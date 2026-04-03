Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Simeone setelah insiden rasisme terhadap Islam: Kami telah kehilangan rasa hormat

Pelatih Atlético: Insya Allah, kami akan terus bersaing hingga akhir

Diego Simeone, pelatih Atlético Madrid, berbicara mengenai laga melawan Barcelona besok, Sabtu, dalam pekan ke-30 La Liga.

Surat kabar AS memuat pernyataan Simeone dalam konferensi pers, yang ia buka dengan membahas cedera.

Simeone mengatakan, "Oblak telah pulih dengan baik, dan akan mulai berlatih bersama tim pada Senin mendatang."

Dia menambahkan, "Barcelona bermain dengan gaya tertentu sejak dua tahun lalu dengan kedatangan Hansi Flick, dan mereka tidak akan mengubahnya karena itu adalah gaya dan taktik mereka untuk memenangkan pertandingan."

Dia melanjutkan, "Kami akan menjalani pertandingan ini dengan semangat yang sama seperti yang kami tunjukkan sepanjang musim ini. Kami memulai persiapan musim ini dengan antusiasme untuk mencapai titik ini, dan insya Allah kami akan terus bersaing hingga akhir."

  • Teriakan-teriakan rasis tidak hanya terjadi di Spanyol

    Simeone menanggapi sorakan rasis yang menghina yang terjadi dalam pertandingan persahabatan antara Spanyol dan Mesir, serta pernyataan Lamine Yamal.

    Pelatih asal Argentina itu mengatakan, "Saya pikir ini adalah masalah sosial dan global, tidak terbatas pada Spanyol, Brasil, atau Argentina."

    Dia melanjutkan, "Rasa hormat telah hilang sejak beberapa tahun yang lalu; rasa hormat yang dulu dimiliki oleh orang tua, guru, polisi, manajer klub, pelatih, dan pemimpin. Kita telah kehilangannya dan hari ini kita tidak memilikinya. Kita semua harus bekerja dengan kesadaran dan keyakinan kepada Tuhan, serta menyadari bahwa jalan menuju perbaikan adalah melalui iman."

