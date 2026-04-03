Diego Simeone, pelatih Atlético Madrid, berbicara mengenai laga melawan Barcelona besok, Sabtu, dalam pekan ke-30 La Liga.

Surat kabar AS memuat pernyataan Simeone dalam konferensi pers, yang ia buka dengan membahas cedera.

Simeone mengatakan, "Oblak telah pulih dengan baik, dan akan mulai berlatih bersama tim pada Senin mendatang."

Dia menambahkan, "Barcelona bermain dengan gaya tertentu sejak dua tahun lalu dengan kedatangan Hansi Flick, dan mereka tidak akan mengubahnya karena itu adalah gaya dan taktik mereka untuk memenangkan pertandingan."

Dia melanjutkan, "Kami akan menjalani pertandingan ini dengan semangat yang sama seperti yang kami tunjukkan sepanjang musim ini. Kami memulai persiapan musim ini dengan antusiasme untuk mencapai titik ini, dan insya Allah kami akan terus bersaing hingga akhir."