Sindiran Xavi untuk Malen: "Bagi saya, dia baik-baik saja"

Pelatih Belanda Xavi berbicara soal absennya Donyell Malen, yang tidak memenuhi panggilan untuk agenda Belanda melawan Jerman, Serbia (dua kali), dan Yunani: "Sangat disayangkan karena Donyell sedang dalam performa yang sangat baik - kata pelatih asal Catalunya itu -. Dia harus mengatakan tidak pada saat-saat terakhir, tetapi begitulah sepak bola. Menurut saya Donyell baik-baik saja, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dia perlukan untuk pulih, tetapi cederanya tidak serius". Malen tidak memenuhi panggilan Belanda karena masalah pada lutut.