian - tidak ada yang suka itu. Apalagi dalam lingkungan yang penuh emosi seperti di Dortmund ini. Karena itu, saya rasa mereka memang sedikit marah, kesal, dan kemudian meluapkan ketidakpuasan mereka."

Menurut Khedira, "komunikasi" kini menjadi kunci untuk meredakan ketegangan. Schlotterbeck adalah "orang yang baik dan pemain sepak bola yang hebat". Kini, yang terpenting adalah "tidak membiarkan mantan pemain Freiburg itu dipandang secara keliru dan kemudian mungkin menimbulkan suasana negatif di sini selama beberapa minggu dan bulan ke depan".

Pakar Sky, Dietmar Hamann, memberikan komentar kritis: "Dia menandatangani kontrak karena saat ini dia tidak memiliki klub. Jelas sekali bahwa dia ingin pindah ke tempat lain di mana dia memiliki peluang lebih baik untuk menjadi juara liga atau pemenang Liga Champions. Dan bahwa Dortmund setuju dengan klausul pelepasan yang bisa diaktifkan hanya tiga bulan atau sepuluh minggu setelah penandatanganan kontrak, saya tidak mengerti dari sudut pandang klub."

Mantan pemain profesional itu sudah memprediksi hal ini bahkan sebelum sorakan terhadap Schlotterbeck: "Saya sangat penasaran bagaimana reaksi para penggemar hari ini, karena seluruh situasi ini sangat berbahaya bagi saya, tidak hanya bagi sang pemain, tetapi juga bagi klub."