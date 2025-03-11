Demi Cuan, Sir Jim Ratcliffe & INEOS Mau Robohkan Old Trafford, Dirombak Seperti Tempat Sirkus! Fans Manchester United MENDIDIH!

Getty/GOAL/Man UtdHarry Sherlock dan Anugerah PamujiDemi Cuan, Sir Jim Ratcliffe & INEOS Mau Robohkan Old Trafford, Dirombak Seperti Tempat Sirkus! Fans Manchester United MENDIDIH!Manchester UnitedPremier LeagueKelompok pendukung Manchester United, The 1958, telah mengecam rencana INEOS dan Sir Jim Ratcliffe untuk stadion baru yang mirip seperti arena Sirkus.Artikel berlanjut di bawahArtikel berlanjut di bawahArtikel berlanjut di bawahArtikel dilanjutkan di bawah iniPernyataan tajam edisi 1958Stadion dikatakan mirip tenda sirkusRatcliffe menghadapi lebih banyak kritikIkuti GOAL di WhatsApp! 🟢📱