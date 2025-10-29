Lho, Kok?! Sir Jim Ratcliffe HALANGI Upaya Manchester United Boyong Robert Lewandowski Dari Barcelona

Meski sempat kesulitan di awal musim, lini depan Setan Merah mulai menemukan ritmenya. Kedatangan Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, dan Benjamin Sesko menggantikan kepergian Rasmus Hojlund memberi napas baru bagi tim. Mbeumo sejauh ini tampil paling tajam dengan lima gol di semua kompetisi, sementara Sesko sudah mencetak dua gol di Liga Primer Inggris dan mulai beradaptasi dengan baik. Cunha pun akhirnya membuka rekening golnya saat mengalahkan Brighton akhir pekan lalu. Ditambah kontribusi dari pemain lama seperti Bruno Fernandes, produktivitas serangan Man United meningkat signifikan dibanding musim sebelumnya.

Ruben Amorim selaku manajer bahkan memuji performa Mbeumo yang mencetak dua gol kontra Brighton: “Dia bekerja keras bak mesin. Sangat berbahaya dalam transisi, dan kini semakin baik seiring kami menguasai sepertiga akhir. Kombinasinya dengan Amad [Diallo] luar biasa, sangat sulit menghentikan dua pemain ini karena mereka berganti posisi, mereka juga sangat cepat, dan bagus dalam situasi satu lawan satu.”

“Sebagai manajer, peran saya adalah menjelaskan apa yang saya inginkan dari mereka. Tapi ini soal klub. Kami mungkin sering kesulitan, tapi ini Manchester United. Ketika pemain ini ingin datang ke Manchester United, tak peduli posisinya, tak peduli ada Liga Champions atau tidak, kami juga akan berjuang sekuat tenaga untuk membawa pemain-pemain seperti itu kemari.”