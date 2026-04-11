Saat pengumuman susunan pemain inti BVB untuk pertandingan Bundesliga melawan Bayer Leverkusen pada Sabtu sore, nama Schlotterbeck disambut dengan sorakan dan siulan dari tribun penonton.
"Situasi yang sangat memanas": Para penggemar BVB mencemooh Nico Schlotterbeck setelah perpanjangan kontraknya
Tampaknya ini merupakan respons terhadap ketentuan perpanjangan kontrak pemain timnas berusia 26 tahun tersebut. Borussia Dortmund telah mengumumkan pada hari Jumat bahwa Schlotterbeck, setelah melalui negosiasi yang alot, telah memperpanjang kontraknya yang semula berlaku hingga 2027 menjadi hingga 2031. Namun, kabarnya terdapat klausul pelepasan dalam kontrak tersebut yang sudah berlaku mulai musim panas ini dan berlaku untuk klub-klub tertentu. Jika itu terjadi, biaya transfer yang ditetapkan diperkirakan mencapai antara 50 hingga 60 juta euro.
Direktur Olahraga baru Dortmund, Ole Book, enggan berkomentar mengenai isi kontrak menjelang pertandingan melawan Bayer. Ia justru menjelaskan kepada Sky: "Saya rasa sangat penting bahwa Nico telah menunjukkan niatnya untuk tetap di sini dan memperpanjang kontraknya di sini. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, kami tidak akan berkomentar mengenai isi kontrak apa pun. Hal ini akan tetap demikian, karena kami memiliki hubungan kepercayaan yang sangat kuat dengan sang pemain. Kami telah melakukan pembicaraan yang baik dan mendalam, dan saya sangat yakin bahwa Nico ingin tetap bersama kami dalam waktu yang lama."
Hamann tentang Schlotterbeck: "Jelas sekali bahwa dia ingin pindah ke tempat lain"
Menanggapi sorakan terhadap Schlotterbeck, pakar Sami Khedira mengatakan kepada DAZN: "Menurut saya, klausul yang memungkinkan dia pergi lebih awal itu sendiri bukanlah masalah terbesarnya. Masalahnya adalah klausul itu berlaku mulai musim panas ini." Juara Dunia 2014 itu menjelaskan: "Jika kamu memperpanjang kontrak sekarang dan harus pergi tiga bulan kemudian - tidak ada yang suka itu. Apalagi dalam lingkungan yang penuh emosi seperti di Dortmund ini. Karena itu, saya rasa mereka memang sedikit marah, kesal, dan kemudian meluapkan ketidakpuasan mereka."
Menurut Khedira, "komunikasi" kini menjadi kunci untuk meredakan ketegangan. Schlotterbeck adalah "orang yang baik dan pemain sepak bola yang hebat". Kini, yang terpenting adalah "tidak membiarkan mantan pemain Freiburg itu dipandang secara keliru dan kemudian mungkin menimbulkan suasana negatif di sini selama beberapa minggu dan bulan ke depan".
Pakar Sky, Dietmar Hamann, memberikan komentar kritis: "Dia menandatangani kontrak karena saat ini dia tidak memiliki klub. Jelas sekali bahwa dia ingin pindah ke tempat lain di mana dia memiliki peluang lebih baik untuk menjadi juara liga atau pemenang Liga Champions. Dan bahwa Dortmund setuju dengan klausul pelepasan yang bisa diaktifkan hanya tiga bulan atau sepuluh minggu setelah penandatanganan kontrak, saya tidak mengerti dari sudut pandang klub."
Mantan pemain profesional itu sudah memprediksi hal ini bahkan sebelum sorakan terhadap Schlotterbeck: "Saya sangat penasaran bagaimana reaksi para penggemar hari ini, karena seluruh situasi ini sangat berbahaya bagi saya, tidak hanya bagi sang pemain, tetapi juga bagi klub."
Data performa Nico Schlotterbeck di BVB
Penampilan Gol Assist Kartu kuning Kartu merah 156 10 18 26 3