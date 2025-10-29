AFP
Lho, Kok?! Sir Jim Ratcliffe HALANGI Upaya Manchester United Boyong Robert Lewandowski Dari Barcelona
Menurut laporan The Mirror, Sir Jim Ratcliffe memveto upaya Manchester United merekrut Robert Lewandowski, yang kontraknya di Barcelona akan habis tahun depan. Striker gaek asal Polandia itu saat ini menerima gaji sekitar £540.000 per pekan—jauh di atas batas yang ingin dipertahankan Man United, terutama karena mereka tengah berupaya memangkas beban gaji yang membengkak.
Meski Lewandowski telah mencetak 105 gol dalam 156 pertandingan sejak berbaju Blaugrana pada 2022, Ratcliffe dan jajaran baru di manajemen sepakbola The Red Devils memilih menjauhi kebiasaan lama merekrut pemain berusia senja dengan bayaran tinggi. Pendekatan baru ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan strategi masa lalu yang membuat klub sulit membangun stabilitas jangka panjang.
Sejarah Manchester United merekrut pemain veteran
Man United tak asing dengan perekrutan pemain berpengalaman. Di era Sir Alex Ferguson, manuver itu kerap membuahkan hasil—seperti dengan Edwin van der Sar dan Henrik Larsson, yang menghadirkan kematangan serta kontribusi besar bagi klub. Namun setelah era Ferguson, hasilnya tidak selalu seindah itu. Zlatan Ibrahimovic dan Edinson Cavani memang sempat memberi dampak positif dalam jangka pendek, tetapi pendekatan tersebut juga pernah mengalami kegagalan signifikan. Laurent Blanc tak menunjukkan taji di penghujung kariernya sementara Bastian Schweinsteiger kesulitan beradaptasi dengan Liga Primer Inggris.
Kembalinya Cristiano Ronaldo menjadi contoh paling mencolok. Pemain Portugal itu sempat mencetak 24 gol pada musim pertama periode keduanya di Old Trafford, namun ia lantas berselisih dengan Ralf Rangnick serta Erik ten Hag sehingga kontraknya diputus.
Kini, dengan di bawah pimpinan Ratcliffe, Man United beralih ke strategi baru dengan lebih fokus pada pemain muda bertalenta dan pembangunan tim jangka panjang. Mereka tak lagi mengandalkan solusi instan dari bintang berusia lanjut.
Kebangkitan lini depan Manchester United
Meski sempat kesulitan di awal musim, lini depan Setan Merah mulai menemukan ritmenya. Kedatangan Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, dan Benjamin Sesko menggantikan kepergian Rasmus Hojlund memberi napas baru bagi tim. Mbeumo sejauh ini tampil paling tajam dengan lima gol di semua kompetisi, sementara Sesko sudah mencetak dua gol di Liga Primer Inggris dan mulai beradaptasi dengan baik. Cunha pun akhirnya membuka rekening golnya saat mengalahkan Brighton akhir pekan lalu. Ditambah kontribusi dari pemain lama seperti Bruno Fernandes, produktivitas serangan Man United meningkat signifikan dibanding musim sebelumnya.
Ruben Amorim selaku manajer bahkan memuji performa Mbeumo yang mencetak dua gol kontra Brighton: “Dia bekerja keras bak mesin. Sangat berbahaya dalam transisi, dan kini semakin baik seiring kami menguasai sepertiga akhir. Kombinasinya dengan Amad [Diallo] luar biasa, sangat sulit menghentikan dua pemain ini karena mereka berganti posisi, mereka juga sangat cepat, dan bagus dalam situasi satu lawan satu.”
“Sebagai manajer, peran saya adalah menjelaskan apa yang saya inginkan dari mereka. Tapi ini soal klub. Kami mungkin sering kesulitan, tapi ini Manchester United. Ketika pemain ini ingin datang ke Manchester United, tak peduli posisinya, tak peduli ada Liga Champions atau tidak, kami juga akan berjuang sekuat tenaga untuk membawa pemain-pemain seperti itu kemari.”
Apa manuver Manchester United di Januari?
United santer dikaitkan dengan sejumlah gelandang untuk memperkuat skuad mereka pada bursa Januari. Beberapa nama yang dikaitkan antara lain Elliot Anderson dari Nottingham Forest, meski banderolnya bisa menembus £100 juta sehingga berpotensi menunda transfer hingga musim panas. Setan Merah masih tertarik pada bintang Brighton Carlos Baleba, tapi performanya yang akhir-akhir ini tidak konsisten plus banderolnya yang mahal dikabarkan membuat klub berpikir dua kali.
Gelandang Real Madrid Eduardo Camavinga dilaporkan masuk radar dengan nilai sekitar £70 juta, sementara gelandang Sporting CP, Morten Hjulmand—yang pernah dilatih Amorim—juga menjadi opsi serius.
