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Malen Roma Serie AGetty Images
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Sindiran Xavi untuk Malen: "Bagi saya, dia baik-baik saja"

Netherlands
AC Milan
D. Malen

Pelatih Belanda Xavi berbicara soal absennya Donyell Malen, yang tidak memenuhi panggilan untuk agenda Belanda melawan Jerman, Serbia (dua kali), dan Yunani: "Sangat disayangkan karena Donyell sedang dalam performa yang sangat baik - kata pelatih asal Catalunya itu -. Dia harus mengatakan tidak pada saat-saat terakhir, tetapi begitulah sepak bola. Menurut saya Donyell baik-baik saja, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dia perlukan untuk pulih, tetapi cederanya tidak serius". Malen tidak memenuhi panggilan Belanda karena masalah pada lutut.

  • Para penyerang Xavi

    Di lini serang, Xavi memanggil Brobbey dari Sunderland, van Bommel dari PSV, Gakpo dari Liverpool, Kluivert dari Bournemouth, Lang dari Napoli, dan Summerville dari Al Hilal.

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  • Cristante dan Wesley juga absen

    Selain Malen, yang tetap berada di Roma juga Cristante, karena nyeri punggung bawah, dan Wesley, yang tidak memenuhi panggilan Brasil karena mengalami masalah otot pada paha kanan. Setelah jeda internasional, Roma akan menghadapi Como di liga dan Real Madrid di Liga Champions.

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