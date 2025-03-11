Ratcliffe-Man-Utd-stadiumGetty/GOAL/Man Utd
Harry Sherlock dan Anugerah Pamuji

Demi Cuan, Sir Jim Ratcliffe & INEOS Mau Robohkan Old Trafford, Dirombak Seperti Tempat Sirkus! Fans Manchester United MENDIDIH!

Manchester UnitedPremier League

Kelompok pendukung Manchester United, The 1958, telah mengecam rencana INEOS dan Sir Jim Ratcliffe untuk stadion baru yang mirip seperti arena Sirkus.

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  • Pernyataan tajam edisi 1958
  • Stadion dikatakan mirip tenda sirkus
  • Ratcliffe menghadapi lebih banyak kritik
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